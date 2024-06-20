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В Германии и Китае обнаружили изменения в облаках, влияющие на потепление
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 20:40

В Германии и Китае обнаружили изменения в облаках, влияющие на потепление

Ученые из Германии и Китая обнаружили, что изменения в облаках способствуют усилению глобального потепления. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показало, что облака стали менее эффективны в отражении солнечного света днем и более эффективны в удержании тепла ночью. Это связано с уменьшением облачности днем и увеличением ночью, что ослабляет альбедо и усиливает парниковый эффект.

Эти изменения в облачном покрове, обнаруженные на основе спутниковых данных и компьютерного моделирования, являются частью обратной связи, в которой глобальное потепление изменяет облачную структуру, усиливающую нагрев Земли. Причиной асимметрии в облачности является повышение стабильности нижней тропосферы из-за увеличения концентрации парниковых газов.

Фото: commons.wikimedia.org/Basile Morin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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