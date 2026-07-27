Любимые вещи теряют прежний вид: ошибки при стирке разрушили гардероб многих домохозяек

После стирки вещи могут выцвести, линять или деформироваться, но это происходит не только из-за низкого качества тканей. Даже дорогостоящая одежда может потерять форму или цвет — часто за этим стоят ошибки в уходе. Игнорирование значков на одежде становится причиной таких неприятностей. Например, раскалённый утюг может оставить на деликатной ткани серьезные повреждения. Чтобы избежать этого, необходимо обратить внимание на советы, которые предоставляют сами производители через ярлыки на одежде.

"Соблюдение рекомендаций по уходу за одеждой может существенно продлить срок службы ваших вещей", — подчеркнула эксперт по клинингу Ирина Полякова.

Что означают значки на одежде

На этикетках можно найти не только размер и материал, но и важные указания по уходу за одеждой. Значки показывают, как правильно стирать, сушить и гладить изделия, чтобы сохранить их свойства. Обычно значки стандартизированы международной ассоциацией GINETEX и используются в разных странах мира.

Значки располагаются в привычных местах: на внутренней стороне воротника рубашек, поясе джинсов или на подкладке курток. Не забывайте проверять документы перед стиркой, чтобы избежать неприятных последствий.

Символы стирки и их значение

Символ стирки представлен в виде тазика с водой. Он показывает, при какой температуре следует стирать изделие, и нужно ли выбирать деликатный режим. Например, линия под тазом указывает на бережную стирку, а зачёркнутый таз говорит о запрете на стирку.

Существует несколько температурных режимов: 30 ℃ для деликатных тканей, 40 ℃ для повседневных вещей, 60 ℃ для хлопка и 95 ℃ для прочных материалов. Неправильный выбор температуры может привести к усадке или повреждению ткани.

Отбеливание

Обозначение для отбеливания выглядит как треугольник. Пустой треугольник указывает на разрешение на отбеливание, а зачёркнутый — на полный запрет. Отбеливатели могут повредить цвет и текстуру ткани, поэтому важно следовать указаниям на ярлыке.

Некоторые ткани доступны только для кислородных отбеливателей, в то время как агрессивные химикаты категорически запрещены. Игнорирование этих правил может привести к нежелательным последствиям и испорченной одежде.

Сушка

Сушка обозначается квадратом, который указывает, как именно следует сушить изделие. Например, пустой квадрат означает естественную сушку, а квадрат с кругом — барабанную сушку с указанием температуры. Каждый знак сообщает об условиях, при которых ткань не потеряет форму и цвет.

Важно избегать машинной сушки, если она запрещена, так как это может привести к усадке или повреждению ткани. На этикетках указываются рекомендации по сушке в тени или на горизонтальных поверхностях в зависимости от материала.

Глажка

Утюг обозначает, как правильно гладить изделие. Разные точки на иконке указывают максимально допустимую температуру. Например, одна точка — для деликатных тканей (до 110 ℃), два — для шёлка и шерсти (до 150 ℃), три — для хлопка и льна (до 200 ℃).

Игнорирование рекомендаций по глажке может повредить ткани, поэтому необходимо внимательно следить за температурой. Если стоит запрет на глажку или отпаривание, лучше не рисковать.

FAQ

Почему одежда линяет после стирки?

Линька может происходить из-за неправильного ухода, например, стирки при слишком высокой температуре или использования агрессивных средств.

Как правильно стирать деликатные ткани?

Для стирки деликатных тканей лучше использовать режим ручной стирки или деликатных тканей с низкой температурой и минимальным отжимом.

Можно ли отбеливать цветные вещи?

Отбеливание цветных вещей допускается только кислородными отбеливателями, в то время как хлорные отбеливатели могут испортить цвет.

Как правильно сушить шерстяные вещи?

Шерстяные вещи лучше сушить на горизонтальной поверхности, чтобы избежать деформации.

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