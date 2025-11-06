Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Стиральная машина и микропластик
Стиральная машина и микропластик
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 7:29

Я избавился от кухонных ароматов на одежде за пару часов – вот как я это сделал

Как избавиться от запахов на одежде: сода, уксус и другие эффективные средства для борьбы с запахами

Каждый сталкивался с ситуацией, когда запахи на одежде, будь то пот, духи или бензин, становятся настоящей проблемой. Иногда такие ароматы сохраняются даже после стирки, что делает борьбу с ними сложной. Однако существуют простые и доступные методы, которые помогут вернуть свежесть вашим вещам, даже если запах въелся в ткань.

Стойкие запахи духов: как избавиться от запаха парфюма

Если любимое платье или рубашка приобрели стойкий аромат парфюма, который не исчезает даже после стирки, можно воспользоваться простым и доступным методом с пищевой содой. Для этого нужно растворить один стакан соды в четырех стаканах горячей воды. Полученную смесь добавляют в таз с холодной водой и погружают туда вещи на 8-12 часов. После замачивания одежду стирают обычным способом с нейтральным моющим средством без отдушек. Если запах не исчез, процедуру можно повторить.

Как избавиться от запаха пота на одежде

Запах пота на одежде может быть очень стойким, особенно если он слился с дезодорантом, образуя неприятный запах, который трудно удалить. Чтобы избавиться от него, нужно приготовить раствор из воды и столового уксуса в равных пропорциях. Этим раствором обработайте проблемные участки на ткани. Затем замочите вещи на 30 минут в воде с добавлением уксуса — на 5 литров воды используйте половину стакана уксуса. После этого стирайте одежду как обычно. Этот способ помогает эффективно избавиться от запаха пота и вернуть вещи в первозданную свежесть.

Удаление запаха бензина с одежды

Попадание бензина на одежду требует немедленных действий, поскольку его запах может сильно въесться в ткань. Первоначально загрязненный участок следует промыть холодной водой с добавлением геля для стирки, который должен содержать энзимы. Втирайте средство в ткань и оставьте на 15 минут. Затем постирайте вещь при максимально допустимой температуре для данной ткани. Если запах бензина сохраняется, процедуру можно повторить. В случаях, когда запах остался, но пятна нет, можно замочить одежду на ночь в содовом растворе. Сушить такую одежду лучше на свежем воздухе — это обеспечит лучший результат.

Как избавиться от запаха пищи на одежде

После готовки запахи пищи могут легко въедаться в одежду. Чтобы избавиться от таких ароматов, замочите вещь в содовом растворе. Для этого разводите 2 стакана соды в 10 литрах горячей воды и оставьте одежду в растворе на несколько часов. После этого постирайте вещь на максимально допустимой температуре. Если стирка невозможна, достаточно присыпать одежду содой, оставить на ночь, а утром стряхнуть порошок. Еще одним простым методом является проветривание одежды на свежем воздухе в течение суток, что также помогает избавиться от запаха пищи.

Секреты свежести после длительного хранения

После длительного хранения вещей также может появиться неприятный запах затхлости. Чтобы избавиться от него, замочите одежду на 2 часа в теплой воде с добавлением стирального порошка и стакана соды. После этого постирайте вещи обычным способом, добавив в процессе полоскании стакан белого уксуса. Это поможет вернуть одежде свежесть и избавиться от затхлого запаха.

Как вернуть свежесть одежде

Чтобы избавиться от стойких запахов на одежде, важно использовать подручные средства, такие как пищевая сода и уксус. Эти простые ингредиенты способны эффективно справляться с неприятными запахами от духов, пота, бензина и пищи. При этом важным аспектом является соблюдение правильных методов стирки и проветривания одежды, что обеспечит долговечный результат.

Часто задаваемые вопросы

  1. Как избавиться от запаха пота на одежде, если он не уходит после стирки?
    Примените раствор из воды и уксуса в равных пропорциях для обработки проблемных участков ткани, затем замочите одежду в уксусном растворе на 30 минут.

  2. Что делать, если на одежде появился запах бензина?
    Сразу промойте загрязненный участок холодной водой с моющим гелем, содержащим энзимы, а затем постирайте вещь при подходящей температуре.

  3. Как избавиться от запаха пищи на одежде?
    Замочите одежду в содовом растворе (2 стакана соды на 10 литров воды) на несколько часов, а затем постирайте вещь или просто присыпьте содой и стряхните на утро.

Мифы и правда

Миф: Чтобы избавиться от запаха бензина, достаточно просто постирать одежду.
Правда: Нужно не только стирать, но и промыть загрязненные участки моющим средством с энзимами, чтобы запах исчез.

Миф: Запах пищи можно удалить только при стирке.
Правда: Вещи можно замочить в содовом растворе или проветрить на свежем воздухе, что тоже поможет избавиться от аромата пищи.

Интересные факты

Пищевая сода помогает не только устранять запахи, но и нейтрализовать жир и грязь.

Белый уксус является натуральным дезодоризатором, который помогает бороться с неприятными запахами.

Некоторые химические компоненты в моющих средствах с энзимами могут эффективно удалять запахи, проникающие в ткани.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Доктор Канг объяснил, какую посуду и еду нужно исключить, чтобы снизить риски рака сегодня в 6:27
Врачи предупредили: я избавился от этих продуктов и посуды, чтобы снизить риск заболевания

Узнайте, какие продукты и посуда могут представлять скрытую угрозу для здоровья, а также как изменить повседневные привычки, чтобы снизить риски развития рака.

Читать полностью » Удаляем ржавые пятна с крана: эффективное бюджетное средство с лимоном и зубным порошком сегодня в 5:24
Секрет чистоты моей раковины: как я победил ржавые пятна без химии

Ржавые пятна на сантехнике — неприятность, с которой сталкиваются многие. Узнайте, как безопасно и эффективно избавиться от коррозии с помощью доступных и натуральных средств.

Читать полностью » Серый и тёмно-зелёный: эти цвета создают гармонию и спокойствие в спальне сегодня в 4:12
Я выбрал новые оттенки для спальни — и она будто задышала по-новому

Пять цветовых сочетаний, которые помогают расслабиться, улучшить настроение и создать атмосферу уюта в спальне.

Читать полностью » Матрас нужно менять каждые 7–10 лет, коврик — раз в год сегодня в 3:45
Я поняла, что привычные вещи в доме тоже стареют — и вот, что нужно менять первым

Почему важно менять бытовые вещи вовремя — от матраса до удлинителя. Какие сроки обновления стоит соблюдать, чтобы сохранить здоровье и порядок в доме.

Читать полностью » Настенная плитка помогает зонировать интерьер и защитить стены сегодня в 2:39
Я оформил спальню плиткой — и понял, что уют не всегда про обои и текстиль

Необычные способы применения плитки в интерьере: от балкона до спальни. Как сочетать красоту и функциональность, создавая уютное пространство.

Читать полностью » Герметик и плинтус помогают устранить зазор между ванной и стеной сегодня в 1:33
Я сам заделал щель между ванной и стеной — и понял, что это проще, чем казалось

Простые способы заделать щель между ванной и стеной — от герметика до керамического плинтуса. Узнайте, как выбрать подходящий вариант для своего санузла.

Читать полностью » Круглые и асимметричные ковры визуально смягчают интерьер и добавляют оригинальности вчера в 23:12
Не думала, что ковер способен так изменить интерьер — теперь советую всем друзьям

Хотите, чтобы комната выглядела гармонично и стильно? 7 дизайнерских приёмов помогут выбрать ковер, который подчеркнёт интерьер и задаст атмосферу.

Читать полностью » Цитрусовый запах снижает активность тараканов на 80 % уже после первой обработки вчера в 22:45
Я добавила в воду корки этого фрукта — и тараканы исчезли с кухни за три дня

Летом открытые окна притягивают не только свежий воздух, но и тараканов. Узнайте 4 натуральных средства, которые помогут прогнать их без химии.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Кошки различают своё имя и голос хозяина — мнение учёных из Animal Cognition
Авто и мото
Праворульная Toyota Succeed из Японии с мотором 1NZ-FE оказалась восстановленной — данные Авто.ру
Красота и здоровье
Врач Владимир Зайцев предупредил: прослушивание музыки в одном наушнике может привести к тугоухости
Садоводство
Садовод Лариса Тихонова: для успешной зимовки лаванды важно тепло корней и сухая почва
Наука
Солнечные вспышки класса X нарушили радиосвязь и предупредили о пике цикла — Джейсон Рид
Спорт и фитнес
Том Холланд рекомендовал чередовать ходьбу и лёгкий бег для развития выносливости
Туризм
Таганай: новые туристические маршруты и уникальная природа Челябинской области
Еда
Картофель, запечённый в молоке с чесноком и кориандром, получается сочным и ароматным гарниром
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet