Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Домашний текстиль
Домашний текстиль
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 12:11

Мятые вещи больше не проблема: спасаем деликатные ткани без глажки

Специалисты объяснили, как расправить одежду с помощью пара и правильной сушки

Иногда гладить одежду утюгом просто нельзя. Деликатные материалы вроде шёлка, шерсти, кашемира или трикотажа не переносят высоких температур и легко теряют форму. Но это не повод ходить в мятом. Существуют щадящие способы привести вещи в порядок без риска прожечь ткань или испортить волокна.

Эти методы особенно выручат в дороге, в гостинице или когда утюг просто недоступен.

Почему утюг может испортить ткань

Деликатные материалы чувствительны к температуре и механическому воздействию. Под горячей подошвой утюга:

  • волокна деформируются;
  • ткань теряет блеск или, наоборот, покрывается лоснящимися пятнами;
  • появляется отпечатки швов и складок;
  • в случае синтетики — материал буквально "плавится".

1. Пар как лучший помощник

Самый безопасный способ расправить складки без утюга — пар. Он действует мягко, увлажняя волокна, благодаря чему ткань выпрямляется под собственным весом.

Варианты:

  • Отпариватель. Быстро и безопасно. Просто повесьте вещь на плечики и пройдитесь паром сверху вниз.
  • Кипящая кастрюля или чайник. Если прибора нет, можно использовать подручные средства: держите ткань над струёй пара, не приближая слишком близко.
  • Пар в ванной. Наберите горячую воду, повесьте вещь на плечики и оставьте на 15-20 минут.

После процедуры дайте одежде полностью высохнуть, чтобы складки не вернулись.

Важно: не все ткани переносят пар. Вискоза, шерсть и кашемир могут уменьшиться в размере.

2. Правильная сушка вместо глажки

Иногда достаточно просто правильно высушить вещь, чтобы она выглядела идеально.

  1. После стирки аккуратно встряхните изделие, не выкручивая.
  2. Развесьте на плечиках или на сушилке в расправленном состоянии.
  3. Расправьте швы и рукава руками.
  4. Оставьте до полного высыхания.

Такой метод отлично подходит для трикотажа, хлопка и синтетических смесей. Волокна выравниваются естественным образом, а ткань сохраняет форму.

3. Метод "отвисания"

Если вещь помялась во время хранения, не спешите бежать за утюгом. Повесьте её на вешалку и оставьте в покое на несколько часов — ткань сама расправится под собственным весом.

Чтобы усилить эффект:

  • слегка сбрызните изделие водой из пульверизатора;
  • поставьте рядом увлажнитель воздуха или включите душ с горячей водой на пару минут (создавая лёгкий паровой эффект).

Совет: для шерсти и кашемира выбирайте широкие плечики из дерева или пластика, чтобы не образовывались заломы в области плеч.

4. Заворачивание в рулон

Хранение в рулоне — старый лайфхак стилистов. Ткань не заламывается, а мягко "укладывается" в складки.

Как делать:

  • сложите вещь лицевой стороной внутрь;
  • аккуратно сверните в плотный рулон;
  • положите в ящик или на полку.

Перед ноской просто достаньте одежду и дайте ей повисеть на плечиках 10-15 минут.

5. Мини-освежение феном

Если на одежде остались мелкие заломы, можно использовать обычный фен.

  • Развесьте вещь на плечиках.
  • Сбрызните водой (только слегка).
  • Направьте тёплый, не горячий поток воздуха на складку.

Через несколько минут ткань станет гладкой и опрятной. Главное — не перегревать, особенно если материал синтетический.

Таблица "Безопасные способы разглаживания без утюга"

Метод Подходит для Эффективность Риск повреждения Особенности
Пар над кастрюлей Хлопок, лён, полиэстер Высокая Средний Требует аккуратности
Ванная с паром Тонкие ткани Средняя Минимальный Мягкий эффект
Сушка на плечиках Трикотаж, шерсть Высокая Низкий Долго, но безопасно
Фен Синтетика, смесовые ткани Средняя Средний Быстро, удобно
Рулон Шёлк, атлас Средняя Низкий Предотвращает заломы

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте ярлыки. Там указаны допустимые температуры и методы ухода.
  2. Не перегревайте пар. Для деликатных тканей оптимально — 60-70 °C.
  3. Используйте фильтрованную воду. Она не оставит разводов при отпаривании.
  4. Не пересушивайте. Лёгкая влажность помогает ткани распрямиться быстрее.
  5. Разглаживайте вещи сразу после стирки. Чем дольше ткань лежит в комке, тем сложнее устранить заломы.

FAQ

Можно ли разгладить шёлковую блузку без утюга?
Да, повесьте её в ванной с горячей водой и оставьте на 20 минут. Затем дайте высохнуть естественно.

Что делать, если после сушки остались складки?
Сбрызните водой и обработайте феном или паром — ткань расправится.

Как хранить деликатные вещи, чтобы не мялись?
Складывайте в рулон или вешайте на широкие плечики. Не набивайте шкаф слишком плотно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты рассказали, какие предметы создают ощущение хаоса в квартире сегодня в 4:08
Вещи, которые крадут пространство: что выбросить, чтобы дома стало легче дышать

Вещи, которые мы бережно храним "на всякий случай", крадут пространство и энергию. Как провести домашнюю ревизию и вернуть квартире лёгкость — читайте в материале.

Читать полностью » Эксперты назвали детали, из-за которых интерьер выглядит дешево и неухоженно сегодня в 3:25
Почему идеальный ремонт выглядит дешево: главные ошибки в деталях

Даже самый красивый интерьер могут испортить мелочи: дешёвая мебель, хаос из бумаг, пластиковые плинтусы и путаница проводов. Как избежать этих ошибок — в материале.

Читать полностью » Пять неприхотливых вьющихся растений, которые украсят интерьер и очистят воздух сегодня в 2:20
Живая стена: как выбрать вьющиеся растения для квартиры

Пять неприхотливых вьющихся растений, которые украсят дом, наполнят его зеленью и создадут уютную атмосферу живого оазиса.

Читать полностью » Специалисты по гигиене: уксус уничтожает бактерии, вызывающие запах в обуви сегодня в 2:18
Обувь пахнет потом? Эти два средства решат проблему за ночь

Обувь быстро теряет свежесть? Простое сочетание уксуса и соды избавит от запаха пота за ночь — без дезодорантов и лишних трат.

Читать полностью » Слив масла и жира в раковину приводит к образованию пробок в трубах сегодня в 1:58
Обычная привычка, из-за которой канализация забивается намертво

Жир, мука и кофе — главные враги канализации. Рассказываем, какие вещи ни в коем случае нельзя сливать в раковину, чтобы не тратить деньги на сантехника.

Читать полностью » Пауки в доме помогают снизить количество мух, комаров и других насекомых сегодня в 1:53
Паук в квартире — не к беде, а к порядку: что это значит на самом деле

Бояться пауков не стоит: эти восьминогие жильцы на самом деле защищают дом от вредных насекомых. Узнайте, зачем они появляются и как с ними мирно сосуществовать.

Читать полностью » Специалисты: хранение ненужных упаковок и старой косметики создаёт беспорядок в квартире сегодня в 1:45
Дом, в котором всё лишнее: как избавиться от ненужного без сожаления

Коробки, старые украшения и одинокие носки занимают место и мешают дышать дому. Узнайте, какие пять вещей стоит выбросить, чтобы почувствовать лёгкость.

Читать полностью » Эксперты: простыня на резинке и фиксаторы предотвращают сползание постельного белья с матраса сегодня в 1:43
Как навсегда решить проблему сползающей простыни - проверенные методы

Сползающая простыня — не мелочь, а причина плохого сна. Рассказываем, как с помощью пяти простых решений сделать постель идеально ровной и зафиксированной.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Сервисная книжка фиксирует историю обслуживания автомобиля и повышает его стоимость при продаже
Садоводство
После Хэллоуина садоводы советуют не выбрасывать тыквы — из них можно сделать удобрение
Культура и шоу-бизнес
Студия WildBrain разрабатывает анимационный сериал по игре Crash Bandicoot для Netflix
Туризм
Пустынное сафари в Дубае: маршрут, программа и лучшие локации для заката
Наука
Солнечный корональный дождь формируется магнитными полями и элементами железа, магния, кремния — Гавайский университет
Садоводство
Зола делает грунт щелочным и снижает урожай картофеля, томатов и клубники — данные агрономов
Питомцы
Кошачьи хвосты не распространяют грязь по дому
УрФО
В Тюменской области предложили ввести пятилетний ценз оседлости для субсидий молодым семьям
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet