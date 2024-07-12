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Биолог Созыкин: стирать новую одежду нужно для удаления микробов
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Биолог Созыкин: стирать новую одежду нужно для удаления микробов

Биолог Александр Созыкин порекомендовал стирать новую одежду перед первой ноской для удаления микробов и пестицидов. Это необходимо, поскольку одежда может быть заранее примерена другими покупателями или контактировать с нездоровыми продавцами, сообщает News.Ru.

Ткани новой одежды проходят интенсивную промышленную обработку и покраску, в ходе которой используются агрессивные химические вещества, включая формальдегиды. Хлопковые изделия могут содержать следы пестицидов. Стирка новой одежды защитит от возможных инфекций и химического воздействия.

Фото: flickr.com/Infrogmation of New Orleans (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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