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Невролог Демьяновская: симптомы отрыва тромба включать острую боль и бледность
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:51

Невролог Демьяновская: симптомы отрыва тромба включать острую боль и бледность

Невролог Екатерина Демьяновская объяснила, что отрыв тромба — это непредсказуемое и опасное событие, которое может вызвать тромбоэмболию, закупорку коронарных артерий и инфаркт миокарда.

Симптомы могут включать острую боль, бледность, холодный пот, изжогу, тошноту и слабость.

Отрыв тромба также может привести к ишемическому инсульту и легочной тромбоэмболии, что увеличивает риск летального исхода. Важно знать признаки этих состояний и немедленно обращаться за медицинской помощью при появлении соответствующих симптомов.

Фото: flickr.com/Jose Navarro (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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