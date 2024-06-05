Невролог Екатерина Демьяновская объяснила, что отрыв тромба — это непредсказуемое и опасное событие, которое может вызвать тромбоэмболию, закупорку коронарных артерий и инфаркт миокарда.
Симптомы могут включать острую боль, бледность, холодный пот, изжогу, тошноту и слабость.
Отрыв тромба также может привести к ишемическому инсульту и легочной тромбоэмболии, что увеличивает риск летального исхода. Важно знать признаки этих состояний и немедленно обращаться за медицинской помощью при появлении соответствующих симптомов.
Фото: flickr.com/Jose Navarro (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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