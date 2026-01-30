Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 13:24

Открываете шкаф — и хочется закрыть обратно: одежда, которая тянет настроение ко дну

Наведение порядка в шкафу часто откладывают на потом, хотя именно с него начинается спокойное и собранное утро. Переполненный гардероб усложняет выбор одежды и незаметно добавляет стресса в повседневную рутину. Профессиональные организаторы уверены: достаточно убрать лишнее, чтобы пространство начало работать на вас. Об этом сообщает House Beautiful.

Подарки, которые так и не стали любимыми

Одежда, сохранённая исключительно из вежливости, редко приносит радость. Такие вещи годами висят в шкафу, напоминая скорее об обязательствах, чем о стиле.

"Хранение одежды только потому, что это был подарок, может вызывать чувство вины и внутреннего давления", — говорит профессиональный организатор и основатель Meraki Home Organization Хейли Андерсон.

По её словам, лучше передать такие предметы тем, кто действительно будет их носить, — этот шаг часто становится отправной точкой, с которой начинается избавление от ненужных вещей.

Импульсивные покупки

Вещи, купленные в отпуске или на эмоциях, часто становятся источником беспорядка. Они могут выглядеть привлекательно в момент покупки, но так и не вписаться в повседневную жизнь. Основательница Tidy Milso Кэтрин Пикотт отмечает, что отказ от подобных предметов помогает не только освободить место, но и сформировать более осознанный подход к шопингу.

Одежда не по размеру

Слишком тесные или, наоборот, свободные вещи редко мотивируют. Напротив, они могут снижать самооценку и создавать ненужное напряжение.

"Вы заслуживаете одежду, которая подходит вашему телу и в которой вам комфортно", — подчёркивает основательница Of Space & Mind Эшли Ла Фон.

Эксперты советуют оставить только то, что хорошо сидит здесь и сейчас.

Вещи со сложным уходом

Ручная стирка, постоянная глажка и особые условия хранения нередко становятся причиной, по которой одежда годами не надевается. Стефани Треантос из Lemonaid Solutions рекомендует выбирать практичные альтернативы, которые легко вписываются в ритм жизни и не требуют лишних усилий.

Одежда на починку

Отложенные "до лучших времён" брюки или платья редко возвращаются в строй.

"Если вы долго не ремонтировали вещь и не носили её, вероятно, она вам не так уж и нужна", — отмечает Андерсон.

Со временем меняются стиль и образ жизни, и такие предметы теряют актуальность.

Сентиментальные вещи

Памятные футболки и старые аксессуары могут быть дороги сердцу, но их избыток перегружает пространство.

"Если всё особенное, то ничего особенного нет", — говорит организатор Кейлин Келли.

Лучше оставить несколько действительно значимых предметов, а остальное аккуратно убрать.

Сезонная одежда

Купальники, шарфы и шапки накапливаются незаметно. Регулярный пересмотр таких категорий помогает избежать хаоса и поддерживать порядок в течение всего года.

Лишняя обувь

Пары, которые не подходят по размеру или стилю, занимают много места. Эксперты советуют оставить только удобную и часто используемую обувь, выстроив хранение так, чтобы оно не мешало повседневным привычкам и помогало поддерживать порядок в доме.

Вечерние платья без будущего

Пышные наряды после одного выхода нередко остаются без применения. Их можно продать или передать дальше, освободив место для вещей, которые действительно нужны в обычной жизни.

Косметика в шкафу

Средства, не предназначенные для хранения рядом с одеждой, лучше переместить в ванную. Это упрощает доступ и снижает визуальный шум в гардеробе.

Бесплатные сувениры

Футболки и аксессуары с мероприятий редко используются.

"Такие вещи быстро накапливаются и занимают место", — отмечает Пикотт.

Лишние или некачественные вешалки

Проволочные и разномастные вешалки портят вид шкафа. Переход на прочные и одинаковые варианты помогает защитить одежду и создать ощущение собранности.

Грамотная ревизия гардероба позволяет не только освободить пространство, но и по-новому взглянуть на собственные вещи. Когда в шкафу остаётся только нужное, он перестаёт быть источником стресса и становится удобным инструментом повседневной жизни. ободить пространство и упростить повседневную жизнь.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.

