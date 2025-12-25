Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Малинина Опубликована сегодня в 0:23

Сделала это с плетистыми розами в декабре — весной кусты были целыми

Зимой вьющиеся розы чаще ломаются от ветра, а не от морозов — садоводы

Вьющиеся розы выглядят эффектно и роскошно, но именно зимой они становятся особенно уязвимыми. Длинные побеги страдают не столько от морозов, сколько от ветра, мокрого снега и резких перепадов погоды. Ошибки в уходе в этот период могут стоить кусту формы и будущего цветения. Об этом рассказывает дзен-канал "Вдали от города".

Что важно сделать с вьющимися розами в декабре

К началу зимы розы уже должны быть частично подготовлены, но декабрь — время финальной проверки. В первую очередь стоит убедиться, что кусты надёжно закреплены. Неподвязанные побеги легко ломаются при сильных порывах ветра, которые в последние годы встречаются всё чаще.

Основание куста желательно дополнительно защитить. Небольшая насыпь из земли вокруг корневой шейки помогает сохранить тепло и снижает риск промерзания. Важно следить, чтобы грунт не размывало осадками.

Следующий шаг — мульчирование. Для этого подойдут компост, кора или солома. Слой должен быть умеренным: розы не переносят застоя влаги, а чрезмерно плотная мульча может спровоцировать развитие грибковых заболеваний.

Если осень выдалась сухой, а почва ещё не промёрзла, допустим один глубокий полив. Он насыщает корни влагой и помогает растению легче пережить зиму. При этом частые поливы в декабре не нужны.

Что стоит удалить, а что — оставить

В начале зимы многие садоводы убирают оставшиеся листья и тщательно очищают приствольный круг. Это снижает риск зимовки вредителей и патогенов. Также рекомендуется удалить:

  1. Короткие недревесневшие побеги;

  2. Ветки с признаками заболеваний;

  3. Слабые и повреждённые части куста. При этом формирующую обрезку лучше отложить до весны — резкие срезы в декабре могут ослабить растение.

Как защитить побеги от поломки

Главная угроза для плетистых роз зимой — не мороз, а механические повреждения. Мокрый снег и сильный ветер легко ломают длинные побеги, если они не зафиксированы. Поэтому правильная подвязка — ключевой элемент ухода.

Основные способы подвязки

Выбор метода зависит от сорта и гибкости побегов.

  1. Стабилизация "скелета" куста. Подходит для роз с мягкими и податливыми побегами. Более тонкие ветви аккуратно крепят к основным, формируя единую устойчивую конструкцию.

  2. Веерообразная подвязка. Используется для сортов с жёсткими побегами. Ветки раскладывают веером и фиксируют на опоре, стене или рейке. Делать это лучше до полного одревеснения.

  3. Вертикальная фиксация. Подходит для роз с большим количеством тонких побегов. Их собирают вместе, крепят к опоре, предварительно удалив листья и мелкие ответвления.

Во всех случаях важно не перетягивать крепления и использовать материалы, которые не повредят кору.

Почему подвязка важнее укрытия

Современные зимы всё реже бывают стабильно морозными, но всё чаще сопровождаются ветрами и оттепелями. Именно ветер становится главным врагом вьющихся роз. Грамотная фиксация побегов позволяет кусту благополучно пережить зиму и весной быстро пойти в рост.

Зимний уход за плетистыми розами — это не сложные манипуляции, а внимание к деталям. Надёжная подвязка и базовая защита в декабре значительно повышают шансы на обильное и красивое цветение в новом сезоне.

