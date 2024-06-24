Искусственный интеллект (ИИ) вызывает рост потребления электроэнергии, что может усилить зависимость от ископаемого топлива, особенно в США, где крупные технологические компании управляют масштабными центрами обработки данных. Это увеличение потребления энергии, на фоне заявлений о "зелёных" инициативах, приводит к возрождению угольных станций для стабилизации энергосистем, усугубляя проблему климатических изменений.
Критики указали на недостаточность компенсации выбросов за счет возобновляемой энергии, так как это лишь увеличивает нагрузку на общую энергетическую систему, зависимую от загрязняющих источников. Ситуация требует срочных действий для решения экологических проблем, вызванных быстро растущими потребностями в энергии у сектора ИИ.
Фото: flickr.com/NASA Johnson (public domain)
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