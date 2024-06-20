Россия и Вьетнам подтвердили свою приверженность Парижскому соглашению по климату 2015 года и обязательствам Рамочной конвенции ООН об изменении климата 1992 года в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Ханой.

Обе страны акцентируют внимание на важности сокращения выбросов углекислого газа и подчеркивают значимость технологической поддержки и финансирования в реализации этих усилий.

В ходе двусторонних переговоров между Путиным и президентом Вьетнама То Ламом в Ханое было подписано 11 документов, отражающих совместные инициативы в различных областях, сообщает ТАСС.

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