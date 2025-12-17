Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
ледник
ледник
© freepik by tawatchai07 is licensed under public domain
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 11:25

Лёд под Антарктидой тает, как свеча: океан устраивает тайные штормы

Подводные вихри ускорили таяние антарктических ледников — учёные

Под толщей антарктического льда скрываются процессы, которые могут изменить представление о климате. Учёные зафиксировали движение подводных вихрей, способных ускорять таяние ледников. Эти скрытые потоки не видны глазу, но их воздействие может оказаться разрушительным. Об этом сообщает Frankfurter Rundschau.

Океанические вихри подо льдом

Группа исследователей из Калифорнийского университета в Ирвайне совместно с НАСА обнаружила ранее недооценённое природное явление — миниатюрные, но крайне мощные океанические вихри, чья роль в таянии антарктических ледников оказалась куда значительнее, чем предполагалось. Работа, опубликованная в журнале Nature Geoscience, раскрывает детали этих процессов: диаметр вихрей составляет всего от одного до десяти километров, однако их влияние распространяется на огромные площади ледового покрова.

"Подобно ураганам, разрушающим прибрежные зоны, эти вихри двигаются по океану к ледникам и наносят значительный ущерб", — пояснил научный сотрудник Калифорнийского университета и исследователь НАСА Маттиа Пуанелли.

Учёные установили, что такие вихри переносят тёплые массы воды под ледяные шельфы, вызывая плавление снизу. При этом образуются нестабильные фронты талой воды, усиливающие циркуляцию — механизм самоподдерживающегося таяния. Исследователи оценивают вклад этих процессов примерно в 20 процентов от общей изменчивости интенсивности таяния в течение года. В экстремальных случаях скорость потери льда может утроиться всего за несколько часов. Похожие эффекты фиксировались и ранее: например, атмосферные реки, приносящие тепло к Антарктиде, также ускоряют разрушение шельфовых ледников.

Ледники под угрозой

Особую тревогу вызывает состояние ледников Туэйтс и Пайн-Айленд в море Амундсена. Они расположены в регионе, где активность подводных вихрей особенно высока.

"Район между шельфовыми ледниками Кроссон и Туэйтс — настоящий очаг активности. Плавающий язык ледника и мелководные участки создают барьер, усиливающий турбулентность", — отмечает Пуанелли.

Эти ледники называют своеобразным "замком", удерживающим гигантский ледовый щит Западной Антарктиды. Если они начнут разрушаться ускоренными темпами, уровень мирового океана может подняться на несколько метров. Особенно уязвимым учёные называют Туэйтс — не случайно его называют "ледником судного дня". В ближайшие десятилетия, по прогнозам климатологов, рост температуры океанических вод может спровоцировать увеличение числа подобных энергетически насыщенных вихрей.

Новые методы наблюдения

Прорыв в исследовании стал возможен благодаря применению высокоточных климатических моделей. С их помощью удалось впервые рассмотреть процессы таяния в масштабе дней, а не месяцев, как это происходило ранее. Модель с разрешением 200 метров позволила детально проанализировать взаимодействие океанических течений с ледяной массой.

"Теперь, когда наша модель совпадает с реальными данными, можно утверждать, что существуют штормоподобные явления, которые обрушиваются на лёд и провоцируют его таяние", — рассказал соавтор исследования, учёный Дартмутского университета Ёсихиро Накаяма.

Эти данные открывают новое направление в прогнозировании изменений климата. Специалисты подчеркивают необходимость развивать системы наблюдения, поскольку существующие инструменты не позволяют в полной мере отслеживать подобные подводные процессы. Аналогичные исследования, показывающие, как донные воды Антарктиды влияют на глобальный климат, подтверждают, что океанические процессы на южных широтах играют решающую роль в изменении климата всей планеты.

Значение открытия

По словам профессора Калифорнийского университета Эрика Риньо, полученные результаты должны подтолкнуть научное сообщество и правительства к активным действиям.

"Мы видим, насколько важно инвестировать в развитие технологий наблюдения — от спутников до автономных подводных роботов", — подчеркнул учёный.

Современные роботизированные аппараты уже доказали эффективность. Один из них недавно передал уникальные данные о состоянии антарктического дна после нескольких месяцев без связи. Эти сведения подтвердили выводы о повышенной активности океанических вихрей вблизи ледников.

Ученые подчеркивают, что происходящее под антарктическими льдами может стать решающим фактором для будущего климата планеты. Понимание этих скрытых механизмов поможет человечеству точнее прогнозировать уровень моря и лучше подготовиться к последствиям глобального потепления.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Расширение Вселенной растянуло свет сверхновой на месяцы — учёные сегодня в 3:25
Свет из древности пробил Вселенную и переписал космическую историю за одну вспышку

Учёные зафиксировали вспышку, пришедшую из глубины космоса спустя миллиарды лет, и теперь пытаются понять, почему древняя сверхновая так похожа на современную, несмотря на возраст Вселенной.

Читать полностью » Мозг при психозе производит хаотичные нейронные всплески — Molecular Psychiatry сегодня в 1:13
Шизофрения бьет током: нейронные сети взрываются хаотичными всплесками

Учёные обнаружили "мозговые потрясения" при психотических расстройствах. Новые данные объясняют, как нарушается работа нейронных сетей и почему это важно.

Читать полностью » Археологи обнаружили масштабный пограничный комплекс в Сибири — ZME Science вчера в 23:25
Не Китай и не Рим: в горах Сибири всплыл каменный исполин неизвестной цивилизации

В Горном Алтае обнаружена система древних стен высотой до восьми метров. Почему её сравнивают с Валом Адриана и кто мог построить Великую стену Сибири.

Читать полностью » Скорость солнечного ветра ускорила начало магнитной бури на Земле — ИКИ РАН вчера в 22:20
Солнце сыграло на опережение: магнитная буря может начаться раньше прогноза

Учёные фиксируют резкое ускорение солнечного ветра, которое может изменить сроки начала магнитной бури и повлиять на геомагнитную обстановку.

Читать полностью » Массовая гибель каспийских тюленей вызывает общественный резонанс — Newsbomb вчера в 21:19
Тюлени умирают, но никто не спрашивает почему: трагедия на Каспии ставит под сомнение защиту природы

На побережье Каспийского моря вновь обнаружены сотни погибших тюленей. Власти и экологи ищут причины трагедии, которая вызывает всё больше вопросов.

Читать полностью » Новый телескоп NASA откроет скрытые области Млечного Пути — астрономы вчера в 20:14
Человечество получит карту небес заново: NASA соберёт свет 20 миллиардов звёзд

Новый телескоп NASA способен увидеть сквозь космическую пыль и раскрыть миллиарды звёзд Млечного Пути. Учёные ждут открытия, которое изменит науку.

Читать полностью » Опасные сближения спутников происходят каждые 22 секунды подсчитали физики вчера в 19:48
Небо превращается в минное поле: спутниковые мегасети грозят каскадом катастроф

Учёные предупреждают: солнечные бури могут за считанные дни разрушить спутниковую сеть, превратив орбиту в ловушку для человечества.

Читать полностью » В России разработали часы биологического возраста человека — РНИМУ им. Пирогова вчера в 19:34
Организм стареет по частям: новые измерения ломают привычную картину возраста

Российские ученые создают инструменты для измерения биологического возраста и тестируют способы замедления старения, но быстрых решений ждать не приходится.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Спрос на аренду автомобилей на юге России возрос на 15% по данным Росстата
СЗФО
Выплату на ребенка под опекой в Петербурге подняли до 20 025 руб. — ТАСС
Общество
Индексацию страховых пенсий на 7,6% проведут с января 2026 года — Минтруд
Происшествия
Число пострадавших в массовом ДТП на трассе М-4 под Воронежем выросло до шести — ТАСС
Общество
Банки начисляют плату за обслуживание по забытым кредиткам — Бочкина
ЮФО
Сирота из Белогорска не получил положенное жилье за 10 лет — СК РФ
Спорт и фитнес
Сила и выносливость у большинства людей выше днём и вечером — The Conversation
Общество
В Госдуму внесут закон о штрафах за фильмы против традиционных ценностей — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet