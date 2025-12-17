Лёд под Антарктидой тает, как свеча: океан устраивает тайные штормы

Под толщей антарктического льда скрываются процессы, которые могут изменить представление о климате. Учёные зафиксировали движение подводных вихрей, способных ускорять таяние ледников. Эти скрытые потоки не видны глазу, но их воздействие может оказаться разрушительным. Об этом сообщает Frankfurter Rundschau.

Океанические вихри подо льдом

Группа исследователей из Калифорнийского университета в Ирвайне совместно с НАСА обнаружила ранее недооценённое природное явление — миниатюрные, но крайне мощные океанические вихри, чья роль в таянии антарктических ледников оказалась куда значительнее, чем предполагалось. Работа, опубликованная в журнале Nature Geoscience, раскрывает детали этих процессов: диаметр вихрей составляет всего от одного до десяти километров, однако их влияние распространяется на огромные площади ледового покрова.

"Подобно ураганам, разрушающим прибрежные зоны, эти вихри двигаются по океану к ледникам и наносят значительный ущерб", — пояснил научный сотрудник Калифорнийского университета и исследователь НАСА Маттиа Пуанелли.

Учёные установили, что такие вихри переносят тёплые массы воды под ледяные шельфы, вызывая плавление снизу. При этом образуются нестабильные фронты талой воды, усиливающие циркуляцию — механизм самоподдерживающегося таяния. Исследователи оценивают вклад этих процессов примерно в 20 процентов от общей изменчивости интенсивности таяния в течение года. В экстремальных случаях скорость потери льда может утроиться всего за несколько часов. Похожие эффекты фиксировались и ранее: например, атмосферные реки, приносящие тепло к Антарктиде, также ускоряют разрушение шельфовых ледников.

Ледники под угрозой

Особую тревогу вызывает состояние ледников Туэйтс и Пайн-Айленд в море Амундсена. Они расположены в регионе, где активность подводных вихрей особенно высока.

"Район между шельфовыми ледниками Кроссон и Туэйтс — настоящий очаг активности. Плавающий язык ледника и мелководные участки создают барьер, усиливающий турбулентность", — отмечает Пуанелли.

Эти ледники называют своеобразным "замком", удерживающим гигантский ледовый щит Западной Антарктиды. Если они начнут разрушаться ускоренными темпами, уровень мирового океана может подняться на несколько метров. Особенно уязвимым учёные называют Туэйтс — не случайно его называют "ледником судного дня". В ближайшие десятилетия, по прогнозам климатологов, рост температуры океанических вод может спровоцировать увеличение числа подобных энергетически насыщенных вихрей.

Новые методы наблюдения

Прорыв в исследовании стал возможен благодаря применению высокоточных климатических моделей. С их помощью удалось впервые рассмотреть процессы таяния в масштабе дней, а не месяцев, как это происходило ранее. Модель с разрешением 200 метров позволила детально проанализировать взаимодействие океанических течений с ледяной массой.

"Теперь, когда наша модель совпадает с реальными данными, можно утверждать, что существуют штормоподобные явления, которые обрушиваются на лёд и провоцируют его таяние", — рассказал соавтор исследования, учёный Дартмутского университета Ёсихиро Накаяма.

Эти данные открывают новое направление в прогнозировании изменений климата. Специалисты подчеркивают необходимость развивать системы наблюдения, поскольку существующие инструменты не позволяют в полной мере отслеживать подобные подводные процессы. Аналогичные исследования, показывающие, как донные воды Антарктиды влияют на глобальный климат, подтверждают, что океанические процессы на южных широтах играют решающую роль в изменении климата всей планеты.

Значение открытия

По словам профессора Калифорнийского университета Эрика Риньо, полученные результаты должны подтолкнуть научное сообщество и правительства к активным действиям.

"Мы видим, насколько важно инвестировать в развитие технологий наблюдения — от спутников до автономных подводных роботов", — подчеркнул учёный.

Современные роботизированные аппараты уже доказали эффективность. Один из них недавно передал уникальные данные о состоянии антарктического дна после нескольких месяцев без связи. Эти сведения подтвердили выводы о повышенной активности океанических вихрей вблизи ледников.

Ученые подчеркивают, что происходящее под антарктическими льдами может стать решающим фактором для будущего климата планеты. Понимание этих скрытых механизмов поможет человечеству точнее прогнозировать уровень моря и лучше подготовиться к последствиям глобального потепления.