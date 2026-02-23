Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ледники
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 12:06

Климат приближается к опасным порогам: под угрозой лёд, леса и океанические течения

Климатическая система Земли может оказаться ближе к опасной дестабилизации, чем считалось ещё несколько лет назад. Международная группа учёных предупреждает о риске запуска цепной реакции, способной усилить парниковый эффект. Речь идёт о процессах, которые трудно будет остановить даже при сокращении выбросов. Об этом сообщает ČT24 со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале One Earth.

Петли обратной связи и риск "тепличной" планеты

Климатологи из Университета штата Орегон и их коллеги проанализировали шестнадцать ключевых подсистем Земли, уязвимых к климатическим изменениям. В центре внимания — так называемые петли обратной связи, когда одно изменение запускает другое, усиливая исходный процесс.

Классический пример — таяние арктического льда. Белая поверхность отражает солнечное излучение, но при её сокращении обнажается тёмная вода, поглощающая больше тепла. Это ускоряет нагрев и дальнейшее таяние, формируя положительную обратную связь.

Авторы подчёркивают, что подобные механизмы могут сработать каскадно. Если несколько подсистем дестабилизируются одновременно, планета рискует перейти в состояние экстремального потепления и роста уровня моря. Такие изменения уже будет крайне сложно обратить в масштабах человеческой истории.

"После миллиона лет колебаний между ледниковыми периодами, разделёнными более тёплыми периодами, климат Земли стабилизировался более одиннадцати тысяч лет назад, что позволило развитию сельского хозяйства и более сложных человеческих обществ, — отмечают авторы исследования. - Но теперь мы отходим от этой стабильности и можем вступить в период беспрецедентного изменения климата".

Какие регионы под наибольшей угрозой

Среди наиболее уязвимых подсистем исследователи называют ледяные щиты Гренландии и Антарктиды, горные ледники, арктический морской лёд, вечную мерзлоту, бореальные леса, амазонские тропические леса и Атлантическую меридиональную циркуляцию (AMOC), к которой относится и Гольфстрим.

Особое внимание уделяется целевому ориентиру Парижского соглашения — ограничению долгосрочного потепления до 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. По словам соавтора исследования Кристофера Вольфа, кратковременное превышение этой отметки в течение года может означать, что долгосрочный средний показатель уже приближается к критическому уровню.

"Вероятно, глобальные температуры так же высокие или выше, чем когда-либо за последние 125 000 лет, и изменение климата развивается быстрее, чем многие учёные предсказывали", — добавляет он.

Учёные также указывают, что концентрация углекислого газа в атмосфере примерно на 50% выше, чем в недавнем прошлом, и, вероятно, достигает уровней, невиданных как минимум два миллиона лет.

Усиление процессов и необходимость действий

Исследователи предупреждают, что усиление обратных связей способно ускорить потепление. Таяние льда и снега, деградация вечной мерзлоты, гибель лесов и потеря углерода в почвах могут увеличить чувствительность климатической системы к парниковым газам.

Особую тревогу вызывает возможная дестабилизация AMOC. Ослабление этой системы океанических течений способно изменить распределение осадков в тропиках и повлиять на состояние амазонских лесов. В случае масштабной деградации тропических экосистем высвобождение накопленного углерода дополнительно усилит глобальное потепление.

"Неопределённые пороги для достижения переломного момента подчёркивают важность осторожности — превышение даже некоторых из этих порог может привести к парниковому эффекту планеты с долгосрочными и, возможно, необратимыми последствиями", — подчёркивают авторы.

По мнению исследователей, уже сегодня признаки приближения к переломным точкам наблюдаются в ледяных щитах Гренландии и Западной Антарктиды, а также в бореальной вечной мерзлоте и Амазонии. Они призывают усиливать меры по сокращению выбросов, развитию возобновляемых источников энергии и защите экосистем, накапливающих углерод, а также развивать глобальный мониторинг критических процессов.

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

