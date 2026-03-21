Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Нижний Новгород
© web.archive.org by Aleksey Igonin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Приволжский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 14:07

Глобальное потепление вступает в активную фазу: Нижний Новгород уже ощущает последствия

Старший лаборант-исследователь отдела физики атмосферы и микроволновой диагностики Института физики Федерального исследовательского центра РАН Полина Мурзина выступила на лектории в Инженерном центре атомной энергетики Нижегородского НИИ НЯУ МИФИ. Она разобрала причины глобального потепления, его влияние на климат средней полосы России и перспективы для Нижнего Новгорода. Год 2024 вошел в историю как самый жаркий — средняя температура воздуха превысила доиндустриальный уровень 1850-1900 годов более чем на 1,5 градуса. Нижегородцы уже сталкиваются с аномалиями: зимой обрушиваются рекордные снегопады, летом тянутся засушливые периоды. Такие сдвиги связывают с антропогенными факторами на фоне естественных циклов.

Точка невозврата

Земля вращается вокруг Солнца по эллиптической траектории, и ее эксцентриситет меняется раз в сто тысяч лет — орбита то вытягивается, то округляется. Когда путь ближе к кругу, сезоны сглаживаются, солнечное тепло распределяется равномернее. Гравитация Юпитера и Сатурна медленно корректирует эти параметры, добавляя ритм в климатические циклы.

Прецессия дополняет картину: ось планеты описывает конус, как у гироскопа, за 25-26 тысяч лет. Наклон оси к орбите, или обликвитет, колеблется от 22,1 до 24,5 градуса с периодом в 41 тысячу лет — сейчас он держится на 23,4. Нутация от Луны и Солнца вносит мелкие вибрации. Эти сдвиги распределяют солнечную энергию, провоцируя ледниковые эпохи.

Антропогенная нагрузка ускоряет естественные процессы. Ученые пока не называют дату следующего оледенения — слишком много переменных, включая человеческий фактор. Климатологи фиксируют, как орбитальные ритмы взаимодействуют с парниковыми выбросами.

Прогрев набирает обороты

Парниковый эффект лежит в основе ускоренного нагрева: атмосфера пропускает солнечные лучи к поверхности, но задерживает тепло, отраженное Землей. Концентрация углекислого газа, метана и прочих газов взлетела за полтора-два века из-за сжигания угля, нефти, газа, промышленного роста, транспорта, ферм и расчистки лесов. Океан впитывает избыток тепла, выступая аккумулятором, но сам греется, тая льды и хуже растворяя газы.

"Что означают полтора градуса для Земли? В период существования динозавров средняя температура планеты изменилась на девять градусов, однако это похолодание наступало на протяжении сотни миллионов лет. В нашу эпоху средняя температура изменилась на полтора градуса всего за 150 лет", — пояснила Полина Мурзина.

Леса через фотосинтез улавливают углекислоту, но пожары и вырубки ослабляют этот барьер. Облака и аэрозоли добавляют неопределенности: одни отражают свет, охлаждая, другие удерживают тепло.

С 2019 года чаще возникают кучевые и кучево-дождевые облака, принося ливни, грозы и шквалы. Эти частицы в атмосфере меняют баланс, усиливая экстримы. Глобальный прогрев выходит за рамки природных колебаний.

Что видит Нижний Новгород

Арктика нагревается быстрее — это полярное усиление приводит к таянию льдов, мерзлоты и ледников. Там фиксируют грозы, которых раньше не знали: самая долгая длилась 55 минут в июле 2022 года, а удар молнии 13 августа 2019-го грянул в 52 километрах от Северного полюса. Нижегородская зима выдала аномальные снегопады, лето 2024-го — затяжную засуху.

"Изменения климата уже сказываются на развитии регионов вроде Нижегородской области. Аномальная погода усложняет управление инфраструктурой и территориями. Нужно срочно адаптировать муниципальные планы под новые риски — от наводнений до засух. В противном случае экономика и городская среда пострадают первыми. Мы видим, как экстремальные явления требуют переосмысления подходов к местному самоуправлению".

управленец муниципального уровня, эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова

Прогнозы рисуют три пути: в жестком выбросы не сократят, потепление дойдет до восьми градусов, океан поднимется на три метра с затоплениями. Оптимальный сценарий — углеродная нейтральность, сдерживающая рост. Промежуточный даст плюс 2-3 градуса и больше экстримов. Зимние шубы нижегородцам пока пригодятся.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Семь шагов до восточной сказки: в Казани нашли идеальный ритм для прогулок по истории 19.03.2026 в 11:49

Город на стыке традиций и современности открывается совершенно иначе, если заранее знать, как правильно распределить силы между главными локациями региона.

Читать полностью » Забыть об усталости за рулем: Татарстан готовит сеть придорожных отелей и зон для отдыха 19.03.2026 в 11:38

В Татарстане готовят масштабный проект по обустройству скоростной трассы, который кардинально изменит представление о привычном отдыхе во время долгого пути.

Читать полностью » Город соли и великих дел: взгляд в объектив прошлого на жизнь родины Кузьмы Минина 19.03.2026 в 11:38

Взгляните на город, подаривший России национального героя и солидные объемы солеварения, через объектив фотографов, запечатлевших его до больших перемен.

Читать полностью » Слово теперь под запретом: смелая задумка из Казани обещает навсегда изменить привычные новости 19.03.2026 в 11:35

В Госдуму поступил документ, способный радикально изменить работу российских редакций и порядок освещения громких событий в медиапространстве.

Читать полностью » Зелёные метры: как Нижний Новгород задает новые стандарты благоустройства жилых кварталов 19.03.2026 в 11:32

В крупнейших жилых комплексах Нижнего Новгорода меняются подходы к оформлению дворов, превращая привычные территории в полноценные зоны отдыха.

Читать полностью » Небо над Балканами открыто: жители Нижнего Новгорода получили новый удобный транзитный узел 19.03.2026 в 11:32

Жителей региона ждет расширение возможностей для путешествий в зарубежные страны, которое станет доступным уже в разгар весеннего сезона 2026 года.

Читать полностью » Гастрономическая битва вышла на новый уровень: Казань определила лидеров ресторанного олимпа 19.03.2026 в 11:27

В Казани подвели итоги масштабного исследования, которое перевернуло представление о локальной гастрономии и выявило новых игроков ресторанного рынка.

Читать полностью » Смена курса на запад: Мордовия и Беларусь запускают амбициозный проект в обход привычных схем 19.03.2026 в 11:25

Два региона договорились о выводе партнерства на качественно новый уровень, затрагивающий производство жизненно важных товаров и технологий.

Читать полностью »

Новости
СКФО
Каменные осадки становятся проблемой: как Дагестан борется с угрозами на автодорогах
СКФО
Секрет выносливости найден: как в Грозном выращивают лошадей, способных обгонять время
ЦФО
Компетенции под запросы рынка: как вузы Воронежа формируют специалистов для реальной экономики
ПФО
Ответ на коммунальные проблемы найден: Удмуртская Республика получит огромные инвестиции в модернизацию
Наука
Сахарная вата в бездне: найден небесный объект, который полностью игнорирует законы физики
ЦФО
Российская фотоника выходит из тени: Бауманка открывает доступ к технологиям передачи данных светом
Туризм
Рынок бронирований замер в ожидании: ближневосточный кризис ломает планы на майские праздники
СЗФО
Энергетический комфорт на пороге: жители Ленобласти ждут улучшений с новыми лимитами потребления
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet