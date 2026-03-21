Глобальное потепление вступает в активную фазу: Нижний Новгород уже ощущает последствия

Старший лаборант-исследователь отдела физики атмосферы и микроволновой диагностики Института физики Федерального исследовательского центра РАН Полина Мурзина выступила на лектории в Инженерном центре атомной энергетики Нижегородского НИИ НЯУ МИФИ. Она разобрала причины глобального потепления, его влияние на климат средней полосы России и перспективы для Нижнего Новгорода. Год 2024 вошел в историю как самый жаркий — средняя температура воздуха превысила доиндустриальный уровень 1850-1900 годов более чем на 1,5 градуса. Нижегородцы уже сталкиваются с аномалиями: зимой обрушиваются рекордные снегопады, летом тянутся засушливые периоды. Такие сдвиги связывают с антропогенными факторами на фоне естественных циклов.

Точка невозврата

Земля вращается вокруг Солнца по эллиптической траектории, и ее эксцентриситет меняется раз в сто тысяч лет — орбита то вытягивается, то округляется. Когда путь ближе к кругу, сезоны сглаживаются, солнечное тепло распределяется равномернее. Гравитация Юпитера и Сатурна медленно корректирует эти параметры, добавляя ритм в климатические циклы.

Прецессия дополняет картину: ось планеты описывает конус, как у гироскопа, за 25-26 тысяч лет. Наклон оси к орбите, или обликвитет, колеблется от 22,1 до 24,5 градуса с периодом в 41 тысячу лет — сейчас он держится на 23,4. Нутация от Луны и Солнца вносит мелкие вибрации. Эти сдвиги распределяют солнечную энергию, провоцируя ледниковые эпохи.

Антропогенная нагрузка ускоряет естественные процессы. Ученые пока не называют дату следующего оледенения — слишком много переменных, включая человеческий фактор. Климатологи фиксируют, как орбитальные ритмы взаимодействуют с парниковыми выбросами.

Прогрев набирает обороты

Парниковый эффект лежит в основе ускоренного нагрева: атмосфера пропускает солнечные лучи к поверхности, но задерживает тепло, отраженное Землей. Концентрация углекислого газа, метана и прочих газов взлетела за полтора-два века из-за сжигания угля, нефти, газа, промышленного роста, транспорта, ферм и расчистки лесов. Океан впитывает избыток тепла, выступая аккумулятором, но сам греется, тая льды и хуже растворяя газы.

"Что означают полтора градуса для Земли? В период существования динозавров средняя температура планеты изменилась на девять градусов, однако это похолодание наступало на протяжении сотни миллионов лет. В нашу эпоху средняя температура изменилась на полтора градуса всего за 150 лет", — пояснила Полина Мурзина.

Леса через фотосинтез улавливают углекислоту, но пожары и вырубки ослабляют этот барьер. Облака и аэрозоли добавляют неопределенности: одни отражают свет, охлаждая, другие удерживают тепло.

С 2019 года чаще возникают кучевые и кучево-дождевые облака, принося ливни, грозы и шквалы. Эти частицы в атмосфере меняют баланс, усиливая экстримы. Глобальный прогрев выходит за рамки природных колебаний.

Что видит Нижний Новгород

Арктика нагревается быстрее — это полярное усиление приводит к таянию льдов, мерзлоты и ледников. Там фиксируют грозы, которых раньше не знали: самая долгая длилась 55 минут в июле 2022 года, а удар молнии 13 августа 2019-го грянул в 52 километрах от Северного полюса. Нижегородская зима выдала аномальные снегопады, лето 2024-го — затяжную засуху.

"Изменения климата уже сказываются на развитии регионов вроде Нижегородской области. Аномальная погода усложняет управление инфраструктурой и территориями. Нужно срочно адаптировать муниципальные планы под новые риски — от наводнений до засух. В противном случае экономика и городская среда пострадают первыми. Мы видим, как экстремальные явления требуют переосмысления подходов к местному самоуправлению". управленец муниципального уровня, эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова

Прогнозы рисуют три пути: в жестком выбросы не сократят, потепление дойдет до восьми градусов, океан поднимется на три метра с затоплениями. Оптимальный сценарий — углеродная нейтральность, сдерживающая рост. Промежуточный даст плюс 2-3 градуса и больше экстримов. Зимние шубы нижегородцам пока пригодятся.