Копия ворот Иштар в Хилле
Копия ворот Иштар в Хилле
© commons.wikimedia.org by Safa.daneshvar is licensed under CC BY-SA 4.0
Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 4:27

Вавилон и Ур страдают от солёной угрозы: что скрывает климатическая катастрофа

Иракский министр культуры: изменение климата угрожает историческим памятникам страны

Иракские власти обеспокоены угрозой, нависшей над древнейшими памятниками, которые являются неотъемлемой частью колыбели человеческой цивилизации. История, накопленная тысячелетиями, может быть утеряна навсегда. Причиной этой тревоги стало ухудшение состояния древних городов на юге Ирака, которые подвергаются разрушению из-за изменений в климате.

Одним из ярких примеров является Вавилон, одна из величайших цивилизаций древности, подарившая человечеству важнейшие достижения, такие как законы, архитектуру, письменность и даже пиво. Столицу этой исчезнувшей империи можно найти на территории современного Ирака, и, по мнению археологов, она стоит на пороге уничтожения.

Засушливый климат, характерный для региона, усиливает засоление почвы, что оказывает разрушительное воздействие на исторические памятники, сохранившиеся в развалинах городов, таких как Ур — родина библейского патриарха Авраама, и, конечно, Вавилон. Песчаные бури разрушают северный склон знаменитого зиккурата в Уре, огромного храма, сооружённого более четырёх тысяч лет назад в честь бога Луны Нанны.

Ур: потеря уникальной культуры

Зиккурат в Уре — это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, который является одним из самых ярких и хорошо сохранившихся примеров древней месопотамской архитектуры. Этот храм открывает нам важную часть истории Шумерской империи и позволяет изучать религиозные ритуалы той эпохи. Но, несмотря на свою величину и важность, памятник сталкивается с проблемами. Как отметил археолог Абдулла Насралла, работающий в провинции Ди-Кар, где находится Ур, третий слой зиккурата уже пострадал от воздействия ветра и изменения климата. А теперь разрушения затрагивают и второй слой.

Неподалёку, в месте, где когда-то располагался царский некрополь Ура, обнаруженный британским археологом сэром Леонардом Вулли в 1920-х годах, соль, отложившаяся из-за глобального потепления, разъедает глиняные кирпичи, из которых построены некрополь и другие памятники. Казем Хассун, инспектор департамента древностей в Ди-Каре, подчеркнул, что эти отложения соли оказывают разрушительное влияние на сооружения, и, если ничего не изменить, кладбище может в конечном итоге разрушиться.

Климат и его последствия для исторического наследия

Ирак сталкивается с рядом проблем, связанных с изменением климата. Повышение температуры и засухи в южных районах страны увеличили уровень солёности почвы, что негативно сказывается как на сельском хозяйстве, так и на археологических памятниках. На территории, где встречаются две величайшие реки Месопотамии — Тигр и Евфрат, а также в их дельте, памятники древней Вавилонии находятся под угрозой разрушения.

Монтасер аль-Хаснави, генеральный директор Министерства культуры и туризма Ирака, сообщил агентству Reuters, что археологи и реставраторы сталкиваются с острой нехваткой финансирования для проведения необходимых работ по восстановлению памятников. Страна, пережившая десятилетия войн и конфликтов, теперь вынуждена решать проблему климатических изменений, которые несут угрозу для её исторического наследия.

Повышенная солёность и её влияние на древние сооружения

В Вавилоне, одном из наиболее известных археологических памятников Ирака, высокое содержание соли в почве оказывает разрушительное влияние на глиняные материалы, из которых были построены древние здания. Эти материалы не были привнесены извне — они являлись частью самой почвы, которая раньше имела более низкую степень засоленности и была более устойчива к внешним воздействиям. Однако за последние десятилетия, с увеличением уровня солёности, эта устойчивая почва начала разрушаться.

Аль-Хаснави отметил, что в последние годы реставрационные работы, проводившиеся на памятниках, не всегда были выполнены должным образом, что ослабило их способность противостоять современным изменениям климата. Теперь проблема засоленности и повышение уровня солёности становится ключевой для сохранения уникальных сооружений, таких как Вавилон. Растущий уровень соли в грунтовых и поверхностных водах может привести к разрушению древних памятников, находящихся под землёй.

Ирак в эпоху изменения климата

Наряду с уже упомянутыми вызовами, Ирак сталкивается с экологическими проблемами, которые ещё больше усугубляют экономические и социальные трудности. Засухи, повышение температуры и изменение климата превращаются в одну из самых серьёзных угроз для страны. Но изменения в экосистеме угрожают не только сельскому хозяйству, но и самой культуре и истории Ирака. Проблемы с засолённостью почвы, повышением уровня воды и разрушающими климатическими изменениями требуют срочных действий и инвестиций в сохранение исторических памятников.

Иракский кризис, связанный с изменением климата, может быть как предвестием будущих катастроф для других стран региона, так и наглядным примером того, как важные культурные и исторические объекты подвергаются угрозе исчезновения из-за воздействия природных факторов. Вопрос о сохранении наследия, как и о борьбе с климатическими изменениями, стоит на повестке дня для властей и международных организаций, занимающихся охраной памятников.

Сравнение: влияние изменения климата на памятники Ирака и других стран

Страна Памятники под угрозой Проблемы изменения климата Меры для спасения
Ирак Вавилон, Ур Засоление почвы, высокая температура, засухи Реставрация, финансирование проектов
Египет Пирамиды Гизы Повышение уровня моря, эрозия Защита береговых линий, реставрация
Турция Хаттуша, Эфес Засушливые условия, разрушение древних сооружений Финансирование археологических раскопок
Индия Таџ-Махал Загрязнение, повышение температуры Защита памятников от загрязнений

Советы шаг за шагом для сохранения исторического наследия

  1. Применение современных технологий для мониторинга состояния памятников.

  2. Использование устойчивых к климатическим изменениям материалов в реставрации.

  3. Разработка проектов по защите памятников от природных бедствий (наводнений, засух).

  4. Привлечение международных организаций для финансирования реставрации.

  5. Разработка и внедрение образовательных программ о важности сохранения культурных объектов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Неадекватная реставрация памятников в прошлом.
    Последствие: Утрата уникальных объектов.
    Альтернатива: Повторная реставрация с использованием новых технологий.

  2. Ошибка: Недооценка воздействия изменения климата.
    Последствие: Быстрое разрушение памятников.
    Альтернатива: Оценка рисков и активное вмешательство на ранней стадии.

  3. Ошибка: Отсутствие финансирования реставрации.
    Последствие: Угроза полной утраты исторических объектов.
    Альтернатива: Привлечение международных фондов и частных инвесторов.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Уникальные исторические памятники привлекают туристов и исследователей.

  • Открытие археологических объектов помогает учёным в изучении древней истории человечества.

Минусы:

  • Изменение климата угрожает сохранности этих объектов.

  • Необходимость в больших финансовых вложениях на реставрацию.

FAQ

1. Как выбрать методы реставрации памятников?
При выборе методов реставрации важно учитывать тип памятника, его историческую ценность и влияние климатических факторов.

2. Сколько стоит реставрация исторических памятников?
Стоимость реставрации зависит от масштаба работ, используемых материалов и сложности объекта.

3. Что лучше — сохранить или реконструировать исторический памятник?
Зависит от состояния памятника. В некоторых случаях восстановление оригинальной структуры может быть более целесообразным.

Мифы и правда

Миф: Все исторические памятники можно восстановить без потерь.
Правда: Некоторые памятники могут быть утеряны безвозвратно из-за воздействия времени и климата.

Исторический контекст

  1. Вавилон как центр древней цивилизации Месопотамии.

  2. Ур как важный археологический памятник Шумерской культуры.

  3. Переживания иракских властей из-за климатических изменений.



