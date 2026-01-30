Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 7:30

Олимпийский лёд трещит: климат превращает зимние Игры в рискованный эксперимент

Изменения климата всё заметнее влияют на привычный ход мировых спортивных событий, и зимние Олимпийские игры уже не выглядят незыблемой традицией. Даже высокогорные курорты, десятилетиями считавшиеся гарантией снега и морозов, сталкиваются с новыми погодными реалиями. Итальянская Кортина-д'Ампеццо, принимавшая Олимпиаду в середине прошлого века, сегодня стала наглядным символом этих перемен. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Потепление в Альпах и давление на инфраструктуру

С момента проведения зимних Олимпийских игр 1956 года средняя температура в феврале в Кортина-д'Ампеццо выросла на 3,6 °C. За тот же период число морозных дней в году сократилось примерно на 19 процентов, что напрямую повлияло на устойчивость снежного покрова. Регион, который долгие годы считался надёжной площадкой для зимних дисциплин, всё чаще оказывается на грани таяния снега даже в разгар сезона.

Исследования Climate Central показывают, что с 1971 по 2019 год средняя глубина февральского снежного покрова в Кортине уменьшилась примерно на 15 сантиметров. Это вынуждает организаторов соревнований всё активнее полагаться на технические решения и искусственное охлаждение трасс, чтобы сохранить привычный формат зимних стартов.

"Несмотря на то, что Олимпийские игры 2026 года пройдут в высокогорных итальянских Альпах, в окрестностях города Кортина, для них потребуется более 3 миллионов кубических метров искусственного снега", — объясняет Climate Central.

Игры в Милане-Кортине и зависимость от технологий

Зимние Олимпийские игры стартуют 6 февраля в формате "Милано-Кортина" и объединят сразу восемь локаций, включая Милан, Верону, Бормио, Ливиньо и Кортина-д'Ампеццо. В программе — 16 дисциплин, многие из которых напрямую зависят от качества снега и льда. На фоне климатических изменений вопросы проведения Игр всё чаще обсуждаются в одном ряду с организационными и регламентными темами, включая решения Международного олимпийского комитета и ограничения, подобные тем, что уже вводились на Олимпиаде 2026 года в контексте олимпийских правил и запретов.

Эксперты подчёркивают, что без стабильно низких температур спортсмены могут столкнуться с дождём, мокрым снегом или слишком тонким снежным слоем. Такие условия осложняют не только подготовку трасс, но и сам ход соревнований, повышая нагрузку на инфраструктуру.

"Без достаточно низких температур и достаточного количества снега на земле олимпийские спортсмены могут столкнуться с такими погодными условиями, как дождь, мокрый снег или небольшой снежный покров", — пояснили в Climate Central.

Риски для безопасности и честности стартов

Зависимость от искусственного снега и систем охлаждения создаёт дополнительные риски для честности соревнований. Для дисциплин на открытом воздухе необходимы твёрдые и равномерные поверхности, обеспечивающие одинаковые условия для всех участников. Если трассы не успевают промерзать, возрастает риск травм, а спортсмены с более поздним стартом могут оказаться в менее выгодной ситуации.

Особое внимание специалисты уделяют бобслею — скоростной дисциплине на открытых ледовых трассах, где даже незначительные изменения температуры способны повлиять на результат. Подобные сложности уже обсуждаются и в других зимних видах спорта, включая биатлон, где сочетание лыжного хода и стрельбы предъявляет высокие требования к состоянию трасс и стабильности покрытия, о чём ранее говорилось в материале о зимних олимпийских дисциплинах.

"Охлаждение необходимо для предотвращения таяния, но оно приводит к образованию инея, из-за чего трасса становится медленнее, что вызывает сомнения в честности соревнований для спортсменов", — отмечает Climate Central.

Будущее зимних Олимпийских игр

Проблема не ограничивается одной Олимпиадой. Исследование 2024 года показало, что из 93 потенциальных городов — кандидатов на проведение зимних Игр лишь 87 сегодня обладают относительно надёжными климатическими условиями. При сценарии с высокими выбросами парниковых газов к 2050 году это число может сократиться до 52.

Глобальное потепление всё отчётливее ставит под вопрос устойчивость зимних Олимпийских игр в привычном формате. Надёжность, безопасность и честность соревнований всё больше зависят не только от подготовки спортсменов и инфраструктуры, но и от климатических факторов, которые становятся определяющими для будущего зимнего спорта.

Автор Анастасия Белова
Анастасия Белова — эксперт по адаптивной физкультуре (НГУ им. Лесгафта). Специалист по женскому здоровью и послеродовому восстановлению с 10-летним стажем.

