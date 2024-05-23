Климатические аномалии, такие как наводнения, ураганы и землетрясения, причиняют страдания людям по всему миру. Этой весной наша страна столкнулась с паводками, которые нанесли значительный ущерб некоторым регионам. Однако помимо этого, мы также столкнулись с новой проблемой — заморозками, которые привели к экономическим потерям.
Согласно оценкам Минсельхоза, поздние заморозки погубили или повредили посевы на площади почти 1 тысяча гектаров в 10-ти южных регионах России. Из-за этого наша страна уже не сможет достичь рекордного урожая в этом году. Аграрный сектор надеется минимизировать потери, но пересевать пшеницу уже поздно. Поэтому урожай зерновых осенью будет как минимум на 10% меньше прошлогоднео.
Наиболее пострадали от заморозков Белгородская, Воронежская и Липецкая области. Важно отметить, что аграрии Белгородской области также сталкиваются с трудностями из-за обстрелов со стороны ВСУ, что затрудняет их работу в приграничных районах с Украиной.
В 2022 году Россия собрала почти 145 миллионов тонн зерна. В этом году Минсельхоз надеется собрать 132 миллиона тонн.
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