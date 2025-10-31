Разбили градусник? Пошаговый план, как безопасно собрать ртуть и не отравиться

Разбитый ртутный термометр — ситуация, которая требует спокойствия и точных действий. Паниковать не стоит: если соблюдать правильную последовательность шагов, можно безопасно собрать ртуть и избежать отравления. Несмотря на то, что сегодня многие пользуются электронными градусниками, классические стеклянные модели с ртутью до сих пор встречаются во многих домах. Поэтому полезно знать, как действовать, если колба всё же разбилась.

Почему ртуть опасна

Ртуть — это тяжёлый металл, который при комнатной температуре испаряется, выделяя токсичные пары. Они не имеют запаха, но при вдыхании могут вызвать головную боль, тошноту, слабость и раздражение слизистых. Особенно чувствительны к парам ртути дети и пожилые люди. Поэтому важно не только собрать видимые капли, но и обработать помещение после происшествия.

Таблица: как правильно действовать при разливе ртути

Этап Что нужно сделать Что нельзя делать Обеспечение безопасности Вывести людей и животных, надеть перчатки, бахилы, маску Не оставаться без защиты, не включать вентилятор Подготовка к уборке Подготовить банку с водой, фонарик, бумагу, скотч, спринцовку Не включать пылесос Сбор ртути Собрать шарики на бумагу, мелкие — спринцовкой Не смывать в раковину Обработка поверхности Протереть раствором марганцовки или хлорсредством Не тереть сухой тряпкой Утилизация Сдать в МЧС или спецслужбу Не выбрасывать в мусор

Советы шаг за шагом

1. Первые действия после разбития градусника

Сразу после того как градусник разбился, выведите всех из комнаты, включая домашних животных.

Откройте окно для проветривания, но избегайте сквозняка - потоки воздуха могут разнести шарики ртути по полу.

Наденьте резиновые перчатки, бахилы или пакеты на ноги, маску или респиратор. Если в квартире есть кондиционер или вентилятор, их нужно выключить.

2. Подготовьте всё необходимое

Чтобы безопасно собрать ртуть, подготовьте:

стеклянную банку с холодной водой и плотной крышкой;

несколько листов плотной бумаги;

кусок скотча или лейкопластырь;

спринцовку, шприц без иглы или резиновую грушу;

фонарик — он поможет заметить мельчайшие капли.

Банка с водой нужна, чтобы поместить туда собранный металл — так он не будет испаряться.

3. Как правильно собрать ртуть

Сначала соберите крупные шарики при помощи бумаги, аккуратно скатывая их в центр. Мелкие капли удобно поддевать скотчем, грушей или шприцем.

Если ртуть попала под плинтус или между досками, подсветите фонариком и соберите шарики при помощи шприца.

С ковра или мягкой мебели удалить ртуть сложнее. Постарайтесь собрать максимум видимого металла, а затем обработайте участок раствором марганцовки, хлорсодержащего средства или содово-мыльной смеси.

По возможности ковёр лучше вынести на улицу или балкон и оставить проветриваться несколько дней.

4. Как обработать место происшествия

После того как все капли собраны, тщательно протрите пол или поверхность раствором марганцовки (1 г на литр воды) или любым хлорсодержащим средством.

Особое внимание уделите щелям и углам — там могут остаться микрочастицы.

После обработки помещение нужно проветривать не менее двух часов. В этот период лучше не находиться в комнате.

5. Утилизация собранной ртути

Собранные шарики поместите в банку с водой, плотно закройте крышку и подпишите: "Опасно. Ртуть".

Далее необходимо позвонить в МЧС или местную службу по утилизации опасных отходов. Они подскажут, куда можно сдать вещество.

Нельзя выбрасывать ртуть в мусор или выливать в канализацию — она загрязнит трубы и почву.

Все предметы, которые контактировали с металлом (бумагу, шприцы, перчатки), сложите в герметичный пакет и также сдайте на утилизацию.

Чего категорически нельзя делать

Не используйте пылесос. Он распыляет пары ртути и загрязняет внутренние детали. Не смывайте ртуть в унитаз или раковину. Металл осядет в трубах и будет долго испаряться. Не выбрасывайте в мусор. Это грозит отравлением и загрязнением окружающей среды. Не стирайте одежду, которая контактировала с ртутью, в машинке. Испарения осядут внутри барабана. Не собирайте руками или тряпкой. Это приведёт к рассеиванию мелких капель.

Плюсы и минусы домашних методов уборки ртути

Плюсы Минусы Можно справиться самостоятельно Требует внимательности и осторожности Не нужно дорогое оборудование Нельзя применять на коврах и тканях полностью Подходит для небольших объёмов ртути Не защищает от всех испарений Экологично при правильной утилизации Нужно время на проветривание

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли собрать ртуть магнитом?

Нет. Ртуть не магнитится, поэтому магнит бесполезен. Лучше использовать бумагу, шприц или спринцовку.

Что делать, если ртуть попала под плинтус?

Осветите фонариком и аккуратно соберите спринцовкой. Если сомневаетесь, вызовите службу дезактивации.

Можно ли выбросить градусник после инцидента?

Нет. Даже если кажется, что всё убрано, термометр нужно сдать в пункт приёма опасных отходов.

Сколько проветривать комнату после уборки?

Минимум 2-3 часа. При возможности — оставить окно открытым на целый день.