Почему мои плитки всегда как новые: мои советы по выбору идеального средства для чистки

Загрязненная плита с застывшим жиром и пригоревшими остатками пищи не только портит внешний вид кухни, но и может стать источником неприятного запаха. Чтобы эффективно очистить поверхность и не повредить её, необходимо правильно выбрать чистящее средство, учитывая тип плиты и характер загрязнений.

1. Учитывайте материал плиты

Перед покупкой чистящего средства важно понять, из какого материала изготовлена ваша плита, так как от этого зависит выбор продукта.

Стеклокерамика. Для такой поверхности лучше всего подходят кремообразные или гелеобразные средства, специально предназначенные для стеклокерамических плит. Эти продукты бережно очищают, не оставляя царапин.

Эмалированная поверхность. Для эмали можно использовать более широкий спектр чистящих средств, включая мягкие абразивы. Однако важно избегать агрессивных щелочных и кислотных составов, которые могут повредить покрытие.

Газовая плита. При уходе за газовой плитой также важно учитывать материал решеток и конфорок, будь то чугун, сталь или эмаль. Для них могут подойти различные чистящие средства, но также стоит избегать слишком жестких составов, чтобы не повредить поверхность.

2. Тип загрязнений

Как объяснил Олег Семенов, руководитель клининговой компании Cleacom из Санкт-Петербурга, одним средством для всех типов загрязнений пользоваться не стоит. В зависимости от того, что именно нужно очистить, следует выбирать различные продукты:

Пригоревшие пятна можно очистить с помощью средств с активным кислородом или продуктов, предназначенных для чистки духовок.

Жировые загрязнения удаляются с помощью щелочных средств, которые эффективно справляются с жиром, не повреждая поверхность.

Легкие пятна можно отмыть с помощью гелей, содержащих мягкие компоненты, которые не требуют большого усилия и агрессивной химии.

3. Состав чистящего средства

При выборе чистящего средства важно внимательно изучить его состав. Лучше отдавать предпочтение продуктам с безопасными ингредиентами, которые не содержат едких химических веществ, вредных для здоровья. Многие современные чистящие средства эффективно справляются с загрязнениями, при этом не наносят вреда, благодаря более безопасным и экологичным составам.

4. Виды чистящих средств

Чистящие средства для плиты выпускаются в различных формах, и важно выбрать ту, которая удобна в использовании и безопасна для покрытия:

Спреи. Удобны для точечного нанесения, но могут не всегда проникать в глубину загрязнений.

Гели и кремы. Чаще всего они мягче и не оставляют следов, хорошо подходят для деликатных покрытий.

Порошки. Могут быть эффективными для сильных загрязнений, но они могут оставить царапины на стеклокерамике, поэтому с ними нужно быть осторожнее.

5. Универсальные или специализированные средства?

Существуют универсальные средства, которые подходят для различных типов плит и загрязнений. Они удобны в использовании, но могут быть менее эффективны для сложных загрязнений, таких как стойкий нагар или застарелый жир.

Если вам нужно справиться с конкретной задачей, например, удалить жир или нагар, лучше использовать специализированные чистящие средства, которые более эффективно решат проблему.

Сравнение универсальных и специализированных средств

Тип средства Преимущества Недостатки Универсальные средства Удобны для общего использования, подходят для разных типов плит Могут быть менее эффективными для конкретных загрязнений Специализированные средства Эффективны для конкретных загрязнений (жир, нагар) Могут быть дороже и не всегда удобны для использования на всех поверхностях

Советы по выбору чистящего средства

Учитывайте тип покрытия. Выбирайте средство, подходящее для стеклокерамики, эмали или стали. Подберите средство по типу загрязнения. Используйте продукты с активным кислородом для нагаров, щелочные средства для жира, и мягкие гели для легких пятен. Изучите состав. Отдавайте предпочтение безопасным и экологически чистым продуктам без агрессивных химикатов. Выберите удобную форму. Спреи и гели подходят для деликатных поверхностей, а порошки — для сильных загрязнений (с осторожностью). Используйте специализированные средства для сложных загрязнений. Для стойкого жира или пригоревших пятен выбирайте средства, предназначенные для работы с конкретными типами загрязнений.

Правильный выбор чистящего средства и учет материала плиты помогут вам эффективно очистить поверхность и сохранить её в хорошем состоянии на долгое время.