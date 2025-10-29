Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Унитаз
Унитаз
© commons.wikimedia.org by Jeuwre is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 13:44

Как обычный стиральный порошок побеждает ржавчину и налёт на унитазе

Назван простой способ убрать налет в унитазе - две ложки обычного порошка

Регулярная уборка туалета — не самое приятное, но крайне важное занятие. Отложить её "на потом" — значит допустить появление известкового налёта, ржавых потёков и неприятного запаха. При этом вовсе не обязательно тратиться на агрессивные химические гели: обычный стиральный порошок справляется с загрязнениями не хуже дорогих средств.

Почему унитаз теряет блеск

Каждый день на поверхности сантехники оседают соли жёсткой воды, микрочастицы грязи и железа из водопровода. Со временем они образуют тёмно-жёлтый налёт и ржавчину, особенно заметные под ободком и внизу чаши.

Если вовремя не очистить эти отложения, они становятся твёрдыми, и обычная чистка перестаёт помогать. Агрессивная химия решает проблему, но разрушает эмаль и выделяет едкий запах. Поэтому многие хозяйки ищут безопасную альтернативу — и находят её на собственной полке с порошком.

Как работает стиральный порошок

Секрет эффективности — в составе. В большинстве порошков есть:

  • ПАВ (поверхностно-активные вещества), которые растворяют жир и налёт;
  • фосфаты - смягчают воду и усиливают действие моющих компонентов;
  • кислородные отбеливатели, помогающие избавиться от ржавых пятен;
  • ферменты, разрушающие органические загрязнения.

Вместе эти вещества отлично очищают керамическую поверхность и устраняют неприятный запах.

Как использовать порошок для чистки унитаза

Вам понадобится:

• 2 столовые ложки любого стирального порошка (лучше без ароматизаторов);
• ёршик для унитаза;
• перчатки.

Инструкция:

  1. Насыпьте порошок по кругу под ободок унитаза.
  2. Слегка распределите его щёткой или ёршиком.
  3. Оставьте средство на 2-3 часа, а лучше — на ночь.
  4. Почистите стенки и смойте водой.

После такой процедуры эмаль снова становится гладкой и блестящей, а запах свежим.

Таблица "Сравнение способов чистки унитаза"

Средство Эффективность Безопасность Цена Особенности
Стиральный порошок ⭐⭐⭐⭐ Высокая Низкая Без едкого запаха
Хлорсодержащие гели ⭐⭐⭐⭐⭐ Средняя Средняя Требуют проветривания
Уксус и сода ⭐⭐⭐ Безопасная Нулевая Нужны усилия при чистке
Лимонная кислота ⭐⭐⭐⭐ Безопасная Низкая Требует нескольких циклов
Средства с кислотой ⭐⭐⭐⭐⭐ Низкая Средняя Разрушают эмаль при частом применении

4 альтернативных способа усилить эффект

  1. Порошок + лимонная кислота. Смешайте по 1 ложке каждого ингредиента, засыпьте в унитаз и оставьте на 2 часа. Кислота растворит ржавчину, а порошок усилит действие.
  2. Порошок + уксус. Насыпьте порошок, сбрызните 100 мл уксуса. Произойдёт реакция, пена очистит поверхность.
  3. Горячая вода. Если унитаз не боится перепадов температур, добавьте кипяток — тепло активирует ПАВ.
  4. Ежедневное поддержание чистоты. Раз в неделю достаточно посыпать порошком и слегка пройтись ёршиком.

Советы шаг за шагом

  1. Перед чисткой наденьте перчатки - состав порошка сушит кожу.
  2. Если пятна старые, нанесите средство повторно через день.
  3. Не забывайте о труднодоступных местах под ободком — именно там скапливается налёт.
  4. Раз в неделю чистите сливной бачок — там тоже оседают соли.
  5. Для профилактики добавьте чайную ложку порошка в бачок: он предотвратит образование ржавчины.

FAQ

Можно ли использовать гель для стирки вместо порошка?
Да, но эффект будет слабее: гель не содержит абразивных частиц и хуже справляется с твёрдым налётом.

Как часто чистить унитаз таким способом?
Раз в неделю достаточно. При повышенной жёсткости воды — дважды.

Подходит ли метод для унитаза с антивсплеском или покрытием антикальций?
Да, но время выдержки нужно сократить до часа, чтобы не повредить защитный слой.

Можно ли использовать ароматизированный порошок?
Можно, но избегайте сильно окрашенных вариантов — они могут оставить следы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт заявила, чтодрацена, фикус и орхидея нуждаются в подсветке зимой сегодня в 5:19
Зимой даже фикус не выдерживает: растениям грозит солнечное голодание

Какие растения больше всего страдают зимой от нехватки света? Флорист объяснила, кому необходима подсветка и как правильно выбрать фитолампу.

Читать полностью » Альтернативы раскладной сушилке для белья: экономия пространства и стиль сегодня в 4:43
Проблемы с местом для сушки белья? Эти решения изменят ваш дом

Узнайте, какие альтернативы раскладной сушилке помогут сэкономить место и сохранить стиль в вашем доме.

Читать полностью » Советы по уходу за одеялом: как правильно стирать и сушить, чтобы сохранить форму сегодня в 2:25
Чистое одеяло — комфортный сон: как правильно стирать и сушить, чтобы продлить срок службы

Узнайте, как правильно стирать и сушить одеяло, чтобы оно служило долго и сохраняло свою форму.

Читать полностью » Требующие особого ухода растения: советы по уходу за капризными комнатными культурами сегодня в 1:18
Капризные комнатные растения: как правильно ухаживать за самыми требовательными зелеными питомцами

Узнайте о капризных комнатных растениях, требующих особого ухода, и как правильно заботиться о них.

Читать полностью » Лучшие нейтральные цвета для оформления квартиры под сдачу сегодня в 0:12
Нейтральные цвета для квартиры под сдачу: как выбрать идеальный оттенок для уюта и простора

Узнайте, какие нейтральные оттенки идеально подходят для оформления квартиры под сдачу, создавая уют и расширяя пространство.

Читать полностью » Эксперты: яркие стены и холодный свет в спальне вызывают усталость и раздражение вчера в 23:07
Спальня, которая ворует сон: пять ошибок, из-за которых невозможно выспаться

Даже в идеальной спальне мелкие ошибки могут обернуться вечной раздражительностью. Рассказываем, как их избежать и чем заменить проблемные решения.

Читать полностью » Дизайнеры назвали трансформационный стиль главным трендом кухонь 2025 года вчера в 22:21
Хотите кухню, которая не выйдет из моды 10 лет? Вот как это сделать

Как трансформационный стиль превращает кухню из зоны готовки в современное и уютное пространство, объединяющее технологии и традиции.

Читать полностью » Сапонин в каштанах помогает защитить одежду от моли без химии вчера в 21:46
Моль атакует осенью: если не положите это — спасать будет поздно

Осенью можно не только наслаждаться прогулками под каштанами, но и использовать их против моли. Узнайте, как простые плоды защитят ваш дом без химии.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Современные вакцины для кошек практически не содержат активного вируса
Дом
Названы эффективные растворы для чистки подушек - перекись, соль и пищевая сода
Питомцы
Собаки адаптируются к городской жизни после дачи в течение 2 недель
Наука
Микробы под арктическим льдом фиксируют азот и поддерживают жизнь океана – Лиза фон Фризен
Еда
Салат с кальмарами и креветками заправляется маслом и лимонным соком для освежающей кислинки
Туризм
Получение багажа и переход между терминалами в Стамбуле могут занять до полутора часов
Еда
Стейк из говядины приобретает ароматную корочку при использовании черного перца грубого помола
Красота и здоровье
Сохранение стабильного веса зимой возможно при увеличении потребления белка и овощей — Зухра Павлова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet