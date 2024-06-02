Невролог Анна Федорова дала рекомендации по безопасному проведению генеральной уборки летом. Перед началом работы важно сделать разминку, чтобы избежать травм.
Успех уборки зависит от тайм-менеджмента и правильной биомеханики при выполнении задач.
Федорова подчеркнула необходимость соблюдения техники поднятия тяжестей и использования инструментов с длинными ручками для снижения нагрузки на спину. Рекомендуется начинать уборку после завтрака, пить много воды и использовать защитные приспособления для спины при болях. Отдельное внимание стоит уделить чистке кондиционера не реже одного раза в год.
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