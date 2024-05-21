Исследование Университета Шарджи, опубликованное в журнале Healthcare, показало, что выполнение ежедневных домашних задач, таких как уборка, приготовление пищи и личная гигиена, способствует восстановлению физической выносливости после COVID-19.

В исследовании участвовали 40 человек с легкими и умеренными симптомами COVID-19, разделенные на три группы. Результаты эксперимента показали, что домашние обязанности оказали наилучшее влияние на сердечно-легочную функцию и общее самочувствие участников по сравнению с группами, выполнявшими специализированные упражнения или ежедневную ходьбу, сообщает Газета.Ру.

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