Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Чистка духовки
Чистка духовки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 17:51

Плесень, ковры и паркет: 6 вещей, которые клинеры не должны трогать — проверено горьким опытом

Алессандро Газзо: клинеры не проводят глубокую уборку и ограничены по времени и ресурсам

Профессиональные уборщики создают порядок и свежесть, но у их работы есть границы. Они ограничены по времени, инструментам и уровню допуска к определённым задачам. Их цель — сделать пространство чистым и аккуратным, а не проводить капитальный ремонт или дезинфекцию.

"У клинеров строго ограничены время и ресурсы, поэтому они не могут глубоко вычищать каждый угол," — отметил эксперт по уборке компании Emily's Maids Алессандро Газзо.

Разберём, какие шесть видов работ лучше поручить отдельным специалистам.

Таблица "Сравнение"

Объект Что делает клинер Что требуют от специалиста Причина
Плесень Удаляет поверхностно Полное устранение и диагностика Риск распространения
Камин Протирает снаружи Чистка дымохода Опасность и техника безопасности
Система HVAC Пылесосит решётки Чистка воздуховодов Требует оборудования
Окна и водостоки Мытьё с земли Высотная работа Риск травм
Ковры Пылесос Глубокая чистка Необходима техника
Паркет Мытьё и полировка Шлифовка и реставрация Требует опыта

1. Плесень

Многие думают, что небольшое пятно можно просто стереть, но на деле проблема глубже.

"Даже если кажется, что плесень простая, она может оказаться сложной и скрытой," — подчеркнул основатель Memphis Maids Стив Эванс.

Обычный клинер может убрать видимый налёт, но если колония разрастается за стеной или под полом, потребуется профессиональный специалист по удалению плесени. Он проведёт осмотр, оценит глубину заражения и предотвратит повторное появление грибка.

2. Камин

Почистить камин снаружи — да. Залезть внутрь — категорически нет.

"Чистка дымохода — дело для специалистов с подготовкой и снаряжением," — отметил эксперт CottageCare Скотт Шрейдер.

Клинер может убрать пепел и протереть стекло, но полноценная чистка требует навыков высотных работ, спецоборудования и знаний пожарной безопасности.

3. Система HVAC

Воздушные фильтры, вентиляционные решётки — да, но воздуховоды — нет.

"Этот процесс требует больше энергии и знаний, чем может предложить клинер," — пояснил Алессандро Газзо.

Профессиональная чистка системы кондиционирования требует пылесосов высокого давления и диагностических инструментов. Самостоятельная попытка может повредить систему и снизить эффективность обогрева или охлаждения.

4. Окна и водостоки

Мытьё наружных окон, особенно на высоте, — рискованная задача.

"Когда в работе нужны лестницы и страховка, это уже зона ответственности специалистов," — подчеркнул Скотт Шрейдер.

Клинеры могут вымыть окна с внутренней стороны или с балкона, но чистка фасадных поверхностей и водостоков требует специальной техники и страховки.

5. Ковры

Поверхностное пылесосирование — стандартная услуга. Но если на ковре есть пятна или глубокая грязь, без профессионального оборудования не обойтись.

"Для выведения пятен лучше пригласить отдельного специалиста по химчистке ковров," — напомнил Алессандро Газзо.

Глубокая чистка включает парогенератор, экстрактор и специальные шампуни, которые удаляют не только загрязнения, но и запахи.

6. Паркет

Деревянные полы требуют особого ухода. Клинер может аккуратно вымыть и протереть их, но шлифовку, покрытие лаком или реставрацию выполняют только мастера.

"Реставрацию паркета стоит делать каждые 7-10 лет, в зависимости от породы древесины и нагрузки," — советует Алессандро Газзо.

Это тонкая работа, требующая знания свойств дерева и правильного подбора защитных средств.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: просить клинера устранить плесень.
    Последствие: грибок вернётся.
    Альтернатива: вызывать службу по дезинфекции.

  • Ошибка: поручить клинеру чистку дымохода.
    Последствие: риск травмы или пожара.
    Альтернатива: обратиться к сертифицированному трубочисту.

  • Ошибка: требовать мыть окна снаружи на высоте.
    Последствие: угроза безопасности.
    Альтернатива: вызвать промышленного альпиниста или службу клининга фасадов.

А что если…

А что, если вы хотите, чтобы один клинер делал всё? Такое возможно лишь при комплексных услугах, когда компания предоставляет разных специалистов. Многие сервисы предлагают пакеты, включающие глубокую чистку, химчистку ковров и дезинфекцию — стоит просто уточнить перечень заранее.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы обращения к узким специалистам Минусы
Гарантия качества и безопасности Стоимость выше
Используются профессиональные средства Требует отдельного вызова
Сохраняется долговечность материалов Планирование по времени

FAQ

Почему клинеры не убирают плесень?
Потому что это требует дезинфицирующих реагентов и оборудования, недоступных обычному клинеру.

Можно ли попросить клинера почистить камин изнутри?
Нет, это опасно. Только сертифицированные специалисты имеют доступ к таким работам.

Как часто нужно чистить паркет профессионально?
Раз в 7-10 лет, чтобы сохранить блеск и продлить срок службы покрытия.

Мифы и правда

  • Миф: профессиональный клинер справится с любой грязью.
    Правда: не вся уборка безопасна или разрешена без специальных навыков.

  • Миф: чистка дымохода — простая процедура.
    Правда: без страховки и инструментов это риск для жизни.

  • Миф: ковры можно глубоко очистить обычным пылесосом.
    Правда: нужна профессиональная техника и химия.

3 интересных факта

  1. Специалисты по плесени используют УФ-освещение, чтобы выявлять скрытые очаги заражения.

  2. Средний срок службы неочищённых воздуховодов HVAC снижается на 30%.

  3. В некоторых странах чистка дымохода обязательна по закону — минимум раз в год.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Быстрое удаление пятен повышает шанс очистки ковра — эксперт по уборке Леверетт сегодня в 17:18
Смешала перекись с содой и намазала пятно — ковёр как новый, без химии и затрат

Ковёр испачкался, а химчистка недоступна? Есть простой способ спасти его за 10 минут — с тем, что уже есть на кухне.

Читать полностью » Специалисты по организации быта: стирка в день приезда облегчает возвращение к рутине сегодня в 16:47
Вернулась из отпуска — и сразу сделала это: теперь дорога домой больше не стресс

Эти четыре простых действия помогут быстро восстановить порядок после отпуска и начать неделю без хаоса — без чемоданов, пыли и стирки, навалившейся горой.

Читать полностью » Эксперты используют правило реализма при покупках в секонд-хенде — дизайнер Хэндли сегодня в 16:29
Хожу по секонд-хендам каждую неделю — и больше не приношу домой хлам: вот в чём секрет

Секонд-хенд может быть кладезем находок — или источником ненужного хлама. Что на самом деле стоит оставить на полке?

Читать полностью » Неудобная кухня усиливает раздражение и снижает комфорт — эксперты сегодня в 16:09
После этой кухни я больше не верю красивым фото в объявлениях о продаже домов

Вы удивитесь, какие модные кухонные решения чаще всего вызывают сожаление у покупателей. Это вовсе не про цвет стен.

Читать полностью » Пыль оседает даже на вертикальных поверхностях — эксперт по уборке Леверетт сегодня в 15:48
Каждую неделю я мыла полы и столы — а потом поняла, почему пыль не исчезает

Пыль копится не только на полках. Вот 9 мест в доме, которые вы почти наверняка не убираете — и зря.

Читать полностью » Кэти Терли: шампунь эффективно удаляет жир и налёт при лёгкой уборке сегодня в 15:44
Капнула шампунь в ведро с водой — и пол засиял как после клининга: жаль, раньше не знала об этом

Обычный шампунь может стать настоящим спасением в хозяйстве: с его помощью легко очистить поверхности, удалить пятна и вернуть блеск вещам — без агрессивной химии.

Читать полностью » Врачи подтвердили безопасность уксуса при уборке стен — клинер Мэри Леверетт сегодня в 15:23
Меламиновая губка — мой главный секрет идеальных стен: теперь без разводов и пятен

Стены испачкались, а перекрашивать не хочется? Рассказываем, как избавиться от пятен и следов без вреда для краски.

Читать полностью » 5 способов удалить затяжки с одежды без следа: от крючка для вязания до подручных средств сегодня в 14:01
Как я устранила зацепки на любимой вещи: советы по восстановлению ткани без следов

Узнайте, как эффективно устранить затяжки на одежде с помощью простых средств и вернуть вещам первозданный вид.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Тонкий металл авто снижает травмы при столкновении — инженер-конструктор
Наука
Липидные биомаркеры подтвердили жизнь микробов в щелочной среде океана — Университет Бремена
СФО
В Тюменской области средняя зарплата врачей составила 140 тысяч рублей — Юрий Гиберт
Красота и здоровье
Ранние признаки онкопатологий часто неспецифичны — врачи
Дом
Влажность подвалов зимой разрушает мебель и документы — организаторы пространства
Красота и здоровье
Синяки без травм возникают при хрупкости сосудов, объясняет врач Людмила Лапа
Питомцы
Пожилая собака нуждается в эмоциональной поддержке
Садоводство
Подсушенные семена сохраняют формируют сильные всходы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet