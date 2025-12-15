Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Мытьё пола
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 12:32

В квартире не было кладовки, и уборка бесила: помогли места, о которых не думала

Хранение под мойкой освобождает место для инвентаря — эксперты по быту

Каждый, у кого в квартире нет кладовки, знает эту картину: пылесос прячется за креслом, швабра стоит между стеной и холодильником, а ведро перекочевало на балкон. Такое хранение кажется вынужденной нормой, особенно в хрущёвках, брежневках и большинстве новостроек эконом-класса. При этом инвентарь для уборки нужен постоянно, а места для него будто не предусмотрено вовсе. На практике же в квартире есть немало зон, которые часто остаются незамеченными, хотя именно они способны решить проблему хранения без ремонта и серьёзных расходов. Об этом сообщает дзен-канал INMYROOM.

Почему инвентарь для уборки сложнее всего разместить

Швабры, веники, пылесосы и ведра неудобны не только из-за размеров, но и из-за формы. Длинные ручки, громоздкие корпуса и необходимость хранить всё в сухом и доступном виде усложняют задачу. В результате вещи оказываются расставлены хаотично, мешают проходу и визуально загромождают квартиру.

При этом ключ к решению — не в увеличении площади, а в использовании вертикали и так называемых "мёртвых зон". Даже 10-30 сантиметров ширины при правильном подходе способны вместить весь базовый инвентарь.

Пространство за дверью в санузле

Зона между открытой дверью и стеной почти всегда пустует, хотя по функциональности она идеально подходит для хранения. Здесь без труда размещаются швабра, веник и щётки с длинными ручками.

Достаточно установить настенные крючки или специальные держатели. Органайзеры для швабр крепятся на пару саморезов и удерживают сразу несколько предметов. Более простой вариант — отдельные крючки из строительного магазина. Важно лишь проверить, чтобы инвентарь не мешал закрыванию двери.

Если дверь открывается наружу, аналогичное решение можно реализовать на стене напротив. Такой способ позволяет убрать швабру с пола и сократить занимаемое пространство до минимальных 10 сантиметров.

Хранение под мойкой на кухне

Под раковиной традиционно держат ведро и бытовую химию, но без системы это место быстро превращается в хаос. Трубы и сифон съедают полезный объём, а все предметы оказываются свалены в одну кучу.

Рациональное решение — выдвижные корзины и контейнеры, которые крепятся к дверце или боковым стенкам шкафа. Ведро удобно ставить в угол, на крючках разместить перчатки и щётки, а на дверце — контейнер для губок и чистящих средств.

Если места совсем мало, выручает складное силиконовое ведро. В сложенном виде оно занимает всего 5-7 сантиметров в толщину и помещается даже в узкий зазор.

Зазоры между мебелью и стенами

Между шкафом и стеной, холодильником и стеной или стиральной машиной почти всегда остаётся пространство шириной 15-30 сантиметров. Чаще всего оно никак не используется, хотя туда отлично вписывается швабра или вертикальный пылесос.

Для хранения бытовой химии подойдёт узкая выдвижная этажерка на колёсиках. Она легко заезжает в щель и вмещает тряпки, средства для уборки и аксессуары. Такой вариант особенно удобен на кухне или в ванной комнате, где каждый сантиметр на счету.

Хозяйственная зона внутри шкафа в прихожей

Если в прихожей есть встроенный шкаф или гардероб, часть его можно выделить под уборочный инвентарь. Для этого достаточно 30-40 сантиметров ширины.

На боковую стенку крепятся держатели для швабры и веника, внизу ставится ведро, а пылесос размещается на полу или нижней полке. Закрытая дверца полностью скрывает хозяйственный отсек, сохраняя аккуратный вид прихожей.

Для неглубоких шкафов особенно удобны вертикальные беспроводные пылесосы. Они компактны и часто комплектуются настенным креплением, что дополнительно экономит место.

Узкий шкаф-пенал как универсальное решение

Когда других вариантов нет, узкий шкаф шириной 30-40 сантиметров становится самым надёжным способом организовать хранение. Он легко размещается в углу прихожей, коридора или на лоджии.

Внутри помещается всё необходимое: пылесос внизу, швабра и веник на крючках, полки для бытовой химии и тряпок. Готовые модели доступны в разных ценовых категориях, а при заказе по индивидуальным размерам шкаф адаптируется под конкретное пространство.

Более бюджетная альтернатива — металлический стеллаж аналогичной ширины, закрытый шторой или рольставней.

Балкон и лоджия: что можно хранить безопасно

Балкон подходит для хранения части инвентаря, но с ограничениями. Швабры, тазы и пустые ведра не боятся холода, а вот пылесос лучше держать в квартире — перепады температуры вредят мотору и пластику.

На утеплённой лоджии можно установить узкий шкаф или закрепить держатели на стене. На неутеплённой — хранить только сухой инвентарь, избегая воды в ведрах, которая зимой может замёрзнуть.

Сравнение: стандартный и компактный инвентарь

Обычные ведра и горизонтальные пылесосы занимают много места и требуют отдельной зоны хранения. Компактные альтернативы позволяют сократить занимаемую площадь в два-три раза.

Складные ведра складываются до толщины 5-10 сантиметров. Швабры с встроенным отжимом заменяют сразу два предмета. Вертикальные пылесосы занимают площадь около 30x30 сантиметров и крепятся на стену. Роботы-пылесосы вообще не требуют отдельного места, размещаясь под мебелью.

Плюсы и минусы компактных решений

Компактный инвентарь удобен и экономит пространство. Он упрощает хранение и позволяет убрать всё необходимое даже в маленькой квартире.

При этом есть и ограничения. Такие решения могут стоить дороже классических аналогов, а некоторые варианты, например одноразовые тряпки, вызывают вопросы с точки зрения экологии. Тем не менее в условиях дефицита места они часто оказываются оправданными.

Советы по организации хранения шаг за шагом

Начните с оценки свободных зон: за дверями, под мойкой, между мебелью. Затем определите, какие предметы можно заменить на компактные аналоги. После этого установите крючки, держатели или выдвижные системы. В завершение распределите инвентарь так, чтобы он был легко доступен и не мешал повседневной жизни.

Популярные вопросы о хранении уборочного инвентаря

Какой способ самый эффективный для квартиры без кладовки?

Наиболее универсальное решение — узкий шкаф 30-40 сантиметров и вертикальное хранение на крючках.

Можно ли хранить пылесос на балконе?

Нежелательно, особенно если балкон не утеплён. Перепады температуры сокращают срок службы техники.

Что делать, если места совсем мало?

Комбинировать решения: ведро под мойкой, швабру за дверью, пылесос в зазоре между мебелью и стеной.

