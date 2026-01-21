Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Моющее средство
Моющее средство
© Freepik by Designed by Freepik
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 9:34

Годами пользовалась "проверенными" советами по уборке — оказалось, половина из них вредят поверхностям

Уксус может повредить дерево, чугун и каменные столешницы из-за кислоты — Southern Living

Иногда кажется, что уборка — это набор "семейных секретов", где каждый совет звучит как истина. Но часть привычных лайфхаков не только бесполезна, а ещё и портит поверхности: оставляет липкую плёнку, разъедает покрытие или просто маскирует проблему. Разбираемся, какие шесть мифов об уборке давно пора оставить в прошлом и что делать вместо этого. Об этом пишет Southern Living.

Миф 1. Чем больше мыла, тем чище

Кажется логичным: добавил средства — получил идеальную чистоту. Но переизбыток мыла и многих чистящих составов оставляет налёт, который, наоборот, притягивает пыль и грязь и делает поверхность тусклой. Правильнее использовать ровно столько, сколько нужно, а затем обязательно убрать остатки — смыть или протереть чистой влажной тканью.

Миф 2. Дерево нужно часто полировать

Блеск после полироли приятен, но у большинства средств есть минус: они оставляют липкую плёнку. Со временем она накапливается, собирает пыль и создаёт ощущение "грязной чистоты". Для дерева лучше регулярная мягкая уборка: влажная швабра для полов и слегка влажная микрофибра для мебели. Полировку разумнее делать реже — примерно раз в месяц или когда поверхности начинают выглядеть тускло. И важный нюанс: распыляйте средство на ткань, а не прямо на дерево.

Миф 3. Уксус подходит для всего

Уксус действительно хорош против жира и известкового налёта, но он кислый — и это проблема. На дереве, вощёных покрытиях, чугуне и каменных столешницах кислота может оставить повреждения. На таких поверхностях лучше работают мягкое мыло или средства, которые специально предназначены для конкретного материала.

Миф 4. Освежитель воздуха устраняет запах

Освежитель чаще всего не убирает запах, а перекрывает его или "смешивает" с ароматом. В материале подчёркивается, что некоторые освежители могут выделять загрязняющие вещества в помещении. Реальный способ — найти источник запаха и убрать его: вычистить текстиль, вынести мусор, промыть слив, проветрить. Плюс регулярная уборка и доступ свежего воздуха дают более устойчивый результат.

Миф 5. Газета моет окна без разводов

Газету любят за то, что она не оставляет ворса, как полотенца или старые тряпки. Но когда бумага намокает, чернила могут отпечатываться на стекле и рамах. Более надёжная схема — склиз (сгон для воды) и чистая микрофибра: стекло быстрее высыхает, и разводов меньше.

Миф 6. Отбеливатель — универсальное чистящее средство

Отбеливатель — это прежде всего дезинфектор, а не средство для удаления грязи. Он может осветлять пятна и убивать микробы, но не "снимает" налёт и жир. К тому же хлорный отбеливатель агрессивен, способен повреждать поверхности и становится опасным при смешивании с другими веществами. Использовать его стоит только тогда, когда действительно нужна дезинфекция, и обязательно в разбавленном виде.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Расхламление начинают с избавления от ненужных вещей — организаторы пространства 19.01.2026 в 12:33
Расхламление заходит в тупик — большинство повторяет эту ошибку и бросает уборку

Как навести порядок в квартире без стресса, с чего начать расхламление и что делать с ненужными вещами, чтобы дом стал удобнее и спокойнее.

Читать полностью » Порошки лучше удалили сложные пятна при горячей стирке — химики 19.01.2026 в 8:28
Белое стало серым не из-за машины: выбор между гелем и порошком даёт неожиданный эффект

Гель или порошок для стирки — вопрос не только вкуса, но и практичности. Разбираемся, какое средство лучше справляется с пятнами и экономит бюджет.

Читать полностью » Нагар на противне ухудшает вкус и запах новой еды – эксперты по утвари 19.01.2026 в 3:41
Жир на противне "вплавился" в металл: делаю простую пасту — и слой отходит сам

Эксперты рассказали, как быстро и безопасно очистить противень от жира и нагара: методы с содой, уксусом, перекисью и советы для антипригарных покрытий.

Читать полностью » Дно духовки чистят примерно раз в месяц при регулярном использовании — Southern Living 18.01.2026 в 16:49
Дно духовки дымит и портит запах еды — простая паста решает проблему без химии

Узнайте простой секрет чистки дна духовки без химии: сода и уксус работают эффективно. Проводите профилактику и чистку регулярно — результат будет как новый.

Читать полностью » Жесткость матраса можно скорректировать топпером и основанием — idealista 18.01.2026 в 14:21
Сон есть, отдыха нет: простые приёмы, которые возвращают комфорт даже неудобной кровати

Матрас стал неудобным и мешает высыпаться? Простые решения помогут скорректировать жёсткость и вернуть комфорт без покупки нового.

Читать полностью » Избыток порошка запечатывает налёт в волокнах и даёт серый оттенок на белых носках — Southern Living 18.01.2026 в 13:27
Замочила белые носки на ночь — и они снова стали светлыми: способ без "химии"

Статья объясняет, почему белые носки тускнеют, и как вернуть яркость без хлора. Узнайте 5 методов: сода, уксус, кислородный отбеливатель, лимон и солнечный свет, плюс советы по стирке.

Читать полностью » Керамогранит показал лучшую теплопередачу для тёплого пола — Idealista 18.01.2026 в 12:03
Один греет дом, другой — нервы: как выбор покрытия меняет эффективность тёплого пола

Паркет или керамогранит для тёплого пола — вопрос не только вкуса. Разбираемся, как материалы влияют на тепло, комфорт и энергоэффективность дома.

Читать полностью » Жёсткая вода образовала мыльный налёт на стекле и плитке — Better Homes and Gardens 18.01.2026 в 9:57
Мыльный развод появляется из-за жёсткой воды — один шаг решает половину проблемы

Мыльный налёт в душе и на плитке портит вид и провоцирует плесень. 7 проверенных способов с уксусом, содой и лимоном и простые правила профилактики для ванной.

Читать полностью »

Новости
Технологии
Отключение превью возвращает автосохранение скриншотов — Моника Торрес
Садоводство
Шелуху лука и чеснока используют в лунках при посадке картофеля — огородники
Еда
Раскрыто правило 15 минут, которое спасает начинку пирога
Красота и здоровье
Калий из фисташек помогает уравновешивать избыток натрия в рационе — диетологи
Питомцы
Резкие звуки часто становятся причиной побега собаки — кинологи
Наука
Связь двух зон мозга блокирует действие при стрессе — Current Biology
Туризм
Суммарное пребывание в Мьянме ограничивают 90 днями в год — МИД России
Авто и мото
Неработающая фара приводит к отказу в прохождении ТО — автоэксперт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet