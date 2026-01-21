Годами пользовалась "проверенными" советами по уборке — оказалось, половина из них вредят поверхностям

Иногда кажется, что уборка — это набор "семейных секретов", где каждый совет звучит как истина. Но часть привычных лайфхаков не только бесполезна, а ещё и портит поверхности: оставляет липкую плёнку, разъедает покрытие или просто маскирует проблему. Разбираемся, какие шесть мифов об уборке давно пора оставить в прошлом и что делать вместо этого. Об этом пишет Southern Living.

Миф 1. Чем больше мыла, тем чище

Кажется логичным: добавил средства — получил идеальную чистоту. Но переизбыток мыла и многих чистящих составов оставляет налёт, который, наоборот, притягивает пыль и грязь и делает поверхность тусклой. Правильнее использовать ровно столько, сколько нужно, а затем обязательно убрать остатки — смыть или протереть чистой влажной тканью.

Миф 2. Дерево нужно часто полировать

Блеск после полироли приятен, но у большинства средств есть минус: они оставляют липкую плёнку. Со временем она накапливается, собирает пыль и создаёт ощущение "грязной чистоты". Для дерева лучше регулярная мягкая уборка: влажная швабра для полов и слегка влажная микрофибра для мебели. Полировку разумнее делать реже — примерно раз в месяц или когда поверхности начинают выглядеть тускло. И важный нюанс: распыляйте средство на ткань, а не прямо на дерево.

Миф 3. Уксус подходит для всего

Уксус действительно хорош против жира и известкового налёта, но он кислый — и это проблема. На дереве, вощёных покрытиях, чугуне и каменных столешницах кислота может оставить повреждения. На таких поверхностях лучше работают мягкое мыло или средства, которые специально предназначены для конкретного материала.

Миф 4. Освежитель воздуха устраняет запах

Освежитель чаще всего не убирает запах, а перекрывает его или "смешивает" с ароматом. В материале подчёркивается, что некоторые освежители могут выделять загрязняющие вещества в помещении. Реальный способ — найти источник запаха и убрать его: вычистить текстиль, вынести мусор, промыть слив, проветрить. Плюс регулярная уборка и доступ свежего воздуха дают более устойчивый результат.

Миф 5. Газета моет окна без разводов

Газету любят за то, что она не оставляет ворса, как полотенца или старые тряпки. Но когда бумага намокает, чернила могут отпечатываться на стекле и рамах. Более надёжная схема — склиз (сгон для воды) и чистая микрофибра: стекло быстрее высыхает, и разводов меньше.

Миф 6. Отбеливатель — универсальное чистящее средство

Отбеливатель — это прежде всего дезинфектор, а не средство для удаления грязи. Он может осветлять пятна и убивать микробы, но не "снимает" налёт и жир. К тому же хлорный отбеливатель агрессивен, способен повреждать поверхности и становится опасным при смешивании с другими веществами. Использовать его стоит только тогда, когда действительно нужна дезинфекция, и обязательно в разбавленном виде.