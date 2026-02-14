Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 10:27

Блестящий пол после уборки скрывает проблему — причина в одной привычке

Слишком частая уборка может казаться гарантией безупречной чистоты, особенно если речь идёт о полах в зонах с высокой проходимостью. Однако стремление к идеальному блеску порой оборачивается обратным эффектом. Вместо свежести и аккуратности покрытие начинает быстрее изнашиваться и терять внешний вид. Об этом сообщает House Digest.

Когда чистота вредит покрытию

Интуитивно кажется, что чем чаще мыть пол, тем лучше результат. Особенно если в доме есть дети, домашние животные или гости приходят регулярно. Но специалисты по клинингу предупреждают: чрезмерное использование воды и моющих средств способно нанести покрытию серьёзный ущерб.

Главная проблема — избыток влаги. Если швабра слишком мокрая, вода проникает в стыки и микротрещины, особенно на паркете и ламинате. Со временем это приводит к набуханию досок, появлению пузырей и деформации поверхности. Дерево впитывает влагу быстрее других материалов, поэтому для него особенно важно использовать лишь слегка влажную швабру и не оставлять луж.

Оптимальная частота влажной уборки зависит от нагрузки на помещение. В среднем для деревянных полов достаточно одного раза в две недели. В местах с интенсивным движением — кухне или прихожей — допускается более частая уборка, но без переувлажнения.

Плитка считается более устойчивой к воде, однако и здесь есть нюансы. Со временем может изнашиваться затирка между швами, особенно при агрессивной чистке. Поэтому в большинстве случаев достаточно мыть такие полы раз в неделю, а в остальное время ограничиваться подметанием или точечной очисткой загрязнений.

Почему после мытья пол может выглядеть грязнее

Иногда возникает парадокс: после тщательной уборки поверхность кажется мутной или липкой. Причина часто кроется в самом процессе. При использовании классической системы "швабра и ведро" насадка быстро загрязняется. Если её не промывать регулярно, грязь просто распределяется по полу повторно.

Вода в ведре тоже теряет чистоту уже в начале уборки. Продолжая работать в той же воде, легко получить разводы и сероватый налёт. В результате вместо свежести появляется ощущение неаккуратности.

Отдельную роль играют моющие средства. Чрезмерное количество химических составов способно повредить защитное покрытие пола. Кроме того, остатки средства образуют плёнку, которая притягивает пыль и грязь. Если после мытья поверхность становится липкой, это признак избытка раствора или неправильного разведения.

Как выбрать правильный подход

Чтобы сохранить полы в хорошем состоянии, важно учитывать тип покрытия и рекомендации производителя. Паркет, ламинат и плитка требуют разных средств и различной интенсивности ухода. Универсальные растворы подходят не всегда.

Полезной практикой считается дополнительное протирание пола чистой водой после использования моющего средства. Это помогает удалить остатки химии и снизить риск повреждения поверхности. В некоторых случаях достаточно мягкого мыльного раствора без агрессивных компонентов.

Не менее важно правильно подобрать инвентарь. Современные швабры с контролем отжима позволяют избежать избытка влаги. Для деревянных полов особенно подходят модели, которые оставляют минимальное количество воды на поверхности.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

