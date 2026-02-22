Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Кухня с газовой плитой
Кухня с газовой плитой
© commons.wikimedia.org by Н .Фасхутдинова is licensed under Attribution-Share Alike 4.0
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 13:24

Непокрытый чугун ржавеет за минуты — одна ошибка при мытье портит решётки

Газовая плита удобна в работе, но её решётки быстро покрываются жиром и пригоревшими остатками пищи. Со временем налёт начинает пахнуть, дымиться и портить внешний вид кухни. Регулярная очистка помогает избежать этих проблем и снижает риск возгорания. Об этом сообщает Southern Living.

Как часто нужно чистить решётки

Если вы часто готовите, эксперты советуют уделять внимание решёткам не реже одного раза в неделю. Как только становится заметен слой жира или остатков еды, откладывать уборку не стоит. Со временем загрязнения затвердевают, и их становится сложнее удалить.

Перед началом обязательно убедитесь, что конфорки выключены, а решётки полностью остыли. Важно также определить материал: большинство современных моделей покрыты эмалью или фарфором, тогда как непокрытый чугун требует особого подхода, чтобы избежать ржавчины.

Базовый способ с моющим средством

Самый простой метод — замачивание в тёплой воде с моющим средством для посуды.

  1. Снимите решётки с плиты.
  2. Наполните раковину тёплой водой так, чтобы она полностью покрывала решётки, и добавьте столовую ложку средства.
  3. Оставьте на 15-20 минут.
  4. Очистите поверхность щёткой или жёсткой губкой.
  5. Тщательно ополосните и высушите мягким полотенцем.

Этот способ подходит для регулярного ухода и лёгких загрязнений.

Уксус и сода для сложных пятен

Если загрязнения более стойкие, можно использовать уксус или пищевую соду.

Для уксуса смешайте равные части тёплой воды и уксуса, замочите решётки на 30 минут, затем аккуратно потрите и ополосните.

Пищевая сода применяется двумя способами. Можно приготовить пасту из равных частей воды и соды, нанести её на поверхность и оставить на 15-30 минут перед чисткой. Альтернатива — добавить 1/2-1 стакан соды в раковину с тёплой водой и замочить решётки на то же время. После этого их очищают щёткой и тщательно сушат.

Особенности ухода за чугуном

Непокрытые или повреждённые чугунные решётки нельзя замачивать в воде — это может привести к коррозии. Их очищают жёсткой нейлоновой щёткой с тёплой мыльной водой. Упрямые пятна можно аккуратно посыпать содой.

После промывки решётки необходимо полностью высушить. Для дополнительной защиты их можно "приправить": нанести тонкий слой масла, удалить излишки и прогреть в духовке при 230 °C около часа, затем дать остыть внутри духовки.

Как дольше сохранить чистоту

Чтобы загрязнения не накапливались:

  1. Убирайте проливы сразу после остывания поверхности.
  2. Используйте крышки, чтобы уменьшить разбрызгивание.
  3. Следите за закипанием жидкостей.
  4. Избегайте агрессивных чистящих средств, способных повредить покрытие.
  5. Осторожно обращайтесь с тяжёлой посудой, чтобы не сколоть эмаль.

Чистка решёток не требует дорогих средств — чаще всего достаточно того, что уже есть дома. Регулярный уход помогает сохранить аккуратный вид плиты, предотвратить неприятные запахи и продлить срок службы покрытия.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
