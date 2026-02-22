Непокрытый чугун ржавеет за минуты — одна ошибка при мытье портит решётки
Газовая плита удобна в работе, но её решётки быстро покрываются жиром и пригоревшими остатками пищи. Со временем налёт начинает пахнуть, дымиться и портить внешний вид кухни. Регулярная очистка помогает избежать этих проблем и снижает риск возгорания. Об этом сообщает Southern Living.
Как часто нужно чистить решётки
Если вы часто готовите, эксперты советуют уделять внимание решёткам не реже одного раза в неделю. Как только становится заметен слой жира или остатков еды, откладывать уборку не стоит. Со временем загрязнения затвердевают, и их становится сложнее удалить.
Перед началом обязательно убедитесь, что конфорки выключены, а решётки полностью остыли. Важно также определить материал: большинство современных моделей покрыты эмалью или фарфором, тогда как непокрытый чугун требует особого подхода, чтобы избежать ржавчины.
Базовый способ с моющим средством
Самый простой метод — замачивание в тёплой воде с моющим средством для посуды.
- Снимите решётки с плиты.
- Наполните раковину тёплой водой так, чтобы она полностью покрывала решётки, и добавьте столовую ложку средства.
- Оставьте на 15-20 минут.
- Очистите поверхность щёткой или жёсткой губкой.
- Тщательно ополосните и высушите мягким полотенцем.
Этот способ подходит для регулярного ухода и лёгких загрязнений.
Уксус и сода для сложных пятен
Если загрязнения более стойкие, можно использовать уксус или пищевую соду.
Для уксуса смешайте равные части тёплой воды и уксуса, замочите решётки на 30 минут, затем аккуратно потрите и ополосните.
Пищевая сода применяется двумя способами. Можно приготовить пасту из равных частей воды и соды, нанести её на поверхность и оставить на 15-30 минут перед чисткой. Альтернатива — добавить 1/2-1 стакан соды в раковину с тёплой водой и замочить решётки на то же время. После этого их очищают щёткой и тщательно сушат.
Особенности ухода за чугуном
Непокрытые или повреждённые чугунные решётки нельзя замачивать в воде — это может привести к коррозии. Их очищают жёсткой нейлоновой щёткой с тёплой мыльной водой. Упрямые пятна можно аккуратно посыпать содой.
После промывки решётки необходимо полностью высушить. Для дополнительной защиты их можно "приправить": нанести тонкий слой масла, удалить излишки и прогреть в духовке при 230 °C около часа, затем дать остыть внутри духовки.
Как дольше сохранить чистоту
Чтобы загрязнения не накапливались:
- Убирайте проливы сразу после остывания поверхности.
- Используйте крышки, чтобы уменьшить разбрызгивание.
- Следите за закипанием жидкостей.
- Избегайте агрессивных чистящих средств, способных повредить покрытие.
- Осторожно обращайтесь с тяжёлой посудой, чтобы не сколоть эмаль.
Чистка решёток не требует дорогих средств — чаще всего достаточно того, что уже есть дома. Регулярный уход помогает сохранить аккуратный вид плиты, предотвратить неприятные запахи и продлить срок службы покрытия.
