Пол после уборки стал липким и тусклым — оказалось виновато то, что добавила в ведро

Иногда пол после уборки выглядит хуже, чем до неё: появляется тусклость, липкость или странные разводы, которые не отмываются обычной водой. Часто причина не в швабре и не в "плохом" покрытии, а в добавках в ведро, которые обещают блеск, но оставляют плёнку или повреждают защитный слой. Эксперты по клинингу предупреждают: некоторые популярные средства и лайфхаки лучше держать подальше от воды для мытья полов. Об этом сообщает Southern Living.

Средство для мытья посуды

Многие по привычке капают в ведро жидкость для посуды, думая, что она "всё обезжирит". Проблема в пене: она плохо смывается и высыхает липкой плёнкой. В итоге пол становится скользким, быстрее собирает пыль и выглядит "заляпанным" уже на следующий день.

"Средство для мытья посуды образует слишком много пены для чистки пола", — говорит Роза Пикоса, эксперт по уборке из Fabuloso.

Слишком много моющего средства

Даже правильный состав можно испортить дозировкой. Если переборщить с мылом или концентратом, на поверхности остаются остатки, которые выглядят как мутный налёт и могут быть скользкими. Отдельная история — паровые швабры: в них не стоит добавлять никакие чистящие растворы, если производитель прямо этого не допускает, иначе можно повредить механизм или само покрытие пола.

"Если использовать слишком много мыла или чистящего средства в воде для мытья, вы заметите на полу остатки или пленку, оставшиеся после уборки", — говорит Кэти Кохун, операционный директор службы уборки Two Maids.

Отбеливатель, особенно в смеси с другими средствами

Отбеливатель кажется "тяжёлой артиллерией", но для полов он часто избыточен и рискованен. Он способен обесцвечивать поверхности, портить затирку и ослаблять некоторые финишные покрытия. Самое опасное — смешивание отбеливателя с другими средствами, особенно содержащими аммиак: это может дать вредные пары. Если хочется дезинфекции, безопаснее выбрать продукт, предназначенный именно для вашего типа пола, и следовать инструкции.

Эфирные масла

Запах у них приятный, но практической пользы для мытья пола мало. Масла могут оставлять скользкую плёнку и мешать работе распылительных швабр, забивая механизмы. Получается парадокс: вы добавляете остатки, но не улучшаете качество уборки — зато повышаете риск разводов и скольжения.

"В диффузоре они пахнут потрясающе, но в воде из швабры на поверхности могут образоваться скользкая плёнка и даже засорить механизмы распылительной швабры", — говорит Пикоса.

Уксус

Уксус часто советуют как "натуральную замену химии", и на некоторых поверхностях он действительно полезен. Но в случае полов всё упирается в кислотность. Для паркета и натурального камня вроде гранита или мрамора уксус может притупить или повредить защитное покрытие, а в отдельных случаях — даже стать причиной споров по гарантии, если производитель запрещает такие методы ухода.

"Хотя уксус является эффективным натуральным очищающим средством для многих поверхностей, его кислотность делает его неподходящим для пористых материалов", — говорит Кохун.

В итоге принцип простой: вода для швабры должна работать на чистоту, а не оставлять следы. Если после уборки пол липнет, тускнеет или становится скользким, первым делом стоит пересмотреть, что именно вы добавляете в ведро и насколько точно соблюдаете дозировку.