Неприятный запах из посудомоечной машины не исчезает — решение лежит в мусорном ведре

Даже самая современная посудомоечная машина со временем может начать источать неприятный запах. Причина обычно кроется в остатках пищи, застрявших в фильтре и труднодоступных уголках, где скапливаются бактерии. Вместо покупных освежителей можно использовать простое натуральное средство, которое часто оказывается под рукой. Об этом сообщает House Digest.

Почему появляется неприятный запах

Во время каждого цикла машина смывает жир, соусы и мелкие частицы еды. Однако часть остатков может оседать на дне, в уплотнителях и фильтре. Со временем эти загрязнения начинают разлагаться, создавая затхлый запах.

Даже после обычной очистки аромат может сохраняться. Особенно если фильтр давно не промывался или внутри оставалась стоячая вода. Поэтому первым шагом всегда должна быть проверка и чистка фильтра.

Натуральный способ с апельсиновой цедрой

Неожиданное решение может скрываться прямо в мусорном ведре — апельсиновая кожура. Цитрусовые содержат эфирные масла, главным компонентом которых является лимонен. Именно он придаёт фрукту яркий аромат и одновременно обладает обезжиривающими свойствами.

Использовать кожуру просто:

Очистите фильтр посудомоечной машины. Положите одну-две свежие апельсиновые корки в корзину для приборов или на верхнюю полку, чтобы они не попали в фильтр. Запустите пустой цикл на обычном режиме.

Горячая вода высвободит эфирные масла, которые помогут нейтрализовать запахи и освежить внутреннюю поверхность прибора.

Усиленный вариант с уксусом

Для более глубокой очистки можно приготовить спрей на основе уксуса и апельсиновой кожуры. Кислоты уксуса связываются с молекулами, вызывающими запах, а цитрусовые масла усиливают эффект и придают приятный аромат.

Для приготовления:

Поместите апельсиновую кожуру в банку. Залейте дистиллированным белым уксусом. Оставьте настаиваться около двух недель, периодически встряхивая. Процедите жидкость и перелейте в распылитель.

Полученным раствором можно обработать внутренние поверхности посудомоечной машины перед запуском пустого цикла.