Холодильник без запаха и налёта: простая инструкция, которая сэкономит время

Регулярная разморозка и чистка холодильника — это не просто вопрос эстетики. Правильный уход продлевает срок службы техники, предотвращает появление неприятных запахов и сохраняет свежесть продуктов. Даже современные модели с функцией No Frost нуждаются в периодической уборке, ведь на стенках и в уплотнителях всё равно оседают микрочастицы пищи и влага.

Подготовка к уборке: что важно сделать заранее

Перед тем как приступить к мытью, холодильник обязательно нужно отключить от сети. Это правило актуально для всех типов моделей — от простых до многокамерных. После отключения достаньте все продукты и одновременно проведите ревизию запасов: выбросите просроченные или испорченные продукты, а оставшиеся временно поместите в сумку-холодильник или термопакет.

Заранее подготовьте:

• мягкую губку и микрофибровую тряпку;

• ведро или таз с тёплой водой;

• моющее средство без сильных ароматизаторов;

• уксус, пищевую соду и чистую воду для ополаскивания.

Сравнение чистящих средств для холодильника

Средство Эффект Подходит для Особенности Мыльный раствор Удаляет пыль и лёгкие загрязнения Все поверхности Безопасен для пластика Уксус + вода Дезинфицирует и устраняет запах Внутренние стенки Требует проветривания Сода + уксус Удаляет плесень и сложные пятна Углы, стыки, резинки Не оставляет следов Спиртовой раствор Обезжиривает Металлические части Быстро испаряется

Советы шаг за шагом: как мыть холодильник после разморозки

Отключите прибор и выньте все съёмные части. Полки, контейнеры и держатели яиц удобно мыть отдельно в тёплой воде с мягким мылом. Используйте губку без абразива. Удалите остатки воды и льда. После разморозки на дне могут остаться капли — уберите их бумажным полотенцем, чтобы не размазывать грязь. Обработайте внутренние поверхности уксусным раствором. Смешайте воду и столовый уксус в равных частях. Смочите тряпку и тщательно протрите все стенки, уделяя внимание углам и уплотнителям. Устраните стойкие загрязнения. При сильных пятнах нанесите пасту из соды и уксуса. Оставьте на 10 минут, затем удалите влажной губкой. Просушите и проветрите. После чистки оставьте дверцу открытой минимум на час. Это предотвратит образование плесени и запаха затхлости.

Когда всё высохнет, установите полки и ящики обратно, включите холодильник и дождитесь, пока температура опустится. Только потом возвращайте продукты.

А что если запах не уходит?

Иногда даже после уборки остаётся неприятный запах. Это может быть следствием загрязнения дренажного отверстия. Его можно прочистить ватной палочкой, смоченной в перекиси водорода. Ещё один лайфхак — положить внутрь мисочку с содой или активированным углём: они поглотят лишние ароматы за пару часов.

Плюсы и минусы домашних средств

Метод Плюсы Минусы Мыльный раствор Безопасен, подходит для ежедневного ухода Не убивает бактерии Уксус Эффективен против запаха, убивает микробы Резкий запах Сода Устраняет грязь, мягкое действие Не дезинфицирует Спирт Быстро сушит поверхность Может раздражать кожу рук

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как часто нужно мыть холодильник?

Минимум раз в три месяца, а морозильную камеру — раз в полгода.

Можно ли использовать хлорку?

Нет. Хлорсодержащие средства оставляют запах и могут повредить пластик.

Как убрать плесень на резинках?

Обработайте их ватным диском с раствором уксуса и воды, затем протрите насухо.

Можно ли включать холодильник сразу после мойки?

Нет, сначала дайте ему полностью просохнуть, чтобы избежать короткого замыкания.

Что делать, если запах возвращается?

Проверьте поддон для конденсата — там часто скапливаются бактерии.