Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Полотенца
© www.pexels.com by cottonbro studio is licensed under Бесплатное использование
Главная / Центральный федеральный округ
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 19:52

Стерильность как в операционной: один город Центральной России внезапно обошел мировые курорты

В начале апреля 2026 года эксперты сервиса путешествий OneTwoTrip опубликовали результаты исследования гостиничного рынка страны, опираясь на анализ 12 тысяч пользовательских отзывов о двух тысячах отелей. Тверь уверенно заняла второе место в списке городов с самыми высокими показателями чистоты и общего комфорта размещения. Лидером рейтинга стала Махачкала, а на третью позицию вышел Мурманск. При составлении отчета специалисты учитывали критерии регулярности уборки, общее качество номерного фонда и уровень комфорта проживания. Рейтинг отражает актуальные потребительские предпочтения, исходя из оценок реальных гостей.

Критерии оценки отелей

Методология исследования опиралась на прямую обратную связь от постояльцев, которые оценивали качество инфраструктуры после завершения визитов. Аналитики сфокусировались на объективных показателях, таких как соблюдение гигиенических норм и техническое состояние помещений. Для формирования репрезентативной выборки потребовалось изучить отзывы за длительный период, что позволило исключить случайные оценки и выделить системные тенденции.

Чистота стала ключевым параметром, определяющим итоговый балл, но не единственным. Участники опросов также обращали внимание на частоту смены белья и общее состояние общественных зон в отелях. Стабильность этих показателей свидетельствует о профессиональном подходе управляющих компаний к обслуживанию номерного фонда в разных регионах страны.

Такой подход позволил составить рейтинг, отражающий ожидания современного путешественника. Положительные отклики клиентов напрямую зависят от способности отельеров поддерживать высокие стандарты при любой нагрузке, что особенно важно для туристических центров с высоким трафиком.

Позиции Твери в рейтинге

Тверь заняла второе место в общероссийском топе, получив 63 процента одобрительных комментариев от гостей города. Этот результат подчеркивает качественные изменения в локальном гостиничном бизнесе, где чистота стала базовым требованием, а не дополнительным преимуществом. Постояльцы особенно отмечают внимание персонала к вопросам гигиены и тщательность уборки.

Помимо чистоты, туристы часто акцентируют внимание на инженерных аспектах комфорта. Исследование показало, что критически важными для гостей Твери остаются наличие исправных систем кондиционирования, качественная мебель и эффективная шумоизоляция. Именно совокупность этих характеристик позволяет отелям региона удерживать высокие позиции в предпочтениях пользователей.

"Высокая оценка гостиничной инфраструктуры города демонстрирует системный рост туристического потенциала. Когда бизнес фокусируется на базовых потребностях гостей — чистоте, тишине и удобстве, это формирует лояльность к территории в целом. Важно, что такие показатели достигаются усилиями местных предпринимателей, стремящихся соответствовать федеральным стандартам качества. Мы видим, как качественное администрирование объектов напрямую влияет на туристический поток и привлекательность региона."

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Мнение экспертов о развитии сервиса

Эксперты отмечают, что конкуренция между городами в сегменте гостеприимства становится все более интенсивной. Присутствие Твери в числе лидеров рядом с такими развитыми туристическими центрами, как Махачкала и Мурманск, свидетельствует о высокой планке, заданной местными операторами. Гости стали требовательнее, и любая деталь — от состояния текстиля до качества воздуха в номере — теперь попадает в объектив отзывов.

Динамика рейтингов за последние годы доказывает, что инвестиции в сервис окупаются через расширение клиентской базы. Туристы все чаще выбирают направления, ориентируясь на отзывы о конкретных средствах размещения. Статус отеля с высоким уровнем гигиены часто становится решающим фактором при планировании поездок выходного дня и отпусков.

Анализ ситуации показывает, что поддержание таких позиций требует постоянного контроля и инвестиций в обучение персонала. Учитывая текущие результаты, можно предположить, что фокус на сервис останется приоритетным направлением для индустрии гостеприимства в ближайшие сезоны. Высокий средний балл — это не просто статичная оценка, но и маркер готовности инфраструктуры к приему растущего потока гостей.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Беспилотная армия против пустого рынка труда: Москва внедряет технологии для спасения комфорта 04.04.2026 в 21:16

Столичные власти нашли радикальный способ борьбы с нехваткой рабочих рук в сфере логистики, который полностью изменит привычный облик московских улиц и дворов.

Читать полностью » Не просто слова на бумаге: в Тамбовской области наладили механизм адресной поддержки 03.04.2026 в 17:25

В центре обсуждения оказались механизмы оперативной помощи семьям участников спецоперации, минуя бюрократические проволочки и бесконечные согласования.

Читать полностью » Билет в обеспеченное будущее: сотни предприятий открывают двери для соискателей в Калуге 03.04.2026 в 17:17

В регионе готовится масштабное событие, которое объединит сотни работодателей и тысячи соискателей на нескольких десятках специализированных площадок.

Читать полностью » Запись к врачу стала проще, чем когда-либо: в Костромской области открылась новая цифровая услуга 03.04.2026 в 17:12

Жители Костромской области получили возможность записываться к врачам через мессенджеры без лишней бумаги.

Читать полностью » Государство делится налоговой прибылью: в Тверской области готовят возврат части НДФЛ родителям 03.04.2026 в 17:11

В Тверской области вводят механизм, позволяющий работающим родителям компенсировать часть налоговых сборов, исходя из финансовых условий конкретной семьи.

Читать полностью » Пять стран на расстоянии вытянутой руки: Москва открыла прямые авиашлюзы в экзотические края 03.04.2026 в 17:04

Столица расширяет границы привычного отдыха, запуская прямые рейсы по пяти направлениям, пока регионы борются с природной стихией и перекрытыми дорогами.

Читать полностью » Музыкальный спецназ Москвы: тысячи инструментов и новые залы превращают учеников в звезд 03.04.2026 в 12:03

Столичная система художественного образования демонстрирует невероятные результаты, пока за закрытыми дверями классов идет масштабное техническое обновление.

Читать полностью » Зелёная оккупация под прицелом: спутники и ИИ начали тотальную охоту на ядовитые заросли в Подмосковье 02.04.2026 в 18:47

В столичном регионе запустили высокотехнологичную платформу, которая использует ресурсы орбитальных группировок для обнаружения агрессивной флоры на полях.

Читать полностью »

Новости
ПФО
Парковка на газонах — это не шутка: Казань запускает цифровую систему для контроль за нарушителями
ПФО
Спрос диктует правила полета: навигация из Перми в сторону Намангана получила долгую жизнь
Наука
Эволюция осознанного выбора: как отказ от автоматических покупок помогает обрести себя
ПФО
Пересадки уходят в прошлое: между Нижним Новгородом и Белоруссией выстраивают воздушный мост
ПФО
Прямо в сердце города развернутся шатры: уникальный фермерский рынок откроется в Нижнем
ЦФО
Кошка в изоляции, собака под запретом: тверские туристы в ярости от новых требований на выезд за границу
ЦФО
Недвижимость подождет: ивановцы резко увеличили объемы накоплений в банковской системе
ЦФО
Битва за талон в режиме реального времени: в Смоленской области изменили порядок записи к врачу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet