Татьяна Костина Опубликована сегодня в 17:51

Жирная плёнка в вафельнице исчезает без химии — всё уже есть на кухне

Хрустящие вафли радуют до последней крошки, но сама вафельница после готовки нередко выглядит иначе: в ячейках застревает тесто, появляется жирная плёнка и неприятный запах. Даже антипригарное покрытие не спасает от налёта со временем. Хорошая новость в том, что для очистки не нужны специальные средства — достаточно того, что уже есть дома. Об этом сообщает The Spruce.

Безопасность и подготовка

Перед началом уборки прибор нужно полностью отключить от сети и дать ему остыть. Большинство моделей нельзя погружать в воду, поэтому важно проверить рекомендации производителя. Если пластины съёмные, их часто можно мыть вручную, а иногда — в посудомоечной машине.

Регулярная очистка помогает предотвратить накопление бактерий и плесени, которые могут развиваться в остатках теста. Чем раньше убрать загрязнения, тем проще будет процесс.

Базовая очистка мылом и мягкими инструментами

Для начала протрите корпус прибора тканью, смоченной в горячей мыльной воде. Особое внимание уделите каплям теста и жирным следам. Затем удалите мыльные остатки чистой влажной тканью и вытрите поверхность насухо микрофиброй.

Если решётки не снимаются, используйте хорошо отжатую ткань и аккуратно проходите по каждой ячейке. Бумажные полотенца удобны для впитывания лишнего жира. Их можно сложить в плотный квадрат или обернуть вокруг палочки для еды, чтобы добраться до труднодоступных мест.

Мягкая щётка или старая зубная щётка помогут удалить крошки. Металлические губки и жёсткие абразивы применять нельзя — они повреждают покрытие и усиливают прилипание теста.

Как убрать засохшее тесто и жирный налёт

Если кусочек теста пригорел и не поддаётся, капните немного растительного масла на проблемное место. Оно размягчит остатки и позволит удалить их без сильного трения.

При стойком маслянистом налёте можно приготовить пасту из половины стакана пищевой соды и нескольких капель перекиси водорода или воды. Нанесите смесь на решётки и внешнюю поверхность, если она кажется липкой. Оставьте на час — по мере высыхания паста впитает излишки жира. Затем аккуратно удалите её влажной тканью и протрите поверхность насухо.

Полезные советы для долгой службы

Чтобы вафельница дольше оставалась чистой:

  1. Не используйте кулинарные аэрозоли — они образуют липкий слой. Лучше наносить масло кистью.
  2. Не применяйте металлические приборы внутри прибора.
  3. Не погружайте устройство в воду.
  4. После очистки дайте ему полностью высохнуть перед хранением.

Регулярный уход занимает немного времени, но предотвращает появление запахов и пригоревших остатков. Простые бытовые средства помогают вернуть чистоту без лишних затрат и сохранить антипригарное покрытие в хорошем состоянии.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

