Думала, что дом чистый, пока не посмотрела на пульт: теперь обрабатываю его иначе
Даже если у вас есть подробный список дел по уборке, именно часто используемые предметы остаются без внимания. Кнопки, ручки, выключатели, гаджеты — все они ежедневно контактируют с руками, но убираются значительно реже, чем требуют санитарные нормы. Эксперты подчёркивают: регулярная очистка этих небольших, но критически важных точек помогает поддерживать порядок, здоровье и спокойствие в доме.
Почему важно очищать контактные зоны каждый день
Главный медицинский консультант AscendantNY доктор Майкл Дженовезе объясняет, что именно предметы, к которым мы прикасаемся десятки раз в день, становятся основными переносчиками микробов.
"Идеально очищать контактные поверхности хотя бы раз в день, особенно если в доме живут несколько человек, есть дети или животные”, — сказал доктор Майкл Дженовезе.
Ассоциация производителей чистящих средств также отмечает, что многие предметы пропускаются в уборке регулярно.
"Опросы показывают: почти половина людей забывают о выключателях и вентиляционных решётках”, — сказала представитель Американского института чистоты Джессика Эк.
3 ключевые зоны, которые должны попадать в ежедневную уборку
1. Выключатели света
Легко загрязняются, быстро собирают отпечатки пальцев и микробы. Их безопасно протирать дезинфицирующей салфеткой или мягкой тканью с изопропиловым спиртом. Важно дать поверхности высохнуть перед использованием.
2. Дверные ручки и мебельные ручки
На ручках скапливается всё: бытовая грязь, бактерии, следы еды и косметики. Для них подходят дезинфицирующие салфетки, спиртовые растворы и мягкие моющие средства.
3. Телефоны и гаджеты (пульт, клавиатура, планшет)
Здесь нужна осторожность: важно брать только те салфетки и растворы, которые разрешены для конкретного типа экрана. Перед чисткой обязательно выключайте устройство.
Таблица "Что и как очищать ежедневно"
|Предмет
|Чем чистить
|Особенности
|Выключатели
|салфетки, спиртовой раствор
|избегать излишней влаги
|Ручки
|дезинфицирующие салфетки
|протирать после каждого контакта
|Пульт
|салфетки для электроники
|не допускать попадания жидкости внутрь
|Телефон
|специализированные салфетки
|проверять рекомендацию производителя
|Смесители
|антисептические средства
|протирать насухо
|Термостат
|мягкая ткань
|избегать сильных растворов
Как правильно очищать контактные зоны
-
Выключите или разомкните питание у всех устройств.
-
Используйте только мягкие салфетки, не оставляющие ворсинок.
-
Наносите средство на ткань, а не на сам предмет.
-
Время выдержки — ключевой момент: средство должно успеть подействовать.
-
После дезинфекции дайте поверхности высохнуть.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
· Использовать слишком мокрую салфетку → повреждение электроники → наносить средство только на ткань.
· Чистить без отключения питания → риск поражения или короткого замыкания → выключать устройства заранее.
· Использовать агрессивные средства для экранов → потускнение покрытия → только средства, рекомендованные производителем.
А что если дома мало людей?
Дженовезе допускает, что в небольших и малопосещаемых домах ежедневная уборка может быть не обязательной.
"Для малонаселённых домов достаточно чистить пару раз в неделю при условии хорошей гигиены рук”, — сказал доктор Майкл Дженовезе.
Но если вам комфортнее поддерживать ежедневный ритм, это только повысит чистоту и снизит риск распространения микробов.
Плюсы и минусы ежедневной обработки поверхностей
|Плюсы
|Минусы
|снижает распространение микробов
|требуется регулярность
|даёт ощущение порядка
|занимает немного времени ежедневно
|продлевает срок службы вещей
|нужно подбирать правильные средства
|повышает комфорт дома
|-
FAQ
Можно ли чистить телефон обычными салфетками?
Только если они разрешены производителем для конкретного типа экрана.
Как часто нужно протирать клавиатуру?
В идеале ежедневно, минимум — раз в несколько дней.
Нужно ли дезинфицировать ручки мебели?
Да, они также относятся к контактным зонам.
Мифы и правда
Миф: если предмет выглядит чистым, его не нужно протирать.
Правда: микробы не видны, но они есть.
Миф: дезинфицирующие салфетки подходят для всего.
Правда: некоторые материалы требуют специальных средств.
Миф: ежедневная уборка — перебор.
Правда: это минимальное, но эффективное действие для здоровья.
Три интересных факта
-
Пульт дистанционного управления — один из самых "грязных" предметов дома.
-
На выключателях света микробы накапливаются быстрее, чем на ручках холодильника.
-
Ежедневная обработка снижает риск сезонных инфекций в 2-3 раза.
Исторический контекст
Повышенное внимание к контактным поверхностям стало важным элементом бытовой гигиены после середины XX века, когда учёные выявили прямую связь между предметами общего пользования и бытовыми инфекциями. Со временем эта практика укрепилась и стала стандартом для домашних интерьеров.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru