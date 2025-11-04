Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чау-чау с синим языком
Чау-чау с синим языком
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 12:40

Забудьте о хаосе с шерстью: бедлингтон-терьер, чау-чау и басенджи — чистоплотные породы

Порода басенджи не умеет лаять из-за особого строения гортани

Многие уверены, что жизнь с собакой в квартире — это неизбежный хаос, шерсть на всех поверхностях и стойкий запах "псины". Однако это большое заблуждение. Среди всего многообразия пород существуют настоящие чистюли, которые по своей природной аккуратности могут дать фору даже кошкам. Если вы мечтаете о верном четвероногом друге, но переживаете за чистоту и порядок в доме, вам стоит обратить внимание на породы, для которых опрятность — врождённая черта.

Чистоплотные породы собак для жизни в квартире

Выбор питомца — это всегда большая ответственность, и вопрос уборки играет далеко не последнюю роль. Некоторые собаки обладают особыми качествами, которые делают их идеальными компаньонами для тех, кто ценит чистоту. Речь идёт не только о слабой линьке, но и о специфическом отношении к собственной гигиене и поведении в доме.

Бедлингтон-терьер: грациозная "овечка"

Одной из вершин собачьей чистоплотности по праву считается бедлингтон-терьер. Эти удивительные собаки, внешне напоминающие крошечных овечек, обладают уникальной шерстной структурой. Их мягкая, кудрявая шерсть имеет свойство не линять в традиционном понимании этого слова, что является огромным плюсом для поддержания порядка. Вы не будете постоянно находить шерстинки на ковре, диване и одежде.

Характер бедлингтонов также способствует чистоте в доме. Это интеллигентные и сообразительные собаки, которые легко усваивают правила поведения. Они не склонны к разрушениям, а значит, ваша мебель и обувь будут в полной безопасности.

Однако их шерсть требует регулярного профессионального груминга. Стрижку рекомендуется повторять каждые два месяца, чтобы поддерживать опрятный внешний вид и здоровье кожи питомца. Владельцы бедлингтонов часто сравнивают уход за ними с обслуживанием автомобиля — он требует планового внимания, но в промежутках между визитами к грумеру питомец практически не доставляет хлопот.

Чау-чау: пушистый аристократ с независимым нравом

Чау-чау, известные своим величественным видом и иссиня-чёрным языком, могут показаться не самыми очевидными кандидатами на роль чистюли из-за своего роскошного густого "меха". Но внешность обманчива. Эти собаки от природы невероятно аккуратны и дисциплинированны. Они не станут бездумно носиться по лужам и валяться в грязи, предпочитая сохранять достоинство.

Одним из ключевых преимуществ породы является практически полное отсутствие характерного собачьего запаха. Даже намокнув, чау-чау не пахнут так сильно, как многие другие породы. Это делает их комфортными соседями даже в малогабаритной квартире.

Уход за шерстью чау-чау хоть и требуется, но не является сверхсложным. Достаточно вычёсывать питомца раз в неделю, чтобы предотвратить образование колтунов. А вот купать их часто не рекомендуется — достаточно 1-2 раз в год, чтобы не нарушить защитный жировой слой кожи. Владельцы этой породы часто вкладываются в хорошие инструменты для груминга, такие как качественные пуходёрки и колтунорезы, которые делают процесс вычёсывания легким и приятным для обоих.

Басенджи: африканская нелающая собака

Басенджи — это уникальная порода, сочетающая в себе экзотическую внешность, кошачьи повадки и неумение лаять. Но главное для ценителей чистоты — их феноменальная аккуратность. Эти собаки самостоятельно следят за своей гигиеной, вылизывая шерсть подобно кошкам. Их короткая и блестящая шерсть почти не требует вмешательства хозяина.

Как и чау-чау, басенджи не имеют специфического запаха. Этот плюс сохраняется даже когда шерсть мокрая, что выгодно отличает их от многих других короткошёрстных пород. Уход за их шубкой минимален: достаточно раз в неделю пройтись по ней специальной резиновой перчаткой или щёткой, чтобы собрать отмершие волоски и сделать массаж кожи.

Сравнение пород по ключевым параметрам

Параметр Бедлингтон-терьер Чау-чау Басенджи
Интенсивность линьки Очень слабая Умеренная, сезонная Слабая
Необходимость груминга Высокая (регулярные стрижки) Средняя (еженедельное расчёсывание) Низкая (чистка перчаткой)
Наличие запаха Практически нет Практически нет Отсутствует
Склонность к порче вещей Низкая Очень низкая Средняя (при недостатке активности)
Частота купания По мере необходимости 1-2 раза в год По мере необходимости

Советы по уходу шаг за шагом

  1. Подберите правильные инструменты. Для бедлингтон-терьера потребуются ножницы и машинка для стрижки, для чау-чау — пуходёрка и гребень с длинными зубьями, а для басенджи — резиновая щётка-перчатка.

  2. Приучите к процедурам с щенячьего возраста. Регулярное расчёсывание и гигиенические процедуры, начатые в раннем детстве, помогут питомцу воспринимать их как нечто само собой разумеющееся.

  3. Следите за рационом. Качество шерсти и кожи напрямую зависит от питания. Иногда для улучшения состояния шерсти вводят специальные витамины или корма с высоким содержанием Омега-3.

  4. Создайте место для гигиены. Определите зону, где вы будете расчёсывать питомца, чтобы шерсть не разлеталась по всей квартире. Это может быть ванная комната или балкон.

А что если…

Если вы аллергик, но очень хотите собаку? В этом случае бедлингтон-терьер может стать одним из наиболее подходящих вариантов благодаря минимальной линьке. Однако важно помнить, что аллергию вызывает не столько сама шерсть, сколько белки, содержащиеся в слюне и перхоти животного. Перед тем как завести питомца, рекомендуется провести некоторое время в обществе представителя выбранной породы, чтобы оценить реакцию организма.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как выбрать щенка среди этих пород?
Обращайтесь только к проверенным заводчикам с хорошей репутацией. Попросите посмотреть на родителей щенка, оцените условия их содержания. Здоровый щенок должен быть активным, любознательным, с чистыми глазами и ушами, а его шерсть — блестящей и без неприятного запаха.

Сколько стоит щенок такой породы?
Стоимость варьируется в зависимости от породы, родословной и региона. Басенджи и бедлингтон-терьеры обычно находятся в одной ценовой категории, в то время как породистый чау-чау может стоить несколько дороже. Цена на щенка пет-класса начинается в среднем от 40-50 тысяч рублей.

Что лучше: короткая или длинная шерсть для квартиры?
Однозначного ответа нет. Короткая шерсть басенджи проста в уходе, но её мелкие иголочки могут впиваться в ткань. Длинная шерсть чау-чау требует больше внимания, но при регулярном уходе она остаётся на расчёске, а не на мебели. Шерсть бедлингтона — это компромиссный вариант, не линяющий, но требующий стрижки.

Три интересных факта

  1. Басенджи не умеют лаять из-за особого строения гортани. Вместо этого они издают уникальные звуки, похожие на ворчание или тирольское пение, что может быть плюсом для тех, кто ценит тишину.

  2. Бедлингтон-терьер, несмотря на внешность ягнёнка, изначально выводился как охотничья собака для норной охоты и обладает бесстрашным характером.

  3. Язык чау-чау имеет сине-чёрный цвет, что является одной из уникальных генетических черт породы.

Исторический контекст

Чистоплотность этих пород не случайна и часто связана с их историческим предназначением. Басенджи — одна из древнейших пород, веками жившая рядом с людьми в Центральной Африке, где их ценили за молчаливость, охотничьи навыки и чистоту. Чау-чау, чья история насчитывает более 2000 лет, разводились в монастырях Тибета и Китая как сторожевые и охотничьи собаки, а их способность самостоятельно ухаживать за шерстью была преимуществом в суровом климате. Бедлингтон-терьер, выведенный в Великобритании в XIX веке, был собакой для шахтёров и охотников, а его нелиняющая шерсть, не собирающая грязь, идеально подходила для жизни как в шахтерских посёлках, так и в домах аристократии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные отмечают: непородистые кошки живут дольше и реже болеют благодаря генетическому разнообразию сегодня в 5:38
Кошка под ваш характер: кто из них превратит дом в рай, а кто — в хаос

Мейн-кун или сфинкс, британка или бенгалка? Рассказываем, чем отличаются породы кошек и как выбрать ту, что идеально подойдёт именно вам.

Читать полностью » Зоологи: чрезмерный лай у мелких пород собак связан с тревожностью и недостатком активности сегодня в 4:33
Маленькое тело — громкий характер: почему самые крошечные собаки становятся соседским кошмаром

Некоторые породы собак способны оглушить целый подъезд. Почему маленькие псы лают больше крупных — и как мягко их этому разучить, объясняем пошагово.

Читать полностью » Кинолог: привычка кормить со стола формирует зависимость у собак сегодня в 3:46
Один кусочек — и беда: хозяева не догадываются, чем рискуют их питомцы

Даже крошка со стола может стать для собаки ядом. Почему человеческая еда опасна, и как навсегда отучить питомца выпрашивать кусочки?

Читать полностью » Ветеринар: музыка без слов помогает животным расслабляться сегодня в 2:43
Музыка, под которую кошки засыпают за минуты: владельцы не верят результату

Как подобрать мелодии, которые помогут кошке расслабиться и заснуть? Учёные нашли ответ, а мы собрали лучшие советы и плейлисты.

Читать полностью » Кинолог РКФ: раннее спаривание у щенков может вызвать врождённые дефекты сегодня в 1:16
Всё, что нужно знать перед вязкой: один неверный шаг и щенки родятся с пороками

Почему собаки "застревают" во время спаривания и как правильно подготовить питомца к вязке, чтобы получить здоровое потомство.

Читать полностью » Ветеринар: психогенный дерматит у собак связан со стрессом сегодня в 0:26
Когда ласка превращается в тревогу: что скрывает привычка собаки вылизывать лапы

Когда собака слишком часто лижет лапы, это может быть не просто зуд. Иногда таким образом питомец пытается справиться с тревогой и стрессом

Читать полностью » Ветеринары рассказали, как распознать артрит у собак и помочь питомцу при болях в суставах вчера в 23:02
Он просто меньше гуляет? Нет — собака терпит боль, которую хозяин не замечает

Вялость и хромота — не всегда признак старости. Узнайте, как вовремя распознать артрит у собаки, какие симптомы требуют визита к врачу и как помочь питомцу жить без боли.

Читать полностью » Кошки начали есть рыбу, когда стали жить рядом с людьми у водоёмов вчера в 21:11
Вот почему кошки так обожают рыбу: правда уходит корнями в древность

Хотите узнать, почему ваша кошка так любит рыбу? От эволюции до биохимии — три теории, объясняющие этот выбор.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Хлорофитум и аглаонема способны выживать в ванной только при LED-освещении
Культура и шоу-бизнес
Томасин МакКензи и Энсел Эльгорт сыграют Одри Хепбёрн и Юбера де Живанши в фильме "Ужин с Одри"
Красота и здоровье
Яйца повышают уровень хорошего холестерина и снижают риск болезней сердца — Линда Харпер
Еда
Творожный чизкейк без глютена включает сливки, сахарозаменитель и пюре из малины для сбалансированного вкуса
Туризм
В Стамбуле открылся парк на месте бывшего аэропорта имени Ататюрка
Еда
Запеченная кета в фольге становится диетическим блюдом с пользой для здоровья
Красота и здоровье
Врач Екатерина Дмитренко рассказала, о чём говорит цвет и налёт на языке
Авто и мото
Отечественные бренды опередили японские по популярности — данные "Авито Авто"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet