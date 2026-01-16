Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
салат с креветками и гренками
© freepik by stockking is licensed under public domain
Артём Соколов Опубликована сегодня в 16:02

Простой салат, перед которым не устоит никто: готовлю Цезарь с креветками за 15 минут

Салат Цезарь с креветками готовят с листьями романо и обжаренными сухариками — повар

Праздничный салат может быть одновременно лёгким, эффектным и насыщенным по вкусу. Классический "Цезарь" с креветками давно вышел за рамки ресторанного меню и уверенно занял место на новогодних столах. Его свежесть, яркие акценты и быстрая подача делают блюдо особенно уместным для торжественных ужинов. Об этом сообщает кулинарный портал 1000. menu.

Почему "Цезарь" с креветками остаётся праздничной классикой

Салат "Цезарь" с креветками ценят за сбалансированное сочетание ингредиентов и универсальность. Он выглядит нарядно, но при этом не перегружает стол и хорошо сочетается с белым вином. Креветки добавляют блюду деликатную морскую ноту, а листья салата отвечают за свежесть и лёгкость. Именно поэтому такой вариант часто выбирают для романтических ужинов и новогодних застолий, наряду с другими праздничными салатами с морепродуктами.

В классической версии используются крупные креветки — тигровые или королевские, однако и более доступные сорта дают достойный результат. Важную роль играют листья салата: чаще всего берут романо, но также подходят айсберг, латук, эндивий или даже пекинская капуста. Каждый вариант немного меняет текстуру, сохраняя общую концепцию блюда.

Подготовка ингредиентов и работа с креветками

Креветки перед приготовлением очищают от панцирей, при желании оставляя хвостики для более эффектной подачи. Их можно отварить, но чаще выбирают обжаривание после короткого маринования. Лимонный сок, масло и соль подчёркивают естественный вкус морепродуктов, а вустерский соус, если он есть, добавляет глубину и лёгкую пикантность.

Обжаривание занимает всего несколько минут и проводится на хорошо разогретой сковороде. Важно не передержать креветки, чтобы они остались сочными. Параллельно готовятся сухарики из белого хлеба — их нарезают кубиками, обжаривают до золотистой корочки и дополнительно подсушивают, чтобы они сохраняли хруст даже после добавления соуса.

Соус и сборка салата

Заправка — ключевой элемент классического "Цезаря". Она готовится на основе желтков яиц всмятку, горчицы, лимонного сока, масла и чеснока. Сахар и чёрный перец помогают сбалансировать вкус, а бальзамический уксус используется по желанию. Соус взбивается до однородной консистенции и получается густым, но лёгким — похожую текстуру ценят и в вариантах домашнего соуса для салатов.

Салат собирают непосредственно перед подачей. Листья салата рвут руками и выкладывают первым слоем, затем добавляют сухарики и томаты черри. Креветки распределяют сверху, после чего блюдо поливают соусом и посыпают тёртым твёрдым сыром. Такой порядок позволяет сохранить текстуру каждого ингредиента.

В результате классический "Цезарь" с креветками остаётся эффектным и продуманным блюдом для праздника. Он не требует долгой подготовки, но выглядит изысканно и современно. Салат подают сразу после сборки, слегка перемешивая уже в тарелке. Благодаря гармонии вкусов и свежести ингредиентов этот рецепт продолжает оставаться актуальным для новогоднего меню и особых поводов.

Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.
Редактор Алина Семёнова
Алина Семёнова — журналист, корреспондент новостной службы Ньюсинфо

