Павел Лебедев Опубликована сегодня в 8:39

Запечённая курица в духовке готовится почти вдвое быстрее — если перестать делать одну привычную вещь

Запечённая курица — один из тех ужинов, которые будто сами создают ощущение дома: тёплый аромат из духовки, хрустящая корочка и простая еда без лишней суеты. Но есть проблема — целую птицу запекать долго, а времени в будни обычно не хватает. Именно поэтому самый популярный куриный рецепт на Simply Recipes оказался ещё и самым простым: он экономит время, не требует сложных приёмов и готовится в одной форме. Об этом пишет Элисон Шпигель для Simply Recipes.

Почему этот рецепт стал хитом и чем он удобнее целой курицы

Главная идея — запекать не целую тушку, а куриные части. Это сразу сокращает время в духовке почти вдвое, потому что бёдра, голени и грудка пропекаются быстрее и равномернее. При желании можно разделать курицу самостоятельно, купить уже нарезанные куски или выбрать только те части, которые нравятся больше всего.

Ещё один плюс — минимум действий. Здесь не нужно подрумянивать курицу на сковороде, использовать сложные маринады или готовить отдельные соусы заранее. Всё делается прямо в духовке, на одном противне, а горячий воздух сам создаёт красивую корочку.

Как готовится классическая запечённая курица

Рецепт начинается максимально просто: куриные куски нужно посолить и дать им немного постоять, чтобы они перестали быть холодными после холодильника. Затем курицу снова натирают оливковым маслом и солью и выкладывают на противень.

Запекают её открыто при температуре около 204°C. Через 30 минут жар уменьшают и продолжают готовить ещё 10-30 минут — точное время зависит от размера кусков. Готовность определяют по прозрачным сокам и по температуре внутри мяса: для грудки это примерно 74°C, а для голеней и бёдер — около 77°C.

Важный совет — готовить курицу с кожей, даже если вы не планируете её есть. Кожа работает как естественная "защита" и помогает мясу не пересохнуть, особенно когда хочется получить сочную текстуру без лишних манипуляций.

Как сделать блюдо интереснее, если есть лишние 10 минут

У этого рецепта есть удобное качество: он служит базой, которую легко улучшать под настроение. Если хочется более "ресторанного" эффекта, можно быстро собрать соус из соков на противне — соскрести поджаристые кусочки, добавить белое вино или бульон и довести до лёгкой подливки. Для густоты подойдёт немного муки или кукурузного крахмала, а для более свежего вкуса — пара ложек лимонного сока.

Если же хочется ярких специй, курицу можно заранее приправить и уйти от классического вкуса в более восточное направление. Подойдут молотые специи — например, тмин и кориандр, а также заатар.

Почему такие рецепты остаются в семейной кухне надолго

Популярность этого способа объясняется не только простотой, но и тем, что он легко превращается в привычку. Осенью и зимой жареная курица становится настоящим "сезонным ритуалом": её готовят раз в неделю, оставляют остатки на быстрые обеды и используют кости для бульона.

Автор Павел Лебедев
Павел Лебедев — шеф-повар и технолог (РТУ МИРЭА). Эксперт в ресторанном консалтинге и качестве продуктов. 15+ лет опыта в индустрии HoReCa.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

