Цивилизация с тёмной стороной: что древние скелеты рассказали о проклятии городов

Римское завоевание Британии долго считалось главным переломным моментом в истории здоровья местного населения. Однако новые данные показывают, что настоящие испытания начались позже и были связаны с образом жизни, а не с военной экспансией. Рост городов оказался куда более тяжёлым фактором, чем сама смена власти. Об этом сообщает исследование под руководством биоархеолога Ребекки Питт из Университета Рединга.

Городская среда как источник скрытого стресса

Команда исследователей проанализировала 646 скелетов из центральной и южной Англии, чтобы понять, как менялось здоровье людей после прихода Рима в 43 году нашей эры. В центре внимания оказались матери и дети младше четырёх лет — наиболее уязвимая группа, чувствительная к инфекциям, нехватке питания и воздействию токсинов.

Учёные сравнили три типа сообществ: поселения железного века, сельские римские общины и городские центры.

Такой подход позволил отделить влияние римской культуры в целом от последствий урбанизации. Результаты показали, что именно города с их плотным населением, санитарными проблемами и новыми инфекциями стали ключевым источником хронического стресса для организма.

Ограничения археологических данных

Изучение здоровья населения железного века осложняется особенностями погребальных практик. Во многих общинах взрослых не хоронили на формализованных кладбищах, из-за чего хорошо сохранившиеся скелеты встречаются редко. Фрагментарные останки плохо подходят для выявления долгосрочных нагрузок и хронических заболеваний.

Городские римские кладбища, напротив, дают более полную картину.

Захоронения в земле лучше сохраняют кости и позволяют обнаруживать маркеры дефицитов, инфекций и физиологического истощения. Эти различия давно известны археологам и учитываются при интерпретации данных о древних обществах.

Детство и здоровье будущих поколений

Отдельное внимание исследование уделило детям, умершим до 3,5 лет. В раннем возрасте кости растут особенно быстро и фиксируют даже кратковременные стрессовые эпизоды. Учёные сопоставляли детские останки со скелетами женщин репродуктивного возраста, чтобы выяснить, передавались ли неблагоприятные условия между поколениями.

Работа опиралась на гипотезу DOHAD — "развитие происхождения здоровья и болезней", согласно которой условия от зачатия до первых лет жизни формируют риски заболеваний на всю жизнь. Этот эффект связан с эпигенетическими механизмами, влияющими на активность генов без изменения ДНК.

Болезни, отпечатавшиеся в костях

С помощью методов палеопатологии исследователи выявляли признаки инфекций и витаминных дефицитов. Среди характерных маркеров — гипоплазия зубной эмали и бороздки на зубах, возникающие при сильных стрессах в детстве. В городских захоронениях такие изменения встречались значительно чаще.

Также фиксировались костные инфекции и cribra orbitalia — пористость костей глазниц, связанная с анемией и хроническими заболеваниями. Эти признаки указывали на систематические проблемы со здоровьем, а не на единичные эпизоды.

Цифры, которые меняют представление о Риме

В выборку вошли 372 ребёнка и 274 взрослые женщины. Контраст оказался разительным: в железном веке признаки заболеваний выявлялись у 26% детей, тогда как в городских римских захоронениях — у 61,5%. Среди женщин дефициты витаминов фиксировались у 28,8% городских жительниц против 1,1% в доримский период.

Сельские римские общины выглядели иначе: рост инфекций был умеренным и не сопровождался резким ухудшением общего состояния здоровья. Это подчёркивает, что решающим фактором стала не империя сама по себе, а условия жизни в ранних городах.