Приехала в Шанлыурфу и почувствовала, что легенды здесь живые: “Город пророков” удивил сразу

Священные места редко выглядят как открытка, но Шанлыурфа умеет удивлять даже искушённых путешественников. Здесь древние легенды словно "встроены" в городскую ткань — от рыбацких прудов до пещер и мечетей. На улицах легко встретить и паломников, и археологов, и торговцев с базара, а все они говорят о прошлом как о чём-то живом. Об этом сообщает CNN Travel.

Город, который носил разные имена

Шанлыурфа стоит на юго-востоке Турции, примерно в 40 милях от сирийской границы, и исторически относится к верхней Месопотамии. За века здесь сменились десятки цивилизаций, и каждая оставила городу своё имя: от Урхая у арамеев до Эдессы у Селевкидов, от Рохи после арабского завоевания до Урфы в османскую эпоху. В 1984 году к названию добавили "Шанлы" — "славный".

"В 1984 году был добавлен Шанлы, что означает "славный" на турецком языке — "в знак признания сопротивления города во время Турецкой войны за независимость"", — говорит экскурсовод Мурат Танрытаныр.

"Город пророков" и легенда о Рыбном озере

Урфу часто называют Городом Пророков: в местной традиции он связан с Ибрагимом (Авраамом), Иовом, Ноем и другими фигурами, почитаемыми в иудаизме, христианстве и исламе. В старом городе паломники идут в комплекс мечети Дергах, где находятся два знаменитых бассейна Балыклыгёль — "Рыбное озеро". По преданию, именно сюда упал Ибрагим, когда царь Немрут попытался сжечь его: пламя превратилось в воду, а брёвна — в карпов, чьи тёмные пятна напоминают о пепле.

"Посещение Балыклыгөла всегда вызывает эмоции", — говорит Мехмет Кая, местный фермер, чья семья живёт в Шанлыурфе уже много поколений. "Это не просто туристическое место — это священное место, связанное с историей пророка Ибрагима. Люди приходят молиться, кормить святую рыбу и чувствовать мирный воздух. Это напоминает нам о наших глубоких духовных корнях и историях, которые мы слышали с детства."

Пещера Ибрагима и древность, которая меняет представления

Неподалёку от бассейнов находится Мевлид-и Халил Магарасы — Пещера Ибрагима, куда приходят за молитвой и водой из источника, которой приписывают целебные свойства. Атмосфера там тихая: мягкий шёпот молитв, отдельные входы для мужчин и женщин, семьи, ожидающие своей очереди.

Но история региона ещё глубже, чем религиозные предания. Всего в 14 милях к северо-востоку расположен Гёбеклитепе — неолитический памятник, датируемый примерно 9600-8200 гг. до н. э. Он старше Стоунхенджа на тысячи лет и считается ключом к пониманию того, как зарождались ритуалы и общество.

"Что делает это ещё более удивительным, так это то, что его построили доисторические люди, которые ещё даже не развивали керамику или сельское хозяйство", — говорит Танрытаныр. "Это ставит под сомнение всё, что мы считали известными о развитии цивилизации. Это предполагает, что религия или ритуал могли появиться до одомашнивания растений и животных, а не после."

Базар, чай и "культурное сердцебиение" Урфы

Шанлыурфа не сводится к музеям и раскопкам: её легко почувствовать через быт. В узких переулках Капалы Чаршы шумят лавки с тканями, медной утварью, орехами и коврами, а в караван-сарае Гюмрюк Хан мужчины часами играют в нарды и пьют чай. Вечером город пахнет жареным мясом: здесь особенно ценят кебаб Урфа, а баклажанный вариант считают местной классикой.

Традиции передаются и через встречи sıra gecesi — "ночь собрания", где читают стихи, поют и общаются до поздней ночи. Как подчёркивают местные, это не спектакль для гостей, а способ сохранять связь поколений и поддерживать общинный дух.

Шанлыурфа остаётся редким примером места, где миф, религия и наука не спорят, а дополняют друг друга. Здесь можно за один день увидеть священные бассейны, услышать призыв к молитве, пройтись по базару и оказаться рядом с древними камнями, которые меняют представления об истории человечества. Город словно соединяет разные времена и культуры — и именно поэтому притягивает людей снова и снова.