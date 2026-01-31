Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Страховщик осматривает машину после ДТП
© freepik.com by jcomp is licensed under public domain
Сергей Герасимов Опубликована сегодня в 15:00

Секунда невнимательности в городе — и поздно тормозить: почему ДТП происходят "на ровном месте"

Ежедневные поездки по городу создают иллюзию безопасности и контроля, из-за чего водители часто теряют бдительность. Именно в привычной обстановке совершается большинство ошибок, которые приводят к авариям, наездам на пешеходов и цепным столкновениям. В плотном трафике даже секундная потеря внимания может стать критичной. Об этом сообщает Pravda. Ru.

Почему город особенно опасен для водителя

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто отмечает, что основа большинства ДТП в городской среде — не технические неисправности, а человеческий фактор. Водители регулярно нарушают базовые правила, считая, что хорошо знают маршрут и ситуацию на дороге. Такое отношение приводит к переоценке собственных возможностей и игнорированию очевидных рисков.

"Главная причина аварий — невнимательность и несоблюдение правил дорожного движения. В первую очередь это превышение скоростного режима, игнорирование дорожных знаков и проезд на красный свет. В городской среде, где плотный трафик и постоянные помехи, такие нарушения особенно опасны, потому что у водителя практически нет времени на реакцию", — отметил автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

По словам специалиста, именно городская скорость часто вводит в заблуждение. Кажется, что разгон небольшой, значит и последствия будут минимальными. На практике же расстояния короткие, манёвров много, а неожиданное появление пешехода или другого автомобиля оставляет доли секунды на принятие решения.

Телефон за рулём как скрытая угроза

Отдельного внимания, по мнению эксперта, заслуживает использование мобильного телефона во время движения. Даже краткий разговор или взгляд на экран отвлекают сильнее, чем многие готовы признать. Водитель может продолжать ехать по привычной траектории, но его реакция уже замедлена.

"Разговор по телефону во время движения очень сильно отвлекает, даже если речь идет о коротком звонке. Многие уверены, что смогут быстро сказать пару слов и ничего не случится, но это заблуждение. Гарнитура или система Bluetooth могут стать выходом из ситуации, так как позволяют водителю не отвлекаться от дороги и держать руки на руле", — пояснил автоэксперт.

Моржаретто подчёркивает, что опасность заключается не только в занятых руках, но и в снижении концентрации. В условиях города, где дорожная обстановка меняется каждую секунду, это может стать решающим фактором в критический момент.

Зима усиливает последствия ошибок

В холодное время года риск ДТП возрастает ещё сильнее. Эксперт советует внимательно относиться к предупреждениям МЧС и транспортных служб о неблагоприятных погодных условиях. По возможности в такие дни лучше отказаться от поездок, особенно если они не являются срочными.

Если же выезд неизбежен, Моржаретто рекомендует придерживаться зимнего стиля вождения: избегать резких манёвров, ускорений и торможений, выбирать спокойную траекторию и скорость, позволяющую полностью контролировать автомобиль. В сочетании с внимательностью и соблюдением правил это остаётся самым надёжным способом снизить вероятность аварии в городе.

Автор Сергей Герасимов
Сергей Герасимов — автоюрист (КФУ) с 20-летним стажем. Эксперт по ДТП, защите прав потребителей и спорам со страховыми компаниями. Судебный защитник.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

