Улицы сверкают идеально — этот европейский город удивляет туристов порядком и ухоженностью на каждом шагу

Городские улицы, от которых невозможно оторвать взгляд, и чистота, которая заметна сразу — именно такие впечатления оставляет Краков. Об этом сообщает исследование компании Radical Storage, предоставляющей услуги безопасного хранения багажа. Согласно данным компании, польский город лидирует в мире по положительным отзывам туристов о чистоте, делая пребывание здесь максимально комфортным.

Лидеры рейтинга

Краков возглавил рейтинг с 98,5 процента положительных отзывов, что стало рекордным показателем среди всех исследованных городов. Туристы отмечают аккуратные улицы, ухоженные парки и общую атмосферу порядка, что существенно повышает качество путешествия и создает впечатление, будто город живет по собственным стандартам чистоты.

На втором месте оказалась Шарджа в ОАЭ с 98 процентами позитивных комментариев. Этот город демонстрирует не только чистоту, но и высокий уровень городской инфраструктуры, включая современные транспортные системы и продуманное благоустройство общественных зон. Замыкает тройку лидеров Сингапур — 97,9 процента положительных отзывов, что подтверждает репутацию город-государства как образца порядка и гигиены.

Топ-10 чистейших городов мира

В десятку лучших, помимо указанных выше, вошли Варшава (Польша), Доха (Катар), Эр-Рияд (Саудовская Аравия), Прага (Чехия), Маскат (Оман), Дубай (ОАЭ) и Фукуока (Япония). Все эти города отличаются не только чистотой улиц, но и высоким уровнем обслуживания туристов, развитой инфраструктурой и современными стандартами безопасности.

Согласно исследованию Radical Storage, оценка чистоты формировалась на основе отзывов реальных путешественников, что делает данные максимально объективными.