Не верила, что растения могут очистить воздух, пока не попробовала мандарин и эвкалипт
Комнатные растения — не только украшение интерьера, но и природные помощники в поддержании здоровья. В последние годы всё чаще говорят о том, что некоторые виды растений могут работать как естественные обеззараживатели воздуха, эффективно очищая помещение от вредных микробов, вирусов и бактерий.
Как пояснила врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Сабина Дельманова, растения, выделяющие эфирные масла, обладают фитонцидными свойствами и способны существенно улучшать качество воздуха в домашних условиях. Давайте подробнее рассмотрим, какие комнатные растения считаются лучшими для борьбы с вирусами и какие из них можно легко вырастить даже в квартире.
"Особенность растений с антисептическим эффектом заключается в том, что они содержат эфирные масла, богатые фитонцидами — веществами, уничтожающими патогенную микрофлору. Поэтому некоторые виды комнатных растений могут выступать обеззараживателями воздуха. Самый эффективный борец с вирусами — это эвкалипт. Он признан хорошим помощником в противостоянии с болезнями верхних дыхательных путей, обеззараживая воздух и облегчая дыхание", — пояснила Сабина Дельманова.
Лучшие комнатные растения для обеззараживания воздуха
1. Эвкалипт
Эвкалипт — лидер среди комнатных растений по очищению воздуха. Это растение выделяет фитонциды, которые эффективно уничтожают вирусы и бактерии, особенно в холодное время года, когда вирусы наиболее активны. Эвкалипт помогает при заболеваниях дыхательных путей, снимает воспаление и облегчает дыхание.
2. Цитрусовые растения (мандарин, лимон, апельсин)
Цитрусовые растения, такие как лимоны, мандарины и апельсины, являются отличными помощниками в борьбе с патогенными микроорганизмами. Эти растения активно выделяют эфирные масла, которые очищают воздух от вирусов и бактерий. Несмотря на компактные размеры, они эффективно выполняют свою функцию даже в условиях квартиры.
3. Можжевельник
Можжевельник — хвойное растение, которое очищает воздух от различных микроорганизмов и помогает создать в помещении практически стерильную атмосферу. Это растение выделяет фитонциды, которые уничтожают патогенные бактерии и вирусы.
4. Мирт
Мирт не только декоративное, но и высокоэффективное антисептическое растение. Оно активно борется с вирусами и бактериями, в том числе с возбудителем туберкулёза — палочкой Коха. Его полезные свойства известны уже много веков.
5. Лаванда
Лаванда известна в первую очередь своими успокаивающими свойствами, но она также содержит эфирные масла с антисептическим действием. Лаванда не только помогает улучшить качество воздуха, но и оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему.
6. Розмарин
Розмарин — ещё одно растение, которое сочетает в себе антисептические свойства с ароматическими качествами. Используемый в кулинарии, розмарин также эффективно очищает воздух в помещении и борется с патогенной микрофлорой.
7. Лук и чеснок
Хотя лук и чеснок — растения, которые многие выращивают на подоконниках, они также обладают сильными антисептическими свойствами. Эти растения выделяют фитонциды, которые убивают вирусы и бактерии в помещении.
Сравнение самых эффективных комнатных растений для обеззараживания
|Растение
|Влияние на воздух
|Особенности ухода
|Эффективность в борьбе с вирусами
|Эвкалипт
|Уничтожает вирусы и бактерии, улучшает дыхание
|Требует света и влажности
|Очень высокое
|Мандарин
|Очищает воздух от микробов
|Любит солнечные места
|Высокое
|Можжевельник
|Убивает патогенные бактерии
|Требует хорошего освещения
|Высокое
|Мирт
|Борется с бактериями, включая палочку Коха
|Требует регулярного полива
|Очень высокое
|Лаванда
|Успокаивает и очищает воздух
|Легко выращивается в помещении
|Среднее
|Розмарин
|Очищает от патогенов
|Любит свет и умеренный полив
|Среднее
|Лук и чеснок
|Уничтожают бактерии и вирусы
|Легко выращивать в любых условиях
|Среднее
Советы шаг за шагом по выбору и уходу за растениями
-
Выберите подходящее место для растения. Цитрусовые и хвойные растения лучше всего чувствуют себя на светлых подоконниках, а мирт и лаванда — в более тёплых местах.
-
Регулярно поливайте растения. Недостаток влаги может снизить эффективность эфирных масел. Для большинства из них требуется регулярный, но не чрезмерный полив.
-
Следите за влажностью. Растения, очищающие воздух, любят умеренную влажность. Слишком сухой воздух снизит их антисептическое действие.
-
Не забывайте о чистоте. Поддерживайте листья чистыми, регулярно протирая их влажной тканью.
-
Создавайте оптимальные условия. Используйте увлажнители или поддоны с камнями и водой для поддержания необходимой влажности в помещении.
Ошибка-Последствия-Альтернатива
-
Ошибка: недостаточный полив растений.
Последствие: фитонциды выделяются слабо, эффективность снижается.
Альтернатива: обеспечить умеренный и регулярный полив.
-
Ошибка: размещение растения в тени.
Последствие: растение не может полноценно развиваться, эффективность антисептического действия снижается.
Альтернатива: разместить растения на хорошо освещённом месте.
-
Ошибка: неучёт потребности в влажности.
Последствие: растения не могут выделять достаточное количество фитонцидов.
Альтернатива: использовать увлажнители воздуха или поддоны с водой.
А что если…
А что если поставить несколько разных растений в одну комнату? Они будут работать более эффективно, создавая дополнительную защиту от бактерий и вирусов.
А что если растение не цветёт? Это не влияет на его антисептические свойства, но обеспечьте ему необходимое количество света и правильную температуру.
А что если я не могу найти эвкалипт? Выберите альтернативу — например, розмарин или мандарин. Они тоже обладают отличными антисептическими свойствами.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Натуральные антисептики
|Требуют правильных условий ухода
|Легкость в уходе для большинства видов
|Некоторые растения чувствительны к пересыханию
|Повышают качество воздуха
|Требуют регулярного ухода и полива
|Приятные ароматы
|Некоторые виды требуют много света
FAQ
Какую роль играют эфирные масла в дезинфекции?
Эфирные масла, выделяемые растениями, содержат фитонциды, которые убивают вирусы и бактерии в воздухе.
Можно ли выращивать такие растения на подоконнике?
Да, большинство из этих растений хорошо растут на подоконниках при правильном уходе.
Какие растения лучше подходят для офисов?
Для офисов подойдут лимоны, лаванда и розмарин — они компактные и не требуют сложного ухода.
Мифы и Правда
-
Миф: лаванда — это только расслабляющее растение.
Правда: лаванда также обладает антисептическими свойствами и очищает воздух.
-
Миф: растения с антисептическим эффектом требуют много места.
Правда: даже миниатюрные растения, такие как мандарин или розмарин, могут эффективно очищать воздух.
-
Миф: все растения с фитонцидами борются только с вирусами.
Правда: фитонциды также борются с бактериями и грибами.
Исторический контекст
Использование растений с антисептическими свойствами не ново. Ещё в Древней Греции и Риме лаванда и розмарин использовались для очищения помещений. В XX веке учёные начали активно изучать фитонцидные растения и их влияние на здоровье человека.
Три интересных факта
-
Эфирные масла эвкалипта могут очищать воздух от вирусов за 30-60 минут.
-
Можжевельник, помимо антисептических свойств, помогает улучшить циркуляцию крови.
-
Лаванда может помочь не только в борьбе с вирусами, но и с бессонницей.
