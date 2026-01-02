Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Апельсины
Апельсины
© Designed by Freepik by 8photo is licensed under Public domain
Главная / Питомцы
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 22:57

Запах цитрусовых ломает поведение собак: нос реагирует так, будто в воздухе опасность

Эфирные масла цитрусовых раздражают обоняние собак — Fanpage

Многие владельцы замечали: стоит начать чистить апельсин, как собака меняется в поведении. Животное отходит подальше, морщит морду или начинает чихать без видимой причины. Для людей аромат цитрусовых ассоциируется со свежестью, но для собак он может оказаться настоящим испытанием. Об этом сообщает Fanpage.

Почему цитрусовые так сильно действуют на собак

Причина кроется в особенностях собачьего обоняния, которое в разы чувствительнее человеческого. Нос собаки способен улавливать и различать мельчайшие запаховые нюансы, которые человек просто не замечает. Именно поэтому аромат, кажущийся нам лёгким и приятным, для животного может быть чрезмерно резким. Известно, что собаки ориентируются в мире в первую очередь через запахи и даже способны замечать изменения, которые недоступны человеку, включая состояние здоровья по запаху тела, о чём подробно рассказывается в материале про обоняние собак.

Цитрусовые — апельсины, лимоны, мандарины, грейпфруты и клементины — содержат большое количество эфирных масел. Особенно много их в кожуре, и именно они активно выделяются, когда фрукт чистят или сжимают. Эти масла обладают сильным, проникающим ароматом, который для чувствительного носа собаки может быть не просто неприятным, а буквально перегружающим органы чувств.

Это не ненависть, а защитная реакция

Важно понимать: речь не идёт о "ненависти" в человеческом смысле. Собаки не оценивают запахи эмоционально, они реагируют на интенсивность сигнала. Когда аромат становится слишком резким, мозг животного воспринимает его как потенциально опасный или тревожный стимул, и собака инстинктивно старается дистанцироваться.

Обонятельная система пса устроена так, что она улавливает запахи гораздо точнее и глубже, чем наша. По данным зоологов, количество рецепторов в носу собаки значительно превышает человеческие показатели, и именно поэтому чувствительность к запахам играет ключевую роль в их поведении. В такой ситуации уход из комнаты или демонстрация дискомфорта — способ защитить себя от сенсорной перегрузки.

Как именно собаки реагируют на запах цитрусовых

Поведение может различаться в зависимости от темперамента и индивидуальной чувствительности. Некоторые собаки предпочитают самый простой вариант — уйти в другую комнату или лечь подальше от источника запаха. Другие начинают активно облизывать морду, морщиться или несколько раз подряд чихать, словно пытаясь очистить нос от раздражителя.

Иногда можно заметить и более необычную реакцию — царапание пола или земли лапами. Такое поведение считается попыткой "перекрыть" неприятный запах собственным и чаще наблюдается у кобелей, особенно после маркировки территории. Все эти реакции укладываются в рамки нормального поведения и лишь подчёркивают, насколько иначе собаки воспринимают окружающий мир.

Понимание таких нюансов помогает владельцам быть внимательнее к потребностям питомца. То, что для человека кажется безобидной мелочью, для собаки может стать источником ощутимого дискомфорта.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кошки могут есть хлеб как лакомство — ветеринары сегодня в 16:17
Кошка выпрашивает хлеб? Всё дело в одном мощном компоненте

Почему кошки тянутся к хлебу и можно ли давать его питомцу? Объясняем роль дрожжей, риски добавок и почему сырое тесто под запретом.

Читать полностью » Нападение собаки в семье привело к гибели питбуля — fanpage сегодня в 10:56
Кровь на полу и сломанная логика: трагедия с питбулем показала главную ошибку людей

Трагедия с питбулем в Италии вновь обострила спор об агрессии собак. Почему проблема не в породе и какие решения действительно работают.

Читать полностью » Маленький аквариум требует больше ухода чем большой — эксперт сегодня в 4:06
Почему петушок в одиночестве сходит с ума? Секрет поведения, о котором молчат продавцы

Даже в 5-10 литрах можно создать комфортный аквариум, если выбрать подходящих рыбок и следить за водой, аэрацией и температурой.

Читать полностью » Кошки снижают ласковость при стрессе и изменении среды – Fanpage вчера в 21:02
Привычная ласка исчезла: вчера мурлыкала на коленях, а сегодня живёт как на другой планете

Кошка вдруг перестала быть ласковой и избегает контакта? Разбираемся, какие изменения в жизни и здоровье питомца могут стоять за таким поведением.

Читать полностью » Пудели демонстрируют высокую способность к обучению трюкам — кинологи вчера в 15:14
Собака, которая всегда улыбается: порода, превращающая любую прогулку с ребёнком в праздник

Ищете собаку для семьи с детьми? Рассказываем о четырёх породах с мягким характером, терпением и отличной обучаемостью — дружба будет безопасной.

Читать полностью » Стресс смены дома выявляет болезни у животных в первую неделю — Le Figaro вчера в 9:56
Милые лапы, жёсткие правила: уход за собакой и кошкой начинается без права на ошибку

Появление собаки или кошки в доме требует продуманного ухода: визиты к ветеринару, вакцинация, профилактика и финансовое планирование.

Читать полностью » Кошка защищает личные границы при навязчивом внимании — ветеринар вчера в 3:03
Кошка ласкалась, а через минуту уже царапается? Всё дело в перегреве, который хозяин не замечает

Кошка внезапно стала агрессивной? Разбираем бытовые причины: игра, стресс, защита территории и личных границ — и что делать хозяину.

Читать полностью » Разминание лапами у кошек сопровождается признаками расслабления — Le Mag du Chat 31.12.2025 в 20:15
Кошачье счастье существует: три странных ритуала, которые кошка повторяет не ради выживания

Кошки не говорят о чувствах, но их действия многое объясняют. Как игры, ласка и привычные ритуалы помогают понять, что питомец испытывает удовольствие.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Кариес и проблемы с дёснами влияют на запах изо рта — Здоровье Mail
Дом
Неподходящее средство усиливает пенообразование в стиральной машине — House Digest
Авто и мото
Поддельные иридиевые свечи зажигания выявляют с помощью магнита и мультиметра — соцсети
Еда
При жарке рыбы уменьшить разбрызгивание масла помогает окунание в холодную воду —
Спорт и фитнес
Тело стало подтянутым за счет тренировок с собственным весом — Людмила Титова
Наука
Ученые применили пищевые отходы для защиты растений – JAFC
Туризм
Эквадор становится всё более популярным у российских путешественников - ТурПром
Садоводство
Магнолию на зиму обязательно укрывают, чтобы сохранить цветочные почки — садоводы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet