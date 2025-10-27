Блестит — значит опасен: что скрывает кожура мандаринов с прилавка
Опасность мандариновой цедры: диетолог рассказала, чем опасны химикаты на кожуре цитрусовых
Яркие и блестящие мандарины на прилавках выглядят аппетитно, но не всегда безопасны. Диетолог Дженни Чише предупредила, что для сохранения свежести и привлекательного вида цитрусовые часто обрабатывают химическими веществами, которые при неправильном употреблении могут нанести вред здоровью.
"Для подавления грибков на кожуру цитрусовых часто наносят вещества имазалил и тиабендазол, которые влияют на печень и эндокринную систему", — пояснила диетолог Дженни Чише.
Зачем обрабатывают цитрусовые
После сбора урожая фрукты проходят длительный путь — от плантаций до магазинов. Чтобы защитить их от плесени, насекомых и преждевременного гниения, кожуру покрывают специальными препаратами. Наиболее распространённые из них — имазалил и тиабендазол, противогрибковые вещества, препятствующие развитию спор на поверхности фруктов.
Такая обработка помогает сохранить товарный вид, особенно при транспортировке на дальние расстояния. Но вместе с тем именно она делает кожуру цитрусовых потенциально опасной, если употреблять её в пищу.
Как действуют химикаты
Имазалил и тиабендазол — вещества, способные накапливаться в организме. При регулярном попадании в больших дозах они могут вызывать раздражение кожи, нарушения обмена веществ и работы нервной системы. Особенно чувствительны к ним дети и люди с хроническими заболеваниями печени.
Хотя концентрация этих веществ на фруктах обычно невелика и считается безопасной, риск повышается, если использовать цедру в кулинарии — например, добавлять её в выпечку, десерты или напитки.
"В малых дозах эти вещества не навредят, но в больших количествах могут представлять опасность", — отметила Чише.
Сравнение: обработанные и необработанные фрукты
|Параметр
|Обработанные цитрусовые
|Необработанные (органические)
|Срок хранения
|До нескольких месяцев
|1-2 недели
|Внешний вид
|Глянцевый, яркий
|Менее блестящий, естественный
|Риск химических остатков
|Высокий
|Минимальный
|Цена
|Ниже
|Выше
|Безопасность при использовании цедры
|Требуется тщательная очистка
|Можно использовать без страха
Как правильно мыть цитрусовые: советы диетолога
-
Промывайте фрукты под тёплой проточной водой не менее 30 секунд.
Это помогает смыть часть восков и поверхностных загрязнений.
-
Используйте мягкое мыло или специальное средство для мытья фруктов.
После обработки тщательно ополосните кожуру.
-
Применяйте щётку с мягкой щетиной.
Она позволяет удалить невидимую плёнку с поверхности.
-
Не ешьте цедру без дополнительной очистки.
Даже при варке или запекании часть химикатов может сохраняться.
-
Выбирайте органические или фермерские продукты.
На таких фруктах меньше синтетических обработок, хотя они и портятся быстрее.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: использовать цедру прямо с кожурой для выпечки или напитков.
Последствие: попадание химических остатков в организм.
Альтернатива: тщательно мыть и очищать фрукты перед приготовлением.
-
Ошибка: считать, что кипяток нейтрализует химикаты.
Последствие: имазалил устойчив к высоким температурам.
Альтернатива: предварительно очищать кожуру мылом и щёткой, а не только ошпаривать.
-
Ошибка: хранить фрукты рядом с другими продуктами.
Последствие: химические вещества могут оседать на соседней пище.
Альтернатива: держать цитрусовые отдельно и в закрытой таре.
А что если мандарины домашние или с рынка?
Даже в этом случае стоит проявить осторожность. На небольших фермах и в частных хозяйствах тоже могут использовать фунгициды для продления хранения урожая. Поэтому безопаснее всегда мыть фрукты тщательно, независимо от места покупки.
Если вы не уверены в происхождении продукта — лучше снять кожуру и не использовать цедру в еду.
Плюсы и минусы обработки цитрусовых
|Плюсы
|Минусы
|Увеличивает срок хранения
|Возможное накопление химикатов
|Сохраняет привлекательный внешний вид
|Риск раздражения кожи и слизистых
|Снижает потери урожая
|Опасность при употреблении цедры
|Дешевле при массовом производстве
|Требует тщательной мойки
FAQ
Можно ли есть цедру из магазинных мандаринов?
Нет, если фрукт не промыт. Лучше использовать органические плоды или предварительно очистить кожуру мылом и щёткой.
Удаляются ли химикаты при мытье водой?
Частично. Большая часть веществ удаляется только с помощью тёплой воды и механической чистки.
Можно ли просто снять кожуру и не волноваться?
Да, основная масса химикатов находится на поверхности. Мякоть мандарина безопасна при условии, что фрукт не повреждён.
Стоит ли покупать мандарины с налётом или пятнами?
Лучше избегать таких плодов — это может быть либо след плесени, либо остаток воскового покрытия.
Мифы и правда
-
Миф: обработанные мандарины вредны всегда.
Правда: при правильном мытье и очистке риск сводится к минимуму.
-
Миф: органические фрукты не подвергаются никакой обработке.
Правда: допускается использование природных восков и безопасных средств, но в меньших количествах.
-
Миф: запах химии легко определить по аромату кожуры.
Правда: большинство фунгицидов не имеют запаха и не ощущаются при хранении.
3 интересных факта
-
Имазалил и тиабендазол входят в список веществ, контролируемых ВОЗ: их применение допустимо только в микродозах.
-
Мытьё цитрусовых с мылом удаляет до 80% остатков химикатов.
-
Даже органические мандарины могут быть покрыты натуральным воском — он не опасен и легко смывается тёплой водой.
