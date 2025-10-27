Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flikr.com by Tom Harpel is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 19:18

Блестит — значит опасен: что скрывает кожура мандаринов с прилавка

Яркие и блестящие мандарины на прилавках выглядят аппетитно, но не всегда безопасны. Диетолог Дженни Чише предупредила, что для сохранения свежести и привлекательного вида цитрусовые часто обрабатывают химическими веществами, которые при неправильном употреблении могут нанести вред здоровью.

"Для подавления грибков на кожуру цитрусовых часто наносят вещества имазалил и тиабендазол, которые влияют на печень и эндокринную систему", — пояснила диетолог Дженни Чише.

Зачем обрабатывают цитрусовые

После сбора урожая фрукты проходят длительный путь — от плантаций до магазинов. Чтобы защитить их от плесени, насекомых и преждевременного гниения, кожуру покрывают специальными препаратами. Наиболее распространённые из них — имазалил и тиабендазол, противогрибковые вещества, препятствующие развитию спор на поверхности фруктов.

Такая обработка помогает сохранить товарный вид, особенно при транспортировке на дальние расстояния. Но вместе с тем именно она делает кожуру цитрусовых потенциально опасной, если употреблять её в пищу.

Как действуют химикаты

Имазалил и тиабендазол — вещества, способные накапливаться в организме. При регулярном попадании в больших дозах они могут вызывать раздражение кожи, нарушения обмена веществ и работы нервной системы. Особенно чувствительны к ним дети и люди с хроническими заболеваниями печени.

Хотя концентрация этих веществ на фруктах обычно невелика и считается безопасной, риск повышается, если использовать цедру в кулинарии — например, добавлять её в выпечку, десерты или напитки.

"В малых дозах эти вещества не навредят, но в больших количествах могут представлять опасность", — отметила Чише.

Сравнение: обработанные и необработанные фрукты

Параметр Обработанные цитрусовые Необработанные (органические)
Срок хранения До нескольких месяцев 1-2 недели
Внешний вид Глянцевый, яркий Менее блестящий, естественный
Риск химических остатков Высокий Минимальный
Цена Ниже Выше
Безопасность при использовании цедры Требуется тщательная очистка Можно использовать без страха

Как правильно мыть цитрусовые: советы диетолога

  1. Промывайте фрукты под тёплой проточной водой не менее 30 секунд.
    Это помогает смыть часть восков и поверхностных загрязнений.

  2. Используйте мягкое мыло или специальное средство для мытья фруктов.
    После обработки тщательно ополосните кожуру.

  3. Применяйте щётку с мягкой щетиной.
    Она позволяет удалить невидимую плёнку с поверхности.

  4. Не ешьте цедру без дополнительной очистки.
    Даже при варке или запекании часть химикатов может сохраняться.

  5. Выбирайте органические или фермерские продукты.
    На таких фруктах меньше синтетических обработок, хотя они и портятся быстрее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать цедру прямо с кожурой для выпечки или напитков.
    Последствие: попадание химических остатков в организм.
    Альтернатива: тщательно мыть и очищать фрукты перед приготовлением.

  • Ошибка: считать, что кипяток нейтрализует химикаты.
    Последствие: имазалил устойчив к высоким температурам.
    Альтернатива: предварительно очищать кожуру мылом и щёткой, а не только ошпаривать.

  • Ошибка: хранить фрукты рядом с другими продуктами.
    Последствие: химические вещества могут оседать на соседней пище.
    Альтернатива: держать цитрусовые отдельно и в закрытой таре.

А что если мандарины домашние или с рынка?

Даже в этом случае стоит проявить осторожность. На небольших фермах и в частных хозяйствах тоже могут использовать фунгициды для продления хранения урожая. Поэтому безопаснее всегда мыть фрукты тщательно, независимо от места покупки.

Если вы не уверены в происхождении продукта — лучше снять кожуру и не использовать цедру в еду.

Плюсы и минусы обработки цитрусовых

Плюсы Минусы
Увеличивает срок хранения Возможное накопление химикатов
Сохраняет привлекательный внешний вид Риск раздражения кожи и слизистых
Снижает потери урожая Опасность при употреблении цедры
Дешевле при массовом производстве Требует тщательной мойки

FAQ

Можно ли есть цедру из магазинных мандаринов?
Нет, если фрукт не промыт. Лучше использовать органические плоды или предварительно очистить кожуру мылом и щёткой.

Удаляются ли химикаты при мытье водой?
Частично. Большая часть веществ удаляется только с помощью тёплой воды и механической чистки.

Можно ли просто снять кожуру и не волноваться?
Да, основная масса химикатов находится на поверхности. Мякоть мандарина безопасна при условии, что фрукт не повреждён.

Стоит ли покупать мандарины с налётом или пятнами?
Лучше избегать таких плодов — это может быть либо след плесени, либо остаток воскового покрытия.

Мифы и правда

  • Миф: обработанные мандарины вредны всегда.
    Правда: при правильном мытье и очистке риск сводится к минимуму.

  • Миф: органические фрукты не подвергаются никакой обработке.
    Правда: допускается использование природных восков и безопасных средств, но в меньших количествах.

  • Миф: запах химии легко определить по аромату кожуры.
    Правда: большинство фунгицидов не имеют запаха и не ощущаются при хранении.

3 интересных факта

  1. Имазалил и тиабендазол входят в список веществ, контролируемых ВОЗ: их применение допустимо только в микродозах.

  2. Мытьё цитрусовых с мылом удаляет до 80% остатков химикатов.

  3. Даже органические мандарины могут быть покрыты натуральным воском — он не опасен и легко смывается тёплой водой.

