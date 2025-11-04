Электроника глючит от влаги, а кузов защищён от ржавчины: неожиданные подводные камни Citroen Berlingo

Если вы ищете вместительный, практичный и надежный автомобиль на вторичном рынке, Citroen Berlingo остается одним из лучших вариантов. При бюджете около 800 тысяч рублей можно подобрать достойный экземпляр, который прослужит еще несколько лет, при условии внимательного подхода к выбору.

На что обратить внимание при покупке

Кузов Berlingo хорошо защищен от коррозии, однако особое внимание стоит уделить кромкам дверей — именно здесь чаще всего появляются очаги ржавчины. В указанной ценовой категории чаще всего встречаются "каблучки" 2012-2013 годов выпуска, и именно их стоит тщательно осмотреть.

Мнение эксперта

"Скорее всего, вам попадется автомобиль с бензиновым мотором TU5JP4 объемом 1,6 литра. У него есть две версии – мощностью 90 и 109 л.с.", — отметил эксперт "За рулём" Александр Виноградов

Двигатель TU5JP4 заслужил репутацию долговечного агрегата, хотя при большом пробеге может проявляться повышенный расход масла. Существуют также версии с мотором 1.6, разработанным совместно с BMW, мощностью 120 л. с. К ним уже следует относиться осторожнее: после 150 тысяч километров почти наверняка понадобится замена цепи ГРМ, а также возможны течи масла и антифриза. Поэтому при осмотре такой машины диагностика двигателя крайне важна.

Салон и электроника

При проверке салона обязательно убедитесь, что все кнопки и элементы управления работают корректно. В Berlingo часто встречаются проблемы с электроникой из-за попадания влаги в разъемы, что может вызвать сбои в работе различных систем.

Трансмиссия

Практически все Berlingo на вторичном рынке оснащены пятиступенчатой механической коробкой передач. В паре с бензиновыми моторами она демонстрирует долгий ресурс и надежность, в отличие от дизельных версий, которые требуют более внимательного ухода.

Советы шаг за шагом при выборе

Осмотрите кузов, особенно кромки дверей и арки, на предмет коррозии. Проверьте двигатель на наличие течей масла и антифриза, уточните пробег цепи ГРМ. Протестируйте работу всех кнопок и электроники в салоне. Обратите внимание на коробку передач и сцепление — у механики обычно нет проблем, но проверка лишней не будет. Если есть возможность, проведите полную диагностику у специалиста, особенно если мотор BMW 1.6.

А что если…

Если бюджет ограничен и хочется взять более свежий экземпляр, возможно, стоит рассмотреть другие вместительные автомобили с пробегом за 800 тысяч рублей. Иногда за аналогичные деньги можно найти Renault Kangoo или Peugeot Partner, которые по комфорту и вместимости мало чем уступают Berlingo.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Надежный бензиновый мотор TU5JP4 Возможен масложор при больших пробегах Простая и долговечная МКП Слабые места в электронике из-за влаги Вместительный салон и багажник Версии с мотором BMW требуют внимательной диагностики Хорошая коррозионная защита кузова Встречаются очаги ржавчины на дверных кромках Доступные запчасти и обслуживание Дизельные версии менее надежны

FAQ

Как выбрать Citroen Berlingo за 800 тысяч рублей?

Ищите экземпляр 2012-2013 годов с бензиновым мотором 1.6 и механической коробкой передач, проверяйте кузов и двигатель на течи.

Сколько стоит обслуживание такого автомобиля?

Средний ремонт и обслуживание бензинового Berlingo обходятся доступно: расходники и запчасти недорогие, а серьезные поломки случаются редко при правильном уходе.

Что лучше: бензин или дизель?

Бензиновый TU5JP4 надежнее и проще в обслуживании, дизельные версии требуют большего внимания и могут быть дороже в ремонте.

Исторический контекст

Citroen Berlingo впервые появился в 1996 году и с тех пор завоевал репутацию практичного и неприхотливого автомобиля для семей и бизнеса. С момента выхода второго поколения модель стала более комфортной, сохранив при этом простоту и надежность.

3 интересных факта