Право почвы или крови? Что происходит, если ребёнок рождается в самолёте
Рождение ребёнка в самолёте — редкое событие, но жизненные обстоятельства бывают непредсказуемыми. Такая ситуация вызывает массу вопросов, и главный из них — какое гражданство получит новорождённый. Вопреки мифам, дети, появившиеся на свет на борту, вовсе не автоматически становятся гражданами страны, куда направляется рейс. На присвоение гражданства влияют сразу несколько факторов, и нюансы здесь важнее, чем кажется.
Основные правила присвоения гражданства ребёнку, рождённому на борту
Правовые системы разных стран по-разному трактуют факт рождения. Одни государства ориентируются на территорию (или воздушное пространство), другие — на гражданство родителей, третьи учитывают принадлежность самолёта. Поэтому в реальности возможны несколько вариантов, и зачастую гражданство определяется по совокупности норм. В большинстве случаев новорождённый получает тот же статус, что и родители, однако исключения существуют, особенно если страна применяет принцип "права почвы".
Сравнение принципов присвоения гражданства
|Принцип
|Суть
|Когда применяется
|Право почвы (jus soli)
|Гражданство страны, над или на территории которой произошли роды
|Страны Америки, Карибского бассейна и часть государств Азии
|Право крови (jus sanguinis)
|Гражданство родителей (матери или отца)
|Большинство стран мира
|Гражданство страны регистрации самолёта
|Реже всего, применяется в исключительных случаях
|Ситуации над международными водами или при риске апатридства
Советы шаг за шагом
- Уточняйте миграционные правила тех стран, куда летите. Даже если роды в самолёте кажутся маловероятными, полезно знать, какие страны дают гражданство по "праву почвы", а какие — только по "праву крови". Это поможет понять, имеет ли ребёнок право на дополнительное гражданство.
- Изучайте нюансы "права почвы". В одних странах новорождённый становится их гражданином автоматически, а в других нужно выполнение дополнительных условий — например, требование, чтобы один из родителей уже имел местное гражданство или законный статус. Такие тонкости особенно важны в странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
- Учитывайте возможное двойное гражданство. Если страна родителей следует "праву крови", а страна, над которой произошли роды, придерживается "права почвы", у ребёнка появляется шанс получить два гражданства сразу. Это возможно только там, где двойное гражданство разрешено законодательством.
- Не рассчитывайте на гражданство страны, которой принадлежит самолёт. Этот вариант работает крайне редко — по сути только тогда, когда ребёнок рискует стать апатридом. Обычно он применяется при родах над открытым морем, где нет территориальной принадлежности.
- Перед полётом изучите правила авиакомпании, если беременность на позднем сроке. У разных перевозчиков свои ограничения: одни допускают перелёты до 35-36 недель, другие требуют справку от врача, подтверждающую отсутствие противопоказаний. Чем ближе к родам, тем выше вероятность, что авиакомпания потребует медицинские документы.
- Если срок большой — возьмите медицинскую карту и предупредите экипаж. При поздних сроках и долгих перелётах важно иметь выписки по беременности, стерильную пелёнку, перчатки и минимальный набор средств гигиены. Персонал лучше предупредить заранее: при ухудшении самочувствия экипаж сможет быстрее среагировать.
А что если роды начались прямо на борту
Даже идеальная подготовка не исключает неожиданностей. Бортпроводники проходят базовое обучение по принятию родов, поэтому в экстренной ситуации они смогут обеспечить первичную помощь. Однако роды длятся не менее нескольких часов, и на дальнем маршруте велика вероятность, что их придётся принимать до посадки. После приземления женщину и ребёнка передают врачам, а вопросы о гражданстве решаются уже после фиксации факта рождения в официальных документах.
Плюсы и минусы гражданства, полученного при рождении в самолёте
|Плюсы
|Минусы
|Шанс на гражданство страны с развитой социальной системой
|Нет гарантий, что страна применит "право почвы" к рождению на борту
|Возможность двойного гражданства
|Юридические нюансы могут отличаться даже в пределах одного региона
|Иногда авиакомпании предоставляют бонусы
|Бонусы необязательны и часто ограничены по срокам или количеству перелётов
|Редкий и уникальный юридический статус
|Определение гражданства может занять время
|Дополнительные права и возможности при путешествиях
|Не все страны признают гражданство по сложным случаям рождения
FAQ
Получит ли ребёнок гражданство страны, над которой проходили роды?
Только если эта страна даёт гражданство по "праву почвы". В большинстве государств действует "право крови", и страна над полётом роли не играет.
Что если рождение произошло над океаном?
В таком случае ребёнок чаще всего получает гражданство родителей. Гражданство страны регистрации самолёта присваивается только в исключительных ситуациях.
Нужна ли справка на перелёт беременным?
Если до предполагаемой даты родов меньше 12 недель, авиакомпания может потребовать медицинскую справку. На поздних сроках без неё могут отказать в посадке.
