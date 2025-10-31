Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Йошкар-Ола. Набережная Брюгге
Йошкар-Ола. Набережная Брюгге
© commons.wikimedia.org by ShchipkovaElena is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 8:14

Европа внутри России: пять городов, где легко забыть, что вы не за границей

Пять российских городов с европейской архитектурой - от Выборга до Йошкар-Олы

Не обязательно лететь в Европу, чтобы гулять по мощёным улицам, любоваться готическими башнями и пить кофе у старинных ратуш. В России тоже есть города, где чувствуется дух Средневековья, северной строгости или балтийской неспешности.
Мы собрали девять мест, которые помогут сменить привычные пейзажи на европейские — не покидая страну.

1. Выборг — маленькая Скандинавия под Петербургом

Город всего в 35 километрах от финской границы будто сошёл со страниц скандинавских сказок.
Выборг побывал в составе Швеции и Финляндии, а потому здесь всё - не по-русски: узкие улочки, черепичные крыши, готические шпили и запах моря.

Главная достопримечательность — Выборгский замок с башней Святого Олафа. Поднимитесь на смотровую площадку — оттуда видно старый город, гавань и Финский залив.
Пройдитесь по булыжным улочкам Старого города, загляните во дворики с флюгерами и разноцветными фасадами.

Летом стоит выделить пару часов на парк "Монрепо" - романтический ландшафтный сад с гранитными скалами и видом на море.
А любителям искусства — прямая дорога в филиал Эрмитажа, расположенный в старинном особняке.

Совет: лучше всего гулять пешком — расстояния небольшие, а атмосферу хочется впитывать шаг за шагом.

2. Зеленоградск — немецкий курорт с балтийским характером

В Калининградской области есть не только средневековые соборы и замки, но и курорт, где всё напоминает уютные города Германии.
Зеленоградск — это узкие улочки, деревянные виллы, красные черепичные крыши и бесконечный променад вдоль Балтийского моря.

Главная гордость города — набережная, которая уходит прямо в море. Здесь приятно встречать закаты, слушать крики чаек и дышать солёным ветром.

Для любителей музеев — краеведческий музей, где собраны археологические находки и старинные карты региона.
А в бывшей водонапорной башне теперь работает музей кошек "Мурариум" - один из самых необычных в России.

Старейшее здание города — Спасо-Преображенский собор, а за чертой Зеленоградска начинается национальный парк "Куршская коса" - уникальный природный заповедник с песчаными дюнами и тропами вдоль моря.

Совет: выберите один из пешеходных маршрутов по Куршской косе — вид на Балтийское море и Куршский залив захватывает дух.

3. Рыбинск — северная Италия на Волге

Когда-то Рыбинск называли "столицей бурлаков", а сегодня — "волжской Венецией".
Этот город удивляет архитектурой и атмосферой: величественные соборы, купеческие особняки, мосты и узкие улочки, где будто остановилось время.

Центр притяжения — Спасо-Преображенский собор, один из самых крупных на Верхней Волге. Рядом — изящный польский костёл и старинная пожарная каланча.

Прогуляйтесь по набережной Волги: здесь сохранились купеческие дома XIX века, пивзавод с вековой историей и мавританский замок в византийском стиле.
Загляните в музей "Нобели и нобелевское движение", посвящённый братьям Нобель, которые жили и работали в России.

Лучшее время: лето и начало осени, когда воздух пахнет рекой, а город утопает в солнце.

4. Йошкар-Ола — архитектурная фантазия в центре России

Если хочется сразу попасть и в Амстердам, и в Венецию, и в Москву — добро пожаловать в столицу Марий Эл.
Йошкар-Ола — уникальный пример того, как провинциальный город превратился в "мини-Европу" благодаря амбициозным проектам архитекторов.

Центр города застроен копиями известных достопримечательностей Европы:

  • вдоль Малой Кокшаги тянутся дома в стиле Брюгге и Амстердама;
  • на площади Республики стоит Благовещенская башня, напоминающая Спасскую;
  • а кафедральный собор Благовещения похож на петербургский Храм Спаса на Крови.

При всей эклектичности, Йошкар-Ола очаровывает: яркие фасады отражаются в воде, улицы чистые, а на бульварах звучит музыка.

Не забудьте сделать фото с бронзовым Йошкиным котом - символом города, и прогуляться по Царёвококшайскому кремлю, где проходят фестивали и ярмарки.

Совет: приезжайте вечером — иллюминация превращает город в сказку.

5. Ивангород — средневековый форпост на границе с Европой

Маленький город на реке Нарве — место, где Россия буквально встречается с Европой лицом к лицу.
Здесь стоит мощная Ивангородская крепость, построенная Иваном III в XV веке. С её стен открывается панорама на Нарвский замок, который уже находится на эстонской стороне.

Фортификационный комплекс включает 11 башен и музей, где можно увидеть макеты крепостей и предметы военного быта.
Рядом — художественная галерея с работами знаменитого иллюстратора Ивана Билибина.

Совет: приезжайте летом, когда проходят исторические реконструкции — рыцарские турниры и фестивали делают атмосферу почти европейской.

6. Калининград — дух Восточной Пруссии

Город, где прошлое и настоящее переплелись особенно тесно. Калининград сохранил немецкий шарм — готические соборы, кирпичные кварталы и тихие улочки.

Главный символ — Кафедральный собор на острове Канта, рядом с которым покоится философ Иммануил Кант.
Прогуляйтесь по Рыбной деревне, стилизованной под старый Кёнигсберг, и поднимитесь на Музей мирового океана - отсюда открывается вид на Преголю.

Здесь даже воздух другой — морской, с ноткой истории.

7. Плес — русская Швейцария на Волге

Город художников и дачников, где Иван Левитан писал свои знаменитые пейзажи.
С холмов Плёса открываются виды, от которых невозможно отвести взгляд: Волга, деревянные домики, купола церквей и парусники на реке.

В центре — набережная с каменными особняками и уютными кафе. Обязательно поднимитесь на Соборную гору - оттуда весь город как на ладони.

Совет: приезжайте летом или осенью, когда город особенно фотогеничен.

8. Петрозаводск — северный модерн с европейским настроением

Столица Карелии по духу ближе к Хельсинки, чем к Москве.
На берегу Онежского озера раскинулась современная набережная с арт-скульптурами, подаренными разными странами Европы.

Город спокоен и уютен: кафе в стиле скандинавского минимализма, деревянные особняки, зелёные улицы.
Отсюда удобно выезжать на экскурсии по северным достопримечательностям — на остров Кижи или в Рускеалу.

9. Псков — старый город с европейской душой

Псков — один из древнейших городов России, стоящий на границе культур и эпох.
Его кремль с массивными башнями и белыми стенами напоминает скандинавские крепости, а узкие улочки и старинные храмы будто переносят в Средневековье.

Пройдитесь по набережной Великой, загляните в Мирожский монастырь с древними фресками и посидите в одном из кафе старого города. Атмосфера Пскова спокойна и созерцательна — как в маленьком европейском городе, где время идёт медленнее.

Таблица: города с европейским настроением

Город Европейский аналог Особенности
Выборг Финляндия, Швеция Замки, готика, старый город
Зеленоградск Германия Балтийский променад, архитектура Пруссии
Рыбинск Польша, Чехия Костёлы, купеческие особняки
Йошкар-Ола Бельгия, Нидерланды Копии европейских зданий
Ивангород Эстония Средневековая крепость
Калининград Германия Готический собор, дух Кёнигсберга
Плес Швейцария Пейзажи, набережная, холмы
Петрозаводск Скандинавия Озёра, модерн, спокойствие
Псков Северная Европа Кремль, старинные храмы

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Digi24: летом 2025 года Костинешти примет туристов на обновлённом пляже сегодня в 0:17
Черное море отступило: Румыния показала, как вернуть пляж из небытия

Костинешти переживает второе рождение: обновлённый пляж, современные пирсы и чистая вода превращают курорт в центр летнего отдыха на румынском побережье.

Читать полностью » Российская путешественница отметила уверенность и свободу итальянских женщин в выборе стиля вчера в 23:26
В Италии стареть — красиво, в России — страшно: блогерша сравнила женщин двух стран

Российская тревел-блогерша рассказала, чем стиль итальянок отличается от моды россиянок: зрелые женщины смело носят шляпы, цвета и каблуки, не боясь быть собой.

Читать полностью » Эксперт МГИМО Арапова: ЕС не планирует полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам вчера в 22:26
Шенген под вопросом? Эксперт предупредила о возможных изменениях

Эксперт МГИМО Екатерина Арапова заявила, что ЕС не станет вводить полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам — для ряда стран это слишком чувствительно.

Читать полностью » Российский тревел-блогер рассказал о проблемах антисанитарии и высоких ценах в Гоа вчера в 21:16
"Рай" оказался свалкой: почему Гоа разочаровывает россиян

Российский блогер описал Гоа как место, где комфорт соседствует с хаосом: антисанитария, попрошайки и рост цен — причины, почему «брезгливым не стоит лететь».

Читать полностью » Круизный лайнер вчера в 20:26
Шик, плавучий отель и никакого Запада: Россия запускает первый лайнер за 60 лет

Круизный лайнер «Владимир Жириновский» прибыл в Петербург для достройки. Судно готово на 90% и выйдет в первый рейс по России в 2026 году.

Читать полностью » АТОР назвала Малайзию идеальным направлением для новогоднего отдыха россиян вчера в 19:18
Туда ещё мало кто летает, но отдых — как на Бали: россиянам назвали новое тёплое место для Нового года

АТОР назвала Малайзию лучшей страной для зимнего отпуска: туристов ждут пляжи Лангкави, небоскрёбы Куала-Лумпура и праздничные карнавалы с 25 декабря.

Читать полностью » Бельгийский парк Пайри Дайза шестой раз признан лучшим зоопарком Европы вчера в 18:21
Мир без клеток: парк, где животные смотрят на людей с любопытством, а не со страхом

Пайри Дайза в Бельгии — это не просто зоопарк, а культурный и природный проект, изменяющий восприятие экологии с уникальными программами защиты видов.

Читать полностью » Путешественница из Чехии назвала треккинг способом найти свободу и себя вчера в 17:30
Из клуба — в горы: как однажды брошенные каблуки изменили жизнь этой девушки навсегда

Когда вечеринки перестали радовать, Анна собрала рюкзак и ушла в горы. Дождь, палатка, собака — и новая жизнь, в которой она наконец почувствовала себя собой.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Доктор Сергей Агапкин: температуру до 38,5 °C не нужно сбивать жаропонижающими
Спорт и фитнес
Программа тренировки на беговой дорожке: интервальные тренировки для улучшения выносливости и скорости
Культура и шоу-бизнес
Виктория Бекхэм назвала жену сына Николу Пельтц "настоящей стервой"
Наука
Сейсмическая активность у подводной горы Аксиал растет, ученые прогнозируют извержение — Уильям Чедвик
Садоводство
Горчица для обработки почвы восстанавливает здоровье растений и борется с фитофторой – Иван Смирнов
Питомцы
Самцы кореллы поют активнее самок, но живут дольше при регулярном общении
Еда
Творожное пирожное с печеньем и грецкими орехами получает хрустящую текстуру после выпечки
Садоводство
Осенний ремонт патио и дорожек помогает избежать трещин и деформаций весной
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet