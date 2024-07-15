Артист сорвался с высоты нескольких метров во время выступления в цирке Демидовых в Ростове-на-Дону, но зрители не верят, что это несчастный случай. Об этом сообщает Baza.

Циркач ехал по канату на велосипеде. В какой-то момент он упал вниз и остался лежать на полу. Судя по кадрам, артист получил травмы и находится без сознания.

Администрация обещала поделиться новостями. При этом зрители вспомнили, что 1 апреля цирк устроил розыгрыш с падением, и теперь гадают, не было ли случившееся частью шоу.

Фото: Официальный сайт цирка Демидовых.