Артист сорвался с высоты нескольких метров во время выступления в цирке Демидовых в Ростове-на-Дону, но зрители не верят, что это несчастный случай. Об этом сообщает Baza.
Циркач ехал по канату на велосипеде. В какой-то момент он упал вниз и остался лежать на полу. Судя по кадрам, артист получил травмы и находится без сознания.
Администрация обещала поделиться новостями. При этом зрители вспомнили, что 1 апреля цирк устроил розыгрыш с падением, и теперь гадают, не было ли случившееся частью шоу.
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