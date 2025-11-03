Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина качает руки с фитнес-резинкой
Мужчина качает руки с фитнес-резинкой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 2:50

Рекорд без спортзала: формула тела, которая сжигает жир быстрее, чем бег

Тяга эспандера к груди укрепляет спину и руки — заявил тренер Хуан Карлос Сантана

Эта программа доказала свою эффективность: 12 добровольцев сбросили в сумме 77 фунтов и 75 сантиметров в объёмах, а также снизили процент жира на пять пунктов всего за десять недель. Тренировка рассчитана на три занятия в неделю и сочетает силовую нагрузку с кардио, помогая укрепить мышцы и подтянуть тело менее чем за полчаса.

Разработал программу Хуан Карлос Сантана, директор Института человеческой эффективности во Флориде. Для выполнения понадобится утяжелённый мяч или гантели, эспандер, фитбол и степ-платформа. Каждое упражнение выполняется 30 секунд, между ними — 15 секунд отдыха. Один круг повторяется дважды.

Круг 1: сила и выносливость

Приседания с подъёмом и жимом

Работают ноги, ягодицы, бицепсы и плечи.
Встаньте, расставив ноги чуть шире плеч, держите мяч перед собой. Присядьте, опуская мяч между ног почти до пола, затем поднимитесь, согните руки к груди и завершите движением вверх, поднимая мяч над головой. Возвращайтесь в исходное положение и повторяйте.

Подъём на платформу

После каждого упражнения круга выполняются шаги на степ: поднимайтесь правой, затем левой ногой, и спускайтесь в том же порядке. Меняйте опорную ногу каждый раз. Это добавляет кардио-нагрузку и помогает укрепить мышцы ног.

Тяга эспандера к груди

Задействованы спина и бицепсы.
Зафиксируйте эспандер на уровне груди, возьмитесь за концы, слегка согните колени и отойдите назад, пока лента не натянется. Сохраняя корпус неподвижным, тяните руки к рёбрам, сводя лопатки. Вернитесь в исходное положение. Затем снова выполните подъём на степ.

Мостик с фитболом

Активно работают ягодицы, поясница и задняя поверхность бёдер.
Лягте на пол, положив пятки на мяч. Поднимайте бёдра, пока тело не образует прямую линию от головы до пят. Опуститесь почти до пола и повторяйте. Если сложно удержать равновесие, подвиньте мяч ближе к коленям. Завершите подъёмом на степ.

Отжимания с упором на платформу

Нагрузка — на грудь, руки и пресс.
Встаньте в позицию отжимания, ладони на краю степа. Опускайтесь, пока локти не согнутся под прямым углом, и поднимайтесь вверх. Чем ниже опора, тем труднее упражнение. После этого — снова шаги на степ и повтор всего круга.

Круг 2: мощность и баланс

Выпады с касанием мяча

Работают ягодицы, ноги и плечи.
Шагните в сторону, удерживая мяч на уровне талии, и коснитесь им стопы. Вернитесь в исходное положение, поднимите мяч вверх и повторите в другую сторону. Движения чередуются, что помогает развить координацию.

Боковые шаги на платформу

Здесь шаги выполняются не вперёд, а в стороны: поднимайтесь правой ногой, потом левой, переходите на другую сторону степа и спускайтесь. Это упражнение укрепляет внутренние и внешние мышцы бедра, а также развивает ловкость.

Жим эспандера от груди

Нагрузка — грудь, трицепсы и мышцы пресса.
Эспандер закрепите за собой на уровне груди, возьмитесь за концы, согните руки. Шагните вперёд, чтобы натянуть ленту, и выпрямите руки, как будто выжимаете вес от груди. Меняйте ведущую ногу. После подхода — снова боковые шаги.

Скручивания на фитболе

Работают мышцы живота.
Сядьте на мяч, перекатитесь так, чтобы поясница лежала на нём, руки скрестите на груди. Поднимайте корпус на несколько сантиметров, напрягая пресс, затем возвращайтесь. Можно усложнить, добавив скручивание по диагонали, направляя плечо к противоположному колену. После подхода — боковые шаги.

Наклон с касанием мяча

Нагрузка — на поясницу, ягодицы и заднюю поверхность бёдер.
Встаньте, поставив мяч перед собой. Одну ногу отведите назад, корпус наклоните вперёд, удерживая спину прямой, и коснитесь мяча рукой. Вернитесь и повторите, меняя ногу. Завершите боковыми шагами и повторите весь второй круг.

Дополнительное упражнение: вращение корпуса

Прорабатывает пресс и косые мышцы.
Встаньте прямо, держа мяч на уровне рёбер. Сохраняя руки неподвижными, поворачивайте корпус вправо, затем влево, перенося вес на носок противоположной ноги. Движения должны быть быстрыми и контролируемыми — это отличная проработка талии и стабилизаторов.

Советы шаг за шагом

  1. Разогревайтесь перед началом — хотя бы 5 минут лёгкой кардиоразминки.

  2. Не гонитесь за скоростью, сосредоточьтесь на технике.

  3. Подбирайте вес мяча или гантелей так, чтобы последние повторения давались с усилием.

  4. Следите за дыханием: выдох на усилии, вдох при расслаблении.

  5. Завершайте тренировку растяжкой, чтобы снизить риск травм.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Неполный присед → снижается нагрузка на ягодицы → приседайте до уровня, когда бедро параллельно полу.

  • Сутулость при тяге → риск травмы спины → держите грудь открытой, лопатки сведены.

  • Слишком быстрые отжимания → теряется контроль → выполняйте плавно, сохраняя напряжение.

А что если нет оборудования?

Если нет фитбола или эспандера, можно заменить:

  • мяч — на гантель или бутылку с водой;

  • эспандер — на полотенце, растянутое в натяжении;

  • степ — на устойчивую скамью или лестницу.
    Главное — сохранять правильную технику и последовательность.

Преимущества и ограничения

Такой формат тренировки особенно удобен тем, что не требует спортзала — достаточно минимального набора инвентаря и немного пространства. Она даёт быстрые результаты, улучшает тонус, координацию и выносливость. Минусом может стать только то, что новичкам вначале будет сложно поддерживать нужную интенсивность, но с каждой неделей выполнять круг становится легче и приятнее.

FAQ

Как часто выполнять?
Оптимально — трижды в неделю, оставляя день отдыха между занятиями.

Что делать, если нет сил на второй круг?
Начните с одного, постепенно увеличивая количество повторов.

Можно ли похудеть без диеты?
Тренировка ускоряет обмен веществ, но для выраженного эффекта важен сбалансированный рацион.

Мифы и правда

  • Миф: короткие тренировки не работают.
    Правда: при высокой интенсивности 25 минут достаточно, чтобы запустить процесс жиросжигания.
  • Миф: нужны тяжёлые веса.
    Правда: достаточно умеренной нагрузки, если выполнять упражнения правильно.
  • Миф: круговые тренировки — только для продвинутых.
    Правда: комплекс легко адаптируется под любой уровень подготовки.

3 интересных факта

  • Фитбол впервые использовался в реабилитации пациентов с травмами позвоночника.

  • Эспандер был изобретён в XIX веке для военных тренировок.

  • Круговые тренировки появились ещё в 1950-х годах в университетах Англии.

Исторический контекст

Метод круговых тренировок был разработан британскими физиологами Морганом и Адамсоном в 1953 году. Изначально программа предназначалась для подготовки атлетов, но быстро стала популярной среди обычных людей благодаря эффективности и простоте.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как накачать пресс дома: эффективные упражнения для укрепления мышц живота вчера в 23:26
Никакого оборудования и долгих часов в зале: эффективные упражнения для пресса прямо у себя дома

Узнайте, как накачать пресс дома с помощью простых и эффективных упражнений, которые помогут вам улучшить осанку и сбросить жир.

Читать полностью » Планка для укрепления тела: как это упражнение помогает сжигать калории и улучшить выносливость вчера в 22:26
Планка за 20 секунд в день: секреты, которые помогут укрепить тело и улучшить выносливость

Упражнение «планка» — простое, но мощное средство для укрепления тела и улучшения осанки. Узнайте, как правильно его выполнять и какие преимущества оно даёт.

Читать полностью » Что нужно для фитнеса дома: топ-4 инвентаря для полноценной тренировки вчера в 21:26
Хочешь форму, как у тренера, но не выходить из дома? Вот что купить вместо абонемента

Подборка лучшего инвентаря для тренировок дома — от степпера до фитнес-лент. Всё, что нужно, чтобы держать себя в форме без спортзала.

Читать полностью » Польза упражнения вчера в 20:27
Спина как доска, ягодицы — как орех: простая "лодочка" укрепляет всё заднее тело без оборудования

Упражнение «лодочка» укрепляет спину, ягодицы и помогает улучшить осанку. Узнайте, как выполнять его правильно, чтобы получить максимум пользы.

Читать полностью » Эшли Гэлвин назвала планку базовым упражнением для укрепления корпуса и плеч вчера в 19:10
Измени себя без спортзала: 30-дневный путь к спокойствию и выносливости

Присоединитесь к 30-дневному челленджу йоги, который укрепит тело, улучшит гибкость и поможет почувствовать спокойствие без жёстких тренировок.

Читать полностью » Приседания со штангой укрепляют ягодицы и снижают нагрузку на спину — тренеры вчера в 18:10
Когда боль после тренировки — не признак силы, а сигнал тревоги

24 упражнения, которые помогут сделать ягодицы подтянутыми, а осанку — ровной. Простые движения, проверенные экспертами, дадут ощутимый результат уже через несколько недель.

Читать полностью » Ягодичный мостик улучшает осанку и баланс — мнение тренера по силовой подготовке Тины Тан вчера в 17:10
Эти упражнения меняют походку и осанку: сильные бёдра — секрет устойчивого тела

Эти упражнения помогут укрепить внутреннюю поверхность бедра, улучшить баланс и избавиться от болей в спине — и всё это без тренажеров.

Читать полностью » Выпады с гантелями — основа тренировки Кэрри Андервуд, рассказала Ив Оверленд вчера в 16:10
Тело, которое поёт: как звезда кантри прокачала ноги до идеала

Как Кэрри Андервуд удаётся сохранять силу, выносливость и идеальные формы даже во время гастролей? Узнаем секреты тренировок звезды от её личного тренера.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Защита картера двигателя может перегревать мотор при неправильной установке
Культура и шоу-бизнес
Принц Эндрю не поддержал заявления королевской семьи о жертвах Эпштейна
Питомцы
Ветеринар: музыка без слов помогает животным расслабляться
Еда
Фермер Балинт Газда рассказал, как правильно квасить капусту в домашних условиях
Садоводство
Плохая всхожесть семян томатов связана с холодной почвой и переувлажнением — Наталья Сухорукова
Садоводство
Корни плодовых деревьев продолжают усваивать питательные вещества даже зимой под снежным покровом
УрФО
Курганская область признана регионом с наименьшим числом врачей скорой помощи в России
Авто и мото
Профессор Цинхуа заявил, что гибкая броня защитит аккумуляторы от мороза
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet