Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Упражнения с гантелями
Упражнения с гантелями
© https://ru.freepik.com is licensed under Free
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 3:50

Всего 20 минут в день — и тело подтянулось само: жаль, что раньше не знала этот секрет тренировок

Многие знаменитости проводят часы в спортзале, но певица Мишель Уильямс уверяет: для стройной фигуры достаточно одного короткого, но эффективного занятия. Её метод — круговая тренировка, где упражнения сменяются без пауз, задействуя все группы мышц. Это не просто способ сжечь калории — такая программа укрепляет тело, повышает выносливость и помогает достичь гармонии между силой и пластикой.

Как работает круговая тренировка

Круговая программа сочетает упражнения на силу, гибкость и кардио. Каждое движение выполняется по 12 раз, одно за другим, с минимальным отдыхом. Такой подход ускоряет обмен веществ, укрепляет сердечно-сосудистую систему и помогает подтянуть даже те зоны, которые обычно "спят".

""Я люблю тренировки, где тело работает целиком — от плеч до пяток"", — сказала певица Мишель Уильямс.

Советы шаг за шагом

  1. Разогрей тело. Сделай лёгкую разминку: повороты корпуса, круги руками и ногами. Это подготовит суставы и мышцы.

  2. Выбери снаряды. Для тренировки понадобятся гантели, эспандер и коврик. Начни с лёгкого веса, постепенно увеличивая нагрузку.

  3. Следи за дыханием. Вдох — при подготовке, выдох — при усилии: это помогает не только в выносливости, но и в концентрации.

  4. Не спеши. Главное — техника: даже при коротких подходах важно выполнять каждое движение осознанно.

  5. Заверши растяжкой. Потяни мышцы спины, ног и рук: это улучшит гибкость и предотвратит крепатуру.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнять движения без контроля осанки.
    Последствие: болевые ощущения в пояснице.
    Альтернатива: использовать фитнес-резинку и держать спину прямой.

  • Ошибка: слишком быстрый темп.
    Последствие: потеря равновесия и усталость.
    Альтернатива: начать с медленных повторений, затем ускоряться.

  • Ошибка: тренироваться на пустой желудок.
    Последствие: снижение выносливости.
    Альтернатива: лёгкий перекус за 40 минут до тренировки — банан или йогурт.

А что если тренироваться дома

Домашние условия отлично подходят для круговых занятий. Эспандер заменит тренажёр, гантели можно заменить бутылками с водой, а вместо коврика подойдёт плотное полотенце. Главное — соблюдать ритм: 10-12 повторений, затем переход к следующему упражнению.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • минимальный инвентарь

  • короткое время занятия (до 20 минут)

  • тренируются все мышцы

  • подходит для любого уровня подготовки

Минусы:

  • требует контроля техники

  • может быть сложна для начинающих без тренера

  • важно не пропускать разминку и заминку

FAQ

Как выбрать инвентарь?
Начни с лёгких гантелей (1-2 кг) и резинового эспандера средней упругости.

Сколько стоит базовый набор?
Качественные аксессуары для дома обойдутся примерно в 2000–3000 рублей.

Что лучше — гантели или резинка?
Эспандер универсален и подходит для большинства упражнений, гантели — для проработки рук и плеч.

Мифы и правда

  • Миф: короткая тренировка не даёт результатов.
    Правда: при высокой интенсивности организм продолжает сжигать калории даже после занятия.
  • Миф: круговая нагрузка подходит только спортсменам.
    Правда: программа легко адаптируется под новичков и не требует опыта.
  • Миф: без тренажёров невозможно накачать мышцы.
    Правда: эспандеры и вес собственного тела дают сопоставимую эффективность.

Интересные факты

  1. уже через две недели регулярных тренировок можно увидеть заметные изменения в тонусе мышц.

  2. круговой формат был впервые предложен военными инструкторами в 1950-х годах для ускоренной подготовки новобранцев.

  3. комбинация кардио и силовой нагрузки помогает вырабатывать эндорфины, улучшая настроение и сон.

Исторический контекст

Круговые тренировки появились в послевоенной Британии. Учёные Лидсского университета разработали систему, позволяющую тренировать солдат за короткое время. Позже метод перекочевал в фитнес-клубы США, а сегодня активно используется и в домашних программах.

Круговая тренировка — это не просто набор упражнений, а философия движения, в которой важна не продолжительность, а качество каждого повторения. Она учит слышать своё тело, чувствовать энергию в каждом движении и наслаждаться процессом, а не только результатом. Даже 20 минут в день способны подарить лёгкость, уверенность и ощущение внутреннего тонуса. Главное — регулярность и позитивный настрой: тело благодарно откликнется на заботу, а энергия и сила станут естественной частью повседневной жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Никаких гантелей и тренеров — просто лента и мяч: фигура преобразилась мгновенно сегодня в 3:10

Два дня — и вы снова в форме: программа коротких, но эффективных упражнений поможет подтянуть мышцы и вернуть энергию без визита в зал.

Читать полностью » Всего 20 минут в день — и тело заметно подтянулось: не ожидала, что так просто сегодня в 2:50

Эти упражнения от Джиллиан Майклс помогут подтянуть тело, повысить тонус и сбросить лишние килограммы всего за месяц, не выходя из дома.

Читать полностью » Начала делать гейнер дома — и тренировки стали намного эффективнее: рецепт, который работает сегодня в 2:16

Узнайте, как приготовить гейнер дома, чтобы сэкономить деньги и получить качественную добавку для набора массы. Простые рецепты и советы.

Читать полностью » Отжимания и жим лёжа поддерживают тонус груди — мнение диетолога Сари Гривз сегодня в 2:10
Начала бегать, чтобы похудеть — а первой исчезла грудь: вот что помог вернуть форму

Бег помогает сбросить вес, но иногда вместе с ним уходят и женственные формы. Узнайте, как тренировать мышцы, чтобы грудь не теряла упругость и объём.

Читать полностью » Делала эти движения перед зеркалом — через 4 недели не узнала себя сегодня в 1:50

Нужно быстро прийти в форму перед праздниками? Этот комплекс из пяти упражнений укрепит мышцы и поможет подтянуть фигуру всего за месяц — без изнурительных тренировок.

Читать полностью » Беру плавание и ходьбу — за месяц не узнал себя в зеркале: результат потрясает сегодня в 1:22

Плавание или ходьба — что выбрать для улучшения здоровья и физической формы? Ответ на этот вопрос зависит от ваших целей. Узнайте больше о преимуществах этих видов активности.

Читать полностью » Приседания у стены помогают развить силу ног — мнение инструкторов Live With Regis and Kelly сегодня в 1:10
Устала платить за зал и тренеров — теперь 20 минут дома дают эффект как после часа фитнеса

Пять простых упражнений от команды шоу Live With Regis and Kelly помогут подтянуть тело, убрать живот и придать тонус всем мышцам — без спортзала и сложных тренажёров.

Читать полностью » Встала перед зеркалом с утяжелённым жезлом — и за неделю минус 3 сантиметра на талии: делюсь секретом сегодня в 0:50

Хотите подтянуть тело и избавиться от пары лишних сантиметров? Простая тренировка с утяжелённым жезлом поможет проработать всё тело и подарит фигуре изящество.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Сравнил китайский гибрид с европейским и удивился разнице на практике
Спорт и фитнес
Пью протеиновый коктейль после тренировки — вот что изменилось за месяц: эффект поразительный
Наука
Японские ученые продемонстрировали возможность создания невзаимных магнитных взаимодействий с помощью света
Авто и мото
Электричество вместо бензина: как работает новая схема гибридных автомобилей
Еда
Дэн Бюттнер: завтрак долгожителей включает растительные продукты и клетчатку
Туризм
Мой список обязательных мест в Гонконге: 10 достопримечательностей, которые поражают
Питомцы
Взяла короткий поводок и всё изменилось: прогулки с собакой стали безопасными
Дом
Скользящий ковер? Вот как я быстро избавился от этой проблемы навсегда
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet