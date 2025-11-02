Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 9:10

Всего 30 минут — и выработается энергия на весь день: секрет круговой нагрузки

Круговой формат тренировки повышает расход калорий после занятия — данные специалистов фитнеса

Построение идеальной тренировки в формате круговой нагрузки — это способ совместить кардио и силовую работу в одной сессии, не затягивая занятия. Такой формат особенно подходит тем, кто хочет повысить выносливость, укрепить мышцы и при этом не тратить на фитнес больше получаса.

Что такое круговая тренировка

Круговая тренировка — это серия упражнений, выполняемых одно за другим без длительного отдыха. Обычно она включает 5-10 упражнений, каждое из которых прорабатывает отдельную группу мышц. После завершения круга спортсмен делает короткий перерыв и повторяет цикл. Такой подход позволяет развивать не только силу, но и выносливость, ведь нагрузка идёт как на мышцы, так и на сердечно-сосудистую систему.

Преимущество формата — отсутствие монотонности. Каждое упражнение меняет тип движения, вовлекая всё тело и не давая скучать. Именно поэтому круговые тренировки часто встречаются в фитнес-классах, кроссфите и даже домашних комплексах.

Польза круговых тренировок

Круговая схема повышает метаболизм и стимулирует так называемый эффект "постожога" — организм продолжает расходовать энергию даже после завершения тренировки. Благодаря этому сжигается до 15% больше калорий, чем при умеренных занятиях.

Плюсы метода:

  • сочетает силовые и аэробные упражнения;

  • экономит время;

  • развивает силу и выносливость одновременно;

  • легко адаптируется под уровень подготовки и доступное оборудование.

Кроме того, чередование движений на разные группы мышц избавляет от необходимости долгих пауз — пока работают руки, ноги отдыхают, и наоборот.

Как составить свою круговую тренировку

Создание эффективной схемы требует учёта нескольких факторов: времени, уровня подготовки и целей. Вот базовый алгоритм.

1. Определите длительность

Для новичков подойдёт формат 20-30 минут, а опытные спортсмены могут работать до 45 минут. Чем короче занятие, тем выше должна быть интенсивность. Один круг обычно включает 5-6 станций по 1 минуте каждая. Повторив круг несколько раз, можно получить полноценную тренировку.

2. Выберите упражнение для верхней части тела

Подойдут движения, направленные на плечи, спину и руки:

  • жим гантелей над головой;

  • тяга гантели в наклоне;

  • сгибание рук на бицепс;

  • отжимания от скамьи для трицепса;

  • классические отжимания;

  • скручивание корпуса (русский твист).

Если тренировка проходит дома, достаточно пары гантелей или даже собственного веса.

3. Добавьте упражнение для нижней части тела

Ноги и ягодицы можно проработать с помощью:

  • выпадов или шагов вперёд;

  • приседаний с широкой постановкой ног;

  • подъёмов на носки;

  • сгибаний ног с фитболом;

  • мёртвых тяг;

  • упражнения "супермен".

Такая комбинация задействует квадрицепсы, ягодицы и мышцы спины.

4. Включите одно многосуставное упражнение

Комплексные движения ускоряют пульс и задействуют всё тело:

  • прыжковые выпады;

  • "альпинист" (mountain climbers);

  • приседания с жимом вверх;

  • подъём штанги на грудь;

  • прыжки через скамью;

  • махи гири одной рукой.

5. Добавьте минуту кардио

Чтобы повысить выносливость, завершите круг энергичным кардиодвижением:

  • бег или ускоренный марш на месте;

  • скакалка;

  • гребля;

  • велотренажёр;

  • бег в горку;

  • подъём по лестнице.

Главное правило — выполнять кардио на максимальной мощности в течение 60 секунд.

6. Сделайте короткий отдых

После завершения круга восстановите дыхание в течение одной минуты, а затем повторите весь цикл 2-3 раза. Такой подход активирует все основные группы мышц и поддерживает высокий темп метаболизма.

Ошибки → последствия → альтернативы

  • Ошибка: слишком долгая пауза между упражнениями.
    Последствие: снижается интенсивность, и тренировка превращается в обычный фитнес-комплекс.
    Альтернатива: ограничивайте отдых 15-20 секундами.

  • Ошибка: подбор однотипных упражнений.
    Последствие: перегрузка одной группы мышц и усталость без результата.
    Альтернатива: чередуйте верх, низ и кардио.

  • Ошибка: отсутствие разминки и заминки.
    Последствие: риск травм и мышечных спазмов.
    Альтернатива: уделите 5 минут растяжке и лёгкому кардио в начале и конце.

А что если тренироваться дома

Круговую тренировку можно легко организовать без тренажёров. Используйте подручные предметы: бутылки с водой вместо гантелей, стул для отжиманий, коврик для упражнений на пресс. Главное — не терять темп и поддерживать технику.

Плюсы и минусы круговых тренировок

Плюсы:

  • разнообразие и отсутствие скуки;

  • возможность тренироваться где угодно;

  • высокая эффективность за короткое время;

  • ускоренный обмен веществ.

Минусы:

  • не подходит для полного восстановления после травм;

  • требует контроля техники при быстрой смене упражнений;

  • повышенная нагрузка на сердечно-сосудистую систему при отсутствии опыта.

Интересные факты

  1. Круговые тренировки появились ещё в 1950-х годах в Англии как метод подготовки легкоатлетов.

  2. В фитнес-центрах этот формат стал массовым благодаря аэробным программам 1980-х.

  3. Исследования показывают, что регулярные круговые занятия снижают уровень стресса и улучшают когнитивные функции.

FAQ

Как часто можно делать круговые тренировки?
2-3 раза в неделю достаточно, чтобы улучшить выносливость и тонус мышц.

Можно ли совмещать их с другими видами спорта?
Да, особенно с йогой, плаванием или бегом, если чередовать дни.

Что нужно для начала?
Удобная форма, коврик и минимальный набор оборудования — остальное можно заменить собственным весом.

Как выбрать упражнения?
Ориентируйтесь на цели: для жиросжигания — больше кардио, для силы — упор на многосуставные движения.

