Утренний спорт ощущается как наказание неслучайно: организм играет по своим тайным часам

Звенящий будильник с утра способен превратить даже простую зарядку в настоящее испытание. Тело будто не слушается, мышцы кажутся тяжёлыми, а привычные движения требуют заметно больше усилий. При этом днём те же упражнения выполняются легче и увереннее, словно организм работает в другом режиме. Об этом сообщает издание The Conversation.

Почему утренние тренировки ощущаются сложнее

Одна из ключевых причин связана с циркадным ритмом — внутренними биологическими часами, которые управляют уровнем энергии, температурой тела и гормональными процессами. Эти ритмы формируют естественные пики активности в течение суток и напрямую влияют на физическую работоспособность. У большинства людей максимальные показатели силы и выносливости приходятся на вторую половину дня, что объясняет, почему тренировки вечером часто кажутся продуктивнее и комфортнее.

На работу циркадных часов влияет и окружающая среда. Количество дневного света, особенно в зимние месяцы, может смещать ощущение бодрости, делая ранние часы менее подходящими для интенсивной нагрузки. Исследования показывают, что регулярная физическая активность в одно и то же время помогает синхронизировать внутренние процессы и со временем снижает ощущение утренней "разбитости".

Температура тела и гормональный фон

Утром температура тела находится на минимальных значениях и постепенно растёт к середине дня. По мере её повышения мышцы начинают работать эффективнее, улучшается координация и скорость сокращений. Именно поэтому силовые и выносливостные упражнения во второй половине дня часто воспринимаются как более лёгкие.

Дополняют картину гормональные колебания. В утренние часы активнее действует инсулин, регулирующий уровень глюкозы в крови. Это может означать меньше доступной энергии для мышц во время тренировки, что отражается на выносливости и общем самочувствии. В сочетании с ещё не полностью "проснувшейся" нервной системой это делает ранние занятия физически и психологически более требовательными.

Хронотип и индивидуальные различия

Не последнюю роль играет и хронотип — врождённая склонность человека быть активным утром или вечером. "Совы" чаще испытывают трудности на ранних тренировках и показывают более слабые результаты по сравнению с "жаворонками". При этом нехватка сна может по-разному сказываться на производительности: во второй половине дня она снижает показатели сильнее, чем утром, что иногда делает раннюю тренировку неожиданно более выполнимой.

Важно учитывать и влияние тренировок на сон. Для одних вечерняя активность помогает расслабиться и быстрее уснуть, для других — наоборот, повышает возбуждение. Поэтому вопрос лучшего времени для занятий спортом во многом остаётся индивидуальным и зависит от реакции конкретного организма.

Можно ли привыкнуть к утренним нагрузкам

Несмотря на все сложности, тело способно адаптироваться. Регулярные тренировки по утрам постепенно сокращают разрыв между утренними и дневными показателями силы и выносливости. Такой эффект связан с тем, что организм подстраивает внутренние ритмы под привычный график нагрузки, хотя на это обычно уходит несколько недель.

Исследования также показывают, что занятия в одно и то же время суток помогают стабилизировать биологические процессы и могут поддерживать здоровье суставов, если нагрузки подобраны разумно.

В конечном счёте решающим фактором остаётся регулярность. Если утренние тренировки вписываются в образ жизни и не мешают восстановлению, со временем они перестают казаться испытанием и становятся привычной частью дня.