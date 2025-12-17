Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка делает зарядку в кровати
Девушка делает зарядку в кровати
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 11:58

Утренний спорт ощущается как наказание неслучайно: организм играет по своим тайным часам

Сила и выносливость у большинства людей выше днём и вечером — The Conversation

Звенящий будильник с утра способен превратить даже простую зарядку в настоящее испытание. Тело будто не слушается, мышцы кажутся тяжёлыми, а привычные движения требуют заметно больше усилий. При этом днём те же упражнения выполняются легче и увереннее, словно организм работает в другом режиме. Об этом сообщает издание The Conversation.

Почему утренние тренировки ощущаются сложнее

Одна из ключевых причин связана с циркадным ритмом — внутренними биологическими часами, которые управляют уровнем энергии, температурой тела и гормональными процессами. Эти ритмы формируют естественные пики активности в течение суток и напрямую влияют на физическую работоспособность. У большинства людей максимальные показатели силы и выносливости приходятся на вторую половину дня, что объясняет, почему тренировки вечером часто кажутся продуктивнее и комфортнее.

На работу циркадных часов влияет и окружающая среда. Количество дневного света, особенно в зимние месяцы, может смещать ощущение бодрости, делая ранние часы менее подходящими для интенсивной нагрузки. Исследования показывают, что регулярная физическая активность в одно и то же время помогает синхронизировать внутренние процессы и со временем снижает ощущение утренней "разбитости".

Температура тела и гормональный фон

Утром температура тела находится на минимальных значениях и постепенно растёт к середине дня. По мере её повышения мышцы начинают работать эффективнее, улучшается координация и скорость сокращений. Именно поэтому силовые и выносливостные упражнения во второй половине дня часто воспринимаются как более лёгкие.

Дополняют картину гормональные колебания. В утренние часы активнее действует инсулин, регулирующий уровень глюкозы в крови. Это может означать меньше доступной энергии для мышц во время тренировки, что отражается на выносливости и общем самочувствии. В сочетании с ещё не полностью "проснувшейся" нервной системой это делает ранние занятия физически и психологически более требовательными.

Хронотип и индивидуальные различия

Не последнюю роль играет и хронотип — врождённая склонность человека быть активным утром или вечером. "Совы" чаще испытывают трудности на ранних тренировках и показывают более слабые результаты по сравнению с "жаворонками". При этом нехватка сна может по-разному сказываться на производительности: во второй половине дня она снижает показатели сильнее, чем утром, что иногда делает раннюю тренировку неожиданно более выполнимой.

Важно учитывать и влияние тренировок на сон. Для одних вечерняя активность помогает расслабиться и быстрее уснуть, для других — наоборот, повышает возбуждение. Поэтому вопрос лучшего времени для занятий спортом во многом остаётся индивидуальным и зависит от реакции конкретного организма.

Можно ли привыкнуть к утренним нагрузкам

Несмотря на все сложности, тело способно адаптироваться. Регулярные тренировки по утрам постепенно сокращают разрыв между утренними и дневными показателями силы и выносливости. Такой эффект связан с тем, что организм подстраивает внутренние ритмы под привычный график нагрузки, хотя на это обычно уходит несколько недель.

Исследования также показывают, что занятия в одно и то же время суток помогают стабилизировать биологические процессы и могут поддерживать здоровье суставов, если нагрузки подобраны разумно.

В конечном счёте решающим фактором остаётся регулярность. Если утренние тренировки вписываются в образ жизни и не мешают восстановлению, со временем они перестают казаться испытанием и становятся привычной частью дня.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Джордан Уил забросил решающую шайбу в дерби Динамо Спартак — ТАСС вчера в 21:53
Хоккей без права на ошибку: Динамо дожало Спартак одной точной шайбой

Динамо продолжает победную серию, обыграв Спартак в московском дерби. Что стоит за этой минимальной, но значимой победой?

Читать полностью » Подтягивания широким хватом укрепляет спину и плечевой пояс — Fit Seven вчера в 21:27
Широчайшие раскрываются, как паруса: всего три движения — и спина шире всех

Секрет сильной и широкой спины — не только в подтягиваниях. Узнайте, как грамотно сочетать тяги, шраги и другие упражнения для максимального эффекта.

Читать полностью » Боль в голени чаще возникает у бегунов при перегрузке мышц — врачи вчера в 19:10
Раньше думала что растяжка бесполезна но одно упражнение всё изменило

Боль в голени мешает тренироваться? Узнайте, как избавиться от шинсплинта, укрепить мышцы и вернуться к бегу без боли — простые шаги для восстановления формы.

Читать полностью » Алексей Батраков и Эдуард Сперцян стали самыми дорогими футболистами РПЛ — Transfermarkt вчера в 18:23
РПЛ на зимней паузе: лидеры таблицы и их "рыночная цена" удивляют всех

Самые дорогие футболисты РПЛ сезона 2025/26 возглавили неожиданный рейтинг Transfermarkt, а таблица лидеров продолжает удивлять.

Читать полностью » Отказ от сравнения с другими укрепил дисциплину — Дуэйн Джонсон вчера в 17:21
Новогодняя мотивация умирает к февралю: приём, который держит в зале, когда азарт угас

Почему новогодние обещания не работают и какой простой совет Дуэйна Джонсона помогает сохранить мотивацию в тренировках на весь год.

Читать полностью » Силовые тренировки снижают процент жира у спорстменов — фитнес-эксперты вчера в 15:42
Мышцы просыпаются, а мозг удивляется: короткие тренировки вытесняют часовые марафоны

Сбалансированный подход к силовым тренировкам помогает избежать типичных ошибок новичков и быстрее увидеть прогресс, сохраняя при этом энергию и эффективность занятий.

Читать полностью » Весеннее потепление открыло сезон платьев и тренировок — Мишель Флит вчера в 13:10
Нашла короткий комплекс, после которого плечи выглядят безупречно

Весна зовёт в движение: танцовщица Мишель Флит делится простым комплексом упражнений, который поможет обрести изящные, подтянутые руки к сезону лёгких платьев.

Читать полностью » Силовые тренировки дали около 150 г мышц в неделю — JSHS вчера в 11:14
Фитнес-сказки заканчиваются в зале: цифры роста мышц разбивают мечты о быстром результате

Сколько мышечной массы можно реально набрать за 10 недель тренировок и что на самом деле влияет на рост мышц — выводы крупнейшего научного обзора.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Спрос на аренду автомобилей на юге России возрос на 15% по данным Росстата
Авто и мото
Качественная незамерзайка содержит изопропиловый спирт — Роскачество
СЗФО
Выплату на ребенка под опекой в Петербурге подняли до 20 025 руб. — ТАСС
Общество
Индексацию страховых пенсий на 7,6% проведут с января 2026 года — Минтруд
Происшествия
Число пострадавших в массовом ДТП на трассе М-4 под Воронежем выросло до шести — ТАСС
Общество
Банки начисляют плату за обслуживание по забытым кредиткам — Бочкина
ЮФО
Сирота из Белогорска не получил положенное жилье за 10 лет — СК РФ
Общество
В Госдуму внесут закон о штрафах за фильмы против традиционных ценностей — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet